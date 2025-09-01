Palmistry reading Hatheli mein budh yog ka kya fal milta hai what is the meaning of budh yog in hand Palmistry: हथेली में बुध योग का बनना शुभ होता है या अशुभ? जानें इससे जुड़े फल, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Palmistry reading Hatheli mein budh yog ka kya fal milta hai what is the meaning of budh yog in hand

Palmistry: हथेली में बुध योग का बनना शुभ होता है या अशुभ? जानें इससे जुड़े फल

Hatheli mein budh yog: हथेली में जिस तरह से रेखाएं मिलकर शुभ योग बनाती हैं, उसी तरह से पर्वतों से शुभ योग बनते हैं। जानें आज हथेली में बनने वाले बुध योग के बारे में।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानMon, 1 Sep 2025 10:48 PM
share Share
Follow Us on
Palmistry: हथेली में बुध योग का बनना शुभ होता है या अशुभ? जानें इससे जुड़े फल

Palmistry: हथेली में जिस तरह से रेखाओं का अध्ययन करके धन, सेहत, विवाह, व्यापार व धन की स्थिति का पता चलता है, ठीक उसी तरह से हाथ में बनने वाले पर्वतों से भी व्यक्ति के व्यक्तित्व व स्वभाव की जानकारी मिलती है। हम आपको बता रहे हैं हथेली पर बनने वाले बुध योग के बारे में। कहते हैं कि जिस व्यक्ति की हथेली में बुध योग बनता है उसे समाज में मान-सम्मान की प्राप्ति होती है। ऐसे लोग राजनीति में खूब नाम कमाते हैं। हस्तरेखा शास्त्र में बुध योग का हाथ में बनना शुभ माना गया है। जानें हथेली पर बनने वाले बुध योग व उससे जुड़े फलों के बारे में।

कैसे बनता है बुध योग: हस्त रेखा शास्त्र के अनुसार, अगर दाहिने हाथ में बुध पर्वत अपने आप में विकसित हो और चंद्र पर्वत से धनुषाकार रेखा बुध पर्वत तक जाती हो और वह रेखा बीच में कहीं पर भी टूटी हुई या कमजोर न हो या बहुत ज्यादा मोटी नहीं हो तो, ऐसे व्यक्ति के हाथ में बुध योग बनता है।

ये भी पढ़ें:व्यक्ति की हथेली का रंग खोलता है व्यक्तित्व व स्वभाव से जुड़े कई राज

बुध योग का फल: हस्त रेखा शास्त्र के अनुसार, जिस व्यक्ति के हाथ में बुध योग बनता है वह व्यापार में पूर्ण सफलता पाता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन का अभाव नहीं होता है और समाज में खूब मान-सम्मान प्राप्त करता है। शारीरिक रूप से वह पूरी तरह से स्वस्थ और आकर्षक होते हैं। वह अपने दम पर व्यापार का विस्तार विदेशों में भी करते हैं। ऐसे व्यक्ति तुरंत फैसला लेने वाले और बुद्धिमान होते हैं। कहते हैं कि ऐसे लोग शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं।

हस्तरेखा शास्त्र के जानकारों का मानना है कि बुध योग के पूर्ण परिणाम तभी प्राप्त होते हैं जब व्यक्ति के हाथ में बुध पर्वत विकसित हो, लालिमा लिए हुए तथा अपने स्थान पर स्थित हो। वह न तो हथेली के बाहर निकला हुआ हो और न सूर्य की ओर झुका हुआ हो।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Palmistry Reading
जानें धर्म न्यूज़ , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने