हस्तरेखा शास्त्र: आपके हाथ में है मनी ट्रायंगल? जानें किस उम्र में मिलेगा लाभ
Money Triangle in Palmistry हाथ में मनी ट्रायंगल बनने का क्या मतलब होता है और इस निशान से मिलने वाले लाभ किस उम्र में साफ तौर पर नजर आते हैं?
Money Triangle in Palmistry: हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हाथ में कुछ रेखाएं और निशान हमारी जिंदगी के बारे में एकदम सही संकेत देती हैं। हमारी आर्थिक स्थिति से जुड़े संकेत कई रेखाओं और निशान के जरिए समझा जा सकता है। इन्हीं में से एक है मनी ट्रायंगल। हाथ में बीचों बीच टायंगल का निशान होता है इसे ही मनी ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। अक्सर लोग पैसे तो खूब कमा लेते हैं लेकिन बचत के नाम पर कुछ भी नहीं बचता है। महीने के शुरुआत में अच्छा खासा अमाउंट होते हुए भी महीने के अंत तक सब खर्त हो जाता है और मनी ट्रायंगल संकेत देता है कि पैसों की स्थिति अच्छी रहने वाली है या नहीं और इसी से पता भी चल सकता है कि व्यक्ति उन्हें बचा पाएगा या भी नहीं।
कैसे बनता है मनी ट्रायंगल?
शास्त्र के अनुसार भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा और बुध रेखा मिलकर मनी ट्रायंगल बनाती हैं। भाग्य रेखा से पता चलता है कि व्यक्ति करियर में कैसा करेगा। वहीं मस्तिष्क रेखा से मालूम होता है कि वो व्यक्ति कितनी सोच-समझ के साथ हर फैसले लेता है। बात की जाए बुध रेखा की तो इससे बिजनेस में समझ के रूप में देखने के साथ-साथ पैसों के मैनेजमेंट के तरीके का संकेत मिलता है। हर व्यक्ति के हाथ में ये निशान एक सा नहीं हो सकता है। किसी के हाथ में ये एकदम क्लियर बना होता है तो किसी के हाथ में ये कई कट्स के साथ बना होता है।
मनी ट्रायंगल कब होता है शुभ?
हस्तरेखा शास्त्र में माना जाता है कि जब किसी व्यक्ति के हाथ में मनी ट्रायंगल एकदम क्लियर बनी होती है और तीनों रेखाएं आपस में बिना किसी कट के सही से जुड़ी होती हैं तो इसे शुभ माना जाता है। माना जाता है कि ऐसा व्यक्ति पैसे को लेकर काफी समझदार होता है। इन्हें अच्छे से समझ होती है कि फ्यूचर के लिए किस तरह से पैसों को बचाकर रखना है। मनी का मैनेजमेंट इन्हें सही से पता होता है।
जानें आपके हाथ में मनी ट्रायंगल शुभ है या नहीं। पंडित जी से फ्री चैट करते हुए जानें अपने हर एक सवाल का जवाब बिना एक रुपये खर्च किए।
मनी ट्रायंगल कब होता है अशुभ?
अगर हाथ में मनी ट्रायंगल बना है लेकिन बीच में रेखाएं टूटी या फिर उलझी हुई हैं तो इसे अच्छे संकेत के रूप में नहीं देखते हैं। शास्त्र में माना जाता है कि ऐसा व्यक्ति पैसों की दिक्कत बार-बार देखता है और उसके खर्चों का कोई हिसाब नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति भले ही कितना भी क्यों ना कमा ले उसके लिए बचत कर पाना मुश्किल ही होता है।
मनी ट्रायंगल से किस उम्र में मिलेगा फायदा?
शास्त्र के अनुसार अगर हाथ में मनी ट्रायंगल बना है और शुभ स्थिति में है तो इसका असर आमतौर पर 35 से 40 उम्र के बीच में देखने को मिलता है। इस उम्र तक आते-आते काम की समझ के साथ-साथ पैसों की समझ भी सही होने लगती है। इस दौरान सही समझ होती है कि कहां पैसे लगाने हैं और किन जगहों पर बचाने हैं। ऐसे में इस उम्र तक आते-आते मनी ट्रायंगल का लाभ सही मायने में दिखता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
फेंगशुई
हस्तरेखा शास्त्र