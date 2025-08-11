Palmistry: उंगुलियों पर च्रक, तारा, जाल, त्रिभुज व चतुर्भुज का निशान बनने का क्या अर्थ होता है?

Palmistry: जिस तरह से व्यक्ति की हथेली में कई आड़ी-तिरछी रेखाएं होती हैं और कई तरह के शुभ-अशुभ निशान बनते हैं, ठीक उसी तरह से उंगुलियों पर भी कई तरह के निशान बनते हैं। जानें हाथ की उंगलियों पर बनने वाले निशानों का अर्थ।

Palmistry: कई व्यक्ति की उंगलियों पर कई तरह के निशान पाए जाते हैं। उंगलियों पर पाए जाने वाले निशान भी हस्तरेखा शास्त्र के जानकारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं। इन चिन्हों या निशानों के जरिए व्यक्ति के स्वभाव व व्यक्तित्व आदि को अच्छी तरह से पता किया जा सकता है। इन निशानों के माध्यम से ही हम उसके भविष्य का भी आकलन किया जा सकता है। जानें हथेली की उंगलियों पर चक्र, त्रिभुज, जाल, तारा व चतुर्भुज निशान बनने का क्या अर्थ होता है।

1. चक्र: उंगलियों पर चक्र के निशान शुभ माने गए हैं। कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति अपने विचारों में स्वतंत्र होते हैं और इनके हर काम में मौलिकता नजर आती है। ये अपनी विवेक के बल पर मान-सम्मान प्राप्त करते हैं और रूढ़िवादिता और दिखावे दूर रहते हैं।

2. त्रिभुज: त्रिभुज का निशान व्यक्ति को रहस्यमय बनाता है। ऐसे व्यक्ति योगाभ्यास के द्वारा अपने शरीर को अच्छा बनाने में समर्थ होते हैं। ऐसे ही ऐसे व्यक्ति एकांत प्रेमी और रूढ़िवादी भी माने गए हैं। हस्त रेखा शास्त्र के अनुसार, इन लोगों के मन में जो बात घर कर जाती है, उसे आसानी से नहीं छोड़ते हैं।

3. तारा- हस्त रेखा शास्त्र के अनुसार, जिन लोगों की उंगलियों पर तारा या क्रॉस का निशान होता है, वह प्रबल भाग्यशाली होते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में कई बार अप्रत्याशित रूप से धन लाभ देखते हैं। आर्थिक रूप से ऐसे व्यक्ति सुखी रहते हैं।

4. जाल- हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, जाल युक्त उंगलियां इस बात का सूचक होती है कि व्यक्ति के जीवन में जरूरत से ज्यादा परेशानी या बाधाएं आएंगी। लेकिन इनकी जीवन शक्ति दृढ़ होती है और अपनी इच्छा शक्ति के बल पर ये संकटों से सही सलामत निकल आते हैं। कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को जीवन में आराम व सुख कम ही रहता है।

5. चतुर्भुज: हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, उंगली के पौरुए पर वर्ग या चतु्र्भुज का निशान होना इस बात का संकेत है कि व्यक्ति परिश्रमी है और अपनी मेहनत के बल पर धन कमाने की ताकत रखता है। ऐसे व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न व सुखी रहते हैं।