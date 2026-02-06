हस्तरेखा शास्त्र: हथेली में M का निशान बनना शुभ होता है या नहीं
हस्तरेखा विशेषज्ञों के अनुसार, यह चिह्न भाग्यशाली लोगों में पाया जाता है। जिनकी हथेली में M का निशान होता है, वे जीवन में सफलता, धन, नेतृत्व और प्रेम में आगे रहते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं इस चिह्न के बारे में।
हस्तरेखा शास्त्र में हथेली की रेखाओं और चिह्नों को बहुत महत्व दिया जाता है। इनमें से एक विशेष चिह्न है - M का निशान। जब हथेली की मुख्य रेखाएं (जीवन रेखा, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और भाग्य रेखा) मिलकर M अक्षर जैसा आकार बनाती हैं, तो इसे बहुत शुभ माना जाता है। हस्तरेखा विशेषज्ञों के अनुसार, यह चिह्न भाग्यशाली लोगों में पाया जाता है। जिनकी हथेली में M का निशान होता है, वे जीवन में सफलता, धन, नेतृत्व और प्रेम में आगे रहते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं इस चिह्न के बारे में।
M का निशान क्या होता है?
हथेली में M का निशान तब बनता है, जब चार मुख्य रेखाएं मिलकर M अक्षर जैसा आकार बनाती हैं। यह चिह्न दोनों हाथों में या किसी एक हाथ में हो सकता है। दाहिने हाथ में होने पर यह वर्तमान जीवन और कर्मों का फल दर्शाता है, जबकि बाएं हाथ में यह जन्मजात गुण और भाग्य का संकेत देता है। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, यह निशान बहुत कम लोगों की हथेली में पाया जाता है और इसे 'माइटी एम' या 'मैजिक एम' भी कहा जाता है। यह चिह्न व्यक्ति को असाधारण किस्मत वाला बनाता है।
लीडरशिप और सफलता का प्रतीक
जिन लोगों की हथेली में M का निशान होता है, उनमें जन्मजात लीडरशिप क्वालिटी होती है। ये लोग बिना किसी के सहयोग के भी ऊंचा मुकाम हासिल कर लेते हैं। नौकरी या व्यापार में ये जल्दी तरक्की करते हैं। इनमें निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है और ये टीम को अच्छी तरह लीड कर सकते हैं। हस्तरेखा शास्त्र में कहा गया है कि M निशान वाले लोग अपने दम पर सफलता प्राप्त करते हैं और दूसरों को भी प्रेरित करते हैं।
रचनात्मकता और बुद्धिमत्ता
M निशान वाले लोग रचनात्मकता से भरपूर होते हैं। इनकी सोच-समझ सामान्य से कहीं अधिक होती है। कला, संगीत, लेखन, डिजाइन, फिल्म या कोई भी क्रिएटिव फील्ड में ये बहुत आगे निकल जाते हैं। इनकी बुद्धिमत्ता और सूझबूझ इन्हें अलग बनाती है। हस्तरेखा विशेषज्ञों का मानना है कि यह निशान व्यक्ति को नवीन विचारों और नई सोच की शक्ति देता है, जिससे ये हमेशा आगे रहते हैं।
धन, आकर्षण और प्रेम विवाह योग
हथेली में M का निशान धन और आकर्षण का भी प्रतीक है। ऐसे लोग आकर्षक व्यक्तित्व के होते हैं। इनकी बातचीत, व्यवहार और कला-कौशल से लोग आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। धन की कमी इनके जीवन में कम ही होती है। इनकी संभावना बहुत कम होती है कि इन्हें किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े। प्रेम विवाह का योग भी इनमें प्रबल होता है। ये सच्चे मन से प्रेम करते हैं और इनका दांपत्य जीवन सुखमय रहता है।
M निशान का समग्र प्रभाव और सावधानियां
हस्तरेखा शास्त्र में M का निशान अत्यंत शुभ माना जाता है। यह व्यक्ति को किस्मतशाली, सफल और आकर्षक बनाता है। हालांकि, यह चिह्न होने पर भी व्यक्ति को मेहनत और सकारात्मक सोच बनाए रखनी चाहिए। अगर M निशान के साथ अन्य नकारात्मक रेखाएं हों, तो थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। कुल मिलाकर, यह निशान जीवन में तरक्की, धन और सुख का संकेत देता है।
अगर आपकी हथेली में M का निशान है, तो इसे अपनी किस्मत का संकेत समझें और मेहनत से आगे बढ़ें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
संक्षिप्त विवरण
नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
विस्तृत बायो परिचय और अनुभव
डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष