Palmistry: हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार नाखूनों पर काले-सफेद धब्बों का क्या मतलब होता है?

Palmistry nails reading: कई बार नाखूनों में अचानक आधे चांद के आकार में सफेद व काले धब्बे नजर आते हैं। हस्त रेखा शास्त्र के अनुसार, हर उंगली के नाखून पर बनने वाले काले व सफेद धब्बे का अलग अर्थ होता है।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानWed, 13 Aug 2025 01:37 PM
Black and White Spot in Nails: कई लोगों की उंगली के नाखूनों में आपने सफेद व काले धब्बे होते हैं। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हर उंगली पर बनने वाला काले व सफेद धब्बे का अलग-अलग संकेत होता है। यह धब्बे आधे चांद के आकार के होते हैं जो कि लगभग आधे नाखून को घेरे रहते हैं। हस्त रेखा शास्त्र के अनुसार, हाथ की उंगलियों में बड़ा आधा चांद होना विपरीत फल का सूचक होता है। जानें अलग-अलग उंगलियों पर बनने वाले काले-सफेद धब्बे का क्या मतलब होता है।

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, अगर अंगूठे पर सफेद धंबा दिखाई दे तो वह प्रेम का सूचक होता है जबकि काला धब्बा निकट भविष्य में ही अपराध होने की सूचना माना गया है। इसी तरह तर्जनी उंगली पर काला धब्बा आर्थिक हानि का संकेत करता है और सफेद धब्बा व्यापार में साथ का सूचक होता है।

मध्यमा उंगली के नाखून पर सफेद धब्बा नजर आने से शीघ्र ही यात्रा होने का योग बनता है, जबकि काला धब्बा परिवार के किसी वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु का संकेत करता है। अनामिका के नाखून पर अगर काला धब्बा दिलाई दे जाए तो शीघ्र ही समाज में अपयश मिलता है। इसके विपरीत अगर सफेद धब्बा दिखाई देता है तो उस व्यक्ति को शीघ्र ही सम्मान, बन तथा यश मिलने का योग बनता है।

कनिष्ठा उंगली के नाखून पर सफेद धब्बा अपने लक्ष्य में सफलता का सूचक माना गया है, जबकि काला धब्बा असफलता का सूचक होता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

