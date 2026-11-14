हस्तरेखा शास्त्र: हाथ में बना है M और X? जानें क्यों होता है लकी?
हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हाथ में बना हुआ M और X साइन का अलग-अलग मतलब होता है और दोनों ही शुभ माने जाते हैं। हालांकि इसके लिए इनका साफ और गहरा बना हुआ होना जरूरी है।
हस्तरेखा शास्त्र में हाथ में बनी हर रेखा और निशान को अहम माना जाता है। इनके जरिए किसी भी व्यक्ति की जिंदगी से जुड़ी खास बातें समझी जा सकती है। नेचर से लेकर आर्थिक स्थिति, करियर, रिश्ते और भी कई चीजों के संकेत हाथ देखकर ही मिल जाएंगे। कई लोगों के में हाथ में M और X के निशान होते हैं। हस्तरेखा शास्त्र में इन दोनों निशानों को शुभ माना जाता है। हालांकि इसके लिए हाथ में इनका क्लियर दिखना भी जरूरी है।
शास्त्र के अनुसार M निशान वाला व्यक्ति समझदार होता है तो वहीं X निशान वाले व्यक्ति को अपने काम और नाम से खूब पहचान मिलने की संभावना रहती है। तो चलिए समझते हैं कि दोनों में से कौन सा निशान सबसे ज्यादा लकी होता है?
हाथ में M के निशान का मतलब
जब जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा और भाग्य रेखा आपस में मिलती हैं तो हाथ पर M की शेप बनती है। किसी के हाथ में ये एकदम क्लियर और गहरी होती है। तो वहीं कुछ के हाथ में ये हल्की और कटी फटी सी दिख सकती है। अगर ये निशान एकदम साफ दिखे तो माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति का दिमाग बहुत तेज होता है। दूसरों की फीलिंग्स को ये अच्छे से समझ जाते हैं।
वहीं नौकरी हो या फिर बिजनेस हर एक चीज में ये दिल लगाकर काम करते हैं और इन्हें सफलता भी मिलती है। वहीं रिश्तों को ऐसे लोग पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। अगर एक बार इनका भरोसा कहीं बन जाए तो पूरी जिंदगी वो रिश्ता ये दिल से निभाने की पूरी कोशिश करते हैं। हाथ में M का निशान एकदम क्लियर और बिना कट के हो तभी इसे अच्छा माना जाता है।
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हाथ में X के निशान का मतलब
हाथ में अगर X का निशान एकदम क्लियर और सही जगह पर बना है तो इसे बहुत खास माना जाता है। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार जिस व्यक्ति के हाथ में ये निशान होता है वो अपनी सोच और काम के जरिए लोगों के बीच अपनी पहचान बनाचा है। ऐसे लोगों के मन में हमेशा कुछ अलग हटकर करने की इच्छा रहती है। अपने काम के चलते इन्हें खूब मान-सम्मान भी मिलता है। अगर ये निशान गुरु पर्वत के नीचे बना होता है तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके ठीक उलट अगर ये शनि पर्वत पर होता है तो माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति के काम में कई बाधाएं आती हैं।
M या X में से कौन सा निशान ज्यादा लकी?
शास्त्र के अनुसार दोनों ही निशान का हाथ में अलग-अलग संकेत देता है। जहां M का निशान बताता है कि व्यक्ति समझदार और मेहतनी है और करियर में उसे अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। वहीं X का निशान मान-सम्मान और काम से मिलने वाली पहचान का संकेत होता है। दोनों ही निशानों का अपना अलग-अलग महत्व है। ऐसे में किसी एक निशान को हर मामले में शुभ नहीं कहा जा सकता है। दोनों ही निशान का अपना-अपना महत्व है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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