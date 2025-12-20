Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Palmistry Reading Check Your Palm: These Lines Are Considered Very Lucky
हस्तरेखा में छिपे हैं भाग्य के संकेत, हाथ की इन रेखाओं से मिलते हैं धन लाभ के साफ इशारे

हस्तरेखा में छिपे हैं भाग्य के संकेत, हाथ की इन रेखाओं से मिलते हैं धन लाभ के साफ इशारे

संक्षेप:

Palmistry Reading : हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार इंसान के हाथ में बनी रेखाएं उसके स्वभाव, भविष्य और जीवन की दिशा के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। कहा जाता है कि हाथ की रेखाएं जन्म के साथ आती हैं, लेकिन समय और कर्म के साथ इनमें बदलाव भी होता है। 

Dec 20, 2025 05:36 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार इंसान के हाथ में बनी रेखाएं उसके स्वभाव, भविष्य और जीवन की दिशा के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। कहा जाता है कि हाथ की रेखाएं जन्म के साथ आती हैं, लेकिन समय और कर्म के साथ इनमें बदलाव भी होता है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में कुछ खास रेखाएं और चिन्ह बनते हैं, तो उसे जीवन में अचानक तरक्की, धन और मान-सम्मान मिल सकता है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, अगर हाथ में ये संकेत साफ दिखाई दें, तो समझिए किस्मत आपका साथ देने वाली है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

भाग्य रेखा का मजबूत होना

अगर हथेली के बीच से सीधी और गहरी भाग्य रेखा ऊपर की ओर जाती दिखे, तो यह करियर में स्थिरता और सफलता का संकेत माना जाता है। ऐसी रेखा वाले लोग मेहनत के दम पर बड़ा मुकाम हासिल करते हैं। अगर भाग्य रेखा बीच में टूटकर फिर से शुरू हो रही हो, तो यह बताता है कि जीवन में संघर्ष के बाद बड़ा ब्रेक मिलने वाला है।

सूर्य रेखा देती है नाम और शोहरत

हथेली में अनामिका उंगली के नीचे अगर सूर्य रेखा साफ और चमकदार हो, तो व्यक्ति को समाज में पहचान मिलती है। मीडिया, राजनीति, कला, लेखन और पब्लिक प्रोफाइल वाले कामों में ऐसे लोग जल्दी आगे बढ़ते हैं। कई बार यह रेखा अचानक उभरती है, जो अचानक सफलता का संकेत देती है।

धन त्रिकोण बनना माना जाता है शुभ

हथेली में भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा मिलकर अगर त्रिकोण बनाएं, तो इसे धन त्रिकोण कहा जाता है। यह संकेत बताता है कि व्यक्ति के पास धन टिकेगा और आय के एक से ज्यादा स्रोत बन सकते हैं। ऐसे लोग पैसों को संभालना जानते हैं।

ये भी पढ़ें:मायावी ग्रह 2026 के अंत में चाल बदलकर करेगा बड़े बदलाव, इन राशियों पर पड़ेगा असर

मस्तिष्क रेखा का झुकाव देता है तेज दिमाग

अगर मस्तिष्क रेखा सीधी न होकर हल्की नीचे की ओर झुकी हो, तो व्यक्ति रचनात्मक, कल्पनाशील और दूर की सोच रखने वाला होता है। ऐसे लोग लेखन, रिसर्च, टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट में अच्छा नाम कमा सकते हैं।

जीवन रेखा लंबी लेकिन साफ हो

जीवन रेखा लंबी और बिना ज्यादा कटाव के हो, तो यह अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र का संकेत मानी जाती है। अगर जीवन रेखा के साथ सहायक रेखा भी चले, तो यह बताता है कि मुश्किल समय में किस्मत खुद सहारा देती है।

हथेली पर अचानक उभरते चिन्ह क्या बताते हैं?

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, अगर हाथ में अचानक कोई नई रेखा, तारा या त्रिकोण उभरता है, तो यह आने वाले समय में बड़े बदलाव का संकेत हो सकता है। कई बार यह नौकरी बदलने, प्रमोशन मिलने या आर्थिक स्थिति सुधरने से जुड़ा होता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
Palmistry Reading Astrology
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने