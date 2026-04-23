हस्तरेखा: हाथ की ये रेखा देती है शादी टूटने का संकेत, इन 3 बातों का रखेंगे ध्यान तो नहीं होगा ज्यादा नुकसान
हाथ की रेखाएं हमारी जिंदगी की किताब जैसी हैं। क्या आप जानते हैं कि अगर किसी की शादी टूटने वाली है तो इसका संकेत हाथ की रेखाओं में पहले ही मिल सकता है। आज जानें इससे जुड़ी जानकारियों के बारे में-
अगर कहा जाए कि हाथ की रेखाओं में हमारी जिंदगी के कई राज काफी हद तक छिपे होते हैं तो शायद ये गलत नहीं होगा। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हमारी हथेली पर बनी अलग-अलग रेखाएं और निशान शादी से लेकर करियर और हेल्थ से जुड़े कई संकेत देते हैं। अगर इन्हें सही तरीके से समझ लिया जाए तो जिंदगी में आने वाले उतार-चढ़ाव का अंदाजा पहले ही लगाया जा सकता है। ऐसे में सही समय पर सही फैसले लेकर हालात को बेहतर भी बनाया जा सकता है।
बता दें कि हाथ की रेखाओं के जरिए ये भी पता लग जाता है कि किसी की शादी कैसे चलेगी। अगर किसी की शादी टूटने वाली है तो इसके संकेत भी हथेली में मौजूद विवाह रेखा से मिल जाएंगे। तो चलिए जानते हैं इससे जुड़ी बातें-
कहां होती है विवाह रेखा?
हस्तरेखा शास्त्र के हिसाब से शादी टूटने का संकेत विवाह रेखा से मिलता है। ये रेखा छोटी उंगली यानी कनिष्ठा के ठीक नीचे और हृदय रेखा के ऊपर की ओर होती है। ये रेखा बुध पर्वत के ही पास होती है।
हाथ में है शादी टूटने का संकेत
शास्त्र के अनुसार अगर ये हाथ में विवाह रेखा टूटी हुई हो या फिर उस पर क्रॉस का निशान लगा हो तो माना जाता है कि इससे रिश्ते में तनाव आता है। ये रेखा दूरी का भी संकेत माना जाता है। अगर विवाह रेखा दो हिस्से में बंटी हुई हैं तो ऐसी स्थिति में भी मनमुटाव वाला संकेत मिलता है। विवाह रेखा के साथ-साथ अगर हृदय रेखा में भी कटे का निशान है तो भी ये इमोशनल परेशानी का इशारा देती हैं। ऐसे लोग अक्सर पार्टनर के साथ लड़ते रहते हैं।
रखें इन बातों का ध्यान
हाथ की रेखाओं पर पूरी तरह से भरोसा करके आप रिजल्ट ना तय कर लें। बेशक रेखाएं संकेत देती हैं लेकिन आप अपनी ओर से कुछ एफर्ट्स लगातर अपने रिश्ते को बचा सकते हैं। कोशिश करें कि पार्टनर के साथ पूरी तरह से बात ना बंद करें। कई बार रिश्ते बिगड़ने की वजह ये होती है कि लोग खुलकर अपनी बात नहीं कहते हैं। दूसरी बात ये ध्यान में रखें कि गुस्से में आप कोई भी फैसला ना लें। तीसरी बात ये है कि आप पार्टनर को कुछ स्पेस देकर ठंडे दिमाग से चीजों को समझेंगे तो शायद बात बन जाए। हाथ की रेखाएं आपको संकेत देंगी। इन्हें समझकर आप चीजों पर अमल करके जिंदगी को वापस पटरी पर वापस ला सकते हैं।
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता
वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफलऔर पढ़ें