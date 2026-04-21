हस्त रेखा: आपके हाथ में है M का निशान? ऐसे लोग होते हैं किस्मत के धनी, जिंदगी में आते हैं ये 3 बदलाव
हाथ में जीवन रेखा, भाग्य रेखा और मस्तिष्क रेखा होती है और इनके मिलने से कई बार M का निशान बनता है जोकि हर किसी के हाथ में नहीं होता है। आइए जानते हैं कि इसका मतलब क्या है और इसके क्या फायदे मिलते हैं?
ज्योतिष शास्त्र में जिस तरह से राशि के अनुसार चीजों का आंकलन होता है। वहीं अंक शास्त्र में जन्म की तारीख से सब तय होता है। ठीक इसी तरह से हस्तरेखा शास्त्र में हाथ की रेखाओं को पढ़कर किसी भी व्यक्ति के बारे में जाना जा सकता है। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हाथ की रेखाएं व्यक्ति के स्वभाव और किस्मत का संकेत देती हैं। इससे भविष्य का आंकलन आसानी से किया जा सकता है। हाथ में बने कई निशान भी कुछ ना कुछ संकेत जरूर देते हैं। आपने देखा होगा कि कई लोगों के हाथों में कुछ रेखाएं मिलकर M का निशान बनाती हैं। जरूरी नहीं है कि ये निशान हर किसी के हाथ में हो। बता दें कि जिन लोगों के हाथ में ये निशान होता है वो लोग किस्मत के धनी होते हैं। आइए जानते हैं कि ये निशान किस तरह से जिंदगी में बदलाव ले आता है?
हाथ में M का निशान होने के 3 फायदे
1.करियर में मनचाही ग्रोथ
जिन लोगों के हाथ में M का निशान होते है, उन्हें करियर में अच्छी ग्रोथ मिलती है। हालांकि ऐसी स्थिति बन सकती है कि शुरुआत में ज्यादा मेहनत करनी पड़े लेकर समय बीतने के साथ-साथ इन लोगों की मेहनत रंग जरूर लाती है। प्रोफेशनल लाइफ में इन्हें अच्छे मौके भी मिलते हैं जिससे करियर में ग्रोथ तय होती है। हाथ में M का निशान इस बात की भी गवाही देता है कि ऐसे लोग अपना खुद का काम भी शुरु करें तो ये उसमें अच्छा कर ले जाएंगे।
2.आर्थिक स्थिति बनती है बेहतर
हस्तरेखा शास्त्र में बताया गया है कि जिन लोगों के हाथ में M का निशान होता है उन्हें मनी मैनेजमेंट अच्छे से आता है। खास बात ये है कि ये बिना सोचे-समझे खर्चा नहीं करते हैं। इन्हें अच्छे से पता होता है कि पैसा कहां लगाना है और कहां नहीं। ऐसे में इन लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर होती जाती है। हस्तरेखा शास्त्र के हिसाब से ऐसे लोगों को अचानक ही कहीं से धन लाभ भी हो जाता है। साथ में कमाई के कई सोर्स भी इन्हें मिलते हैं। वैसे इनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने के पीछे इनकी मेहनत भी होती है। चीजों को जांच-परखकर ही ये आगे बढ़ते हैं और मेहनत करने से कभी भी पीछे नहीं हटते हैं।
3.रिश्तों में मिलता है सम्मान
हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार जिन लोगों के हाथ में M का निशान होता है, वो लोग दिल के बहुत ही साफ होते हैं। साथ ही इन पर आंख मूंदकर भरोसा किया जा सकता है। साथ ही ऐसे लोग हर रिश्ते को ईमानदारी से भी निभाते हैं। ऐसे में परिवार के साथ-साथ इन्हें हर जगह इज्जत मिलती है। साथ ही लोग इनकी हर बात भी सुनतते हैं। शादी के बाद इन लोगों का रिश्ता बहुत ही मजबूत बनता है क्योंकि ये पार्टनर का साथ हर कदम पर निभाते हैं।
इस चीज का रखें ध्यान
इस चीज का भी ध्यान रखें कि हस्तरेखा का मतलब ये नहीं है कि आप हाथ की रेखाओं पर ही निर्भर हो जाएं और मेहनत से बचने लगे। बता दें कि बिना मेहनत के रेखाएं भी फीकी पड़ जाती हैं। ऐसे में अपनी मेहनत करने से बना बचें। हर एक चीज का बैलेंस सही होगा तभी जिंदगी पटरी पर सही से चल पाएगी।
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए हस्तरेखा विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता
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