Palmistry: शादी के तुरंत बाद शुरू हो जाएगी खिटपिट? हाथ की ये रेखा खोलती है राज

संक्षेप: हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हाथ की विवाह वाली रेखा देखकर ही समझा जा सकता है कि शादी कैसी चलने वाली है? आज बात करेंगे विवाह की उन 3 रेखाओं की जो किसी भी व्यक्ति के मैरिड लाइफ से जुड़े रोज खोल सकती है।

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हाथ की रेखाएं हमारी जिंदगी के कई राज खोलती है। हाथ में विवाह से लेकर जीवन और स्वास्थय रेखाएं होती हैं। अगर इन रेखाओं को सही से समझने की कला आ जाए तो आप खुद समज जाएंगे कि जिंदगी में आप किस तरह के उतार-चढ़ाव का सामना करेंगे? आज बात करेंगे हाथ की उन रेखाओं के बारे में जो शादी से जुड़े कई राज खोलती है। इन रेखाओं की मदद से समझा जा सकता है कि किसी की शादी कैसी चलने वाली है। क्या पार्टनर के साथ सब कुछ सही चलेगा? या फिर शादी होते ही खिटपिट शुरू हो जाएगी?

ये रेखाएं खोलेंगी शादी के राज शास्त्र के हिसाब से हमारे हाथ में विवाह की जो रेखा होती है, वो हर किसी में अलग-अलग होती है। अगर किसी के हाथ में विवाह की एक रेखा है तो समझा जाता है कि शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी चलने वाली है और ऐसे इंसान की जिंदगी में एक ही शादी होती है। अगर विवाह की रेखा दो होती हैं और आगे चलकर ये मिल जाती हैं तो इसका मतलब होता है कि शादी के बाद पार्टनर के साथ शुरुआती दिनों में खिटपिट हो सकती है। हालांकि अंत में इस रिश्ते को लोग आइडल के तौर पर देखेंगे। अगर विवाह की रेखा तीन होती है तो ऐसा माना जाता है कि ऐसे लोग फ्लर्टी होते हैं। हालांकि शादी होते ही ऐसे लोग पार्टनर के प्रति बहुत ही लॉयल होते हैं। पार्टनर के साथ इनका रिश्ता धीरे-धीरे बेहद ही मजबूत बन जाता है।

नहीं होनी चाहिए ऐसी विवाह रेखा शास्त्र में ये भी जिक्र है कि अगर विवाह रेखा टूटी हुई होती है तो ये शुभ संकेत नहीं है। इसका साफ-साफ मतलब है कि शादी में कई तरह की बाधाएं आएंगी। ऐसी रेखा का मतलब है कि पार्टनर के साथ हमेशा मतभेद की स्थिति बनी रहेगी। साथ ही इसका ये भी संकेत है कि अगर चीजें संभाली नहीं गई तो रिश्ता टूटने से कोई भी नहीं बचा सकता है। साथ ही इसका ये भी मतलब है कि ऐसे लोग पार्टनर से भावनात्मक तौर पर दूर रहेंगे।