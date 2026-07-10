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हस्तरेखा शास्त्र: भाग्यशाली लोगों की हथेली पर इस जगह होता है त्रिशूल का निशान, राजा जैसा जीते हैं जीवन

By Navaneet Rathaur
लाइव हिन्दुस्तान
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Palmistry: हस्तरेखा शास्त्र में त्रिशूल का निशान बहुत शुभ माना जाता है। जानिए हथेली पर त्रिशूल कहां होने से व्यक्ति राजा जैसा जीवन जीता है, धन-यश और उच्च पद प्राप्त करता है।

हस्तरेखा शास्त्र: भाग्यशाली लोगों की हथेली पर इस जगह होता है त्रिशूल का निशान, राजा जैसा जीते हैं जीवन

हस्तरेखा शास्त्र में हाथ की रेखाएं और चिह्न व्यक्ति के भविष्य के बारे में बताते हैं। इनमें त्रिशूल का निशान बहुत खास माना जाता है। यह चिह्न भगवान शिव का प्रतीक है और इसे शुभ माना जाता है। अगर किसी की हथेली पर त्रिशूल का निशान है, तो वह व्यक्ति जीवन में राजसी सुख भोग सकता है। इस चिह्न की स्थिति अलग-अलग पर्वतों पर अलग-अलग फल देती है।

बृहस्पति पर्वत पर त्रिशूल

बृहस्पति पर्वत पर त्रिशूल का चिह्न सबसे शुभ माना जाता है। यह व्यक्ति को उच्च पद, सम्मान और नेतृत्व क्षमता प्रदान करता है। ऐसे लोग समाज में बहुत सम्मानित होते हैं और लोगों के चहेते बन जाते हैं। उनकी बातों का वजन होता है और वे जहां भी जाते हैं, वहां उनका प्रभाव दिखता है। बृहस्पति पर्वत पर त्रिशूल होने से जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है और आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहती है।

सूर्य पर्वत पर त्रिशूल

सूर्य पर्वत पर त्रिशूल का निशान धन, यश और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। ऐसे व्यक्ति को भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। उन्हें जीवन में नाम, सम्मान और धन दोनों की प्राप्ति होती है। अगर एक रास्ता बंद होता है, तो दूसरा रास्ता अपने आप खुल जाता है। सूर्य पर्वत पर त्रिशूल वाले लोग समाज में ऊंचे पद पर पहुंचते हैं और उनकी कीर्ति दूर-दूर तक फैलती है।

भाग्य रेखा और शनि पर्वत पर त्रिशूल

जब त्रिशूल भाग्य रेखा या शनि पर्वत पर होता है, तो व्यक्ति बड़े व्यापारी या उच्च अधिकारी बनता है। ऐसे लोग मेहनत के साथ-साथ भाग्य का भी साथ पाते हैं। अगर सूर्य रेखा भी मजबूत हो, तो सफलता और बढ़ जाती है। ये लोग ना सिर्फ खुद तरक्की करते हैं बल्कि दूसरों की मदद भी करते हैं। शनि पर्वत पर त्रिशूल होने से देर से ही सही, लेकिन स्थायी सफलता जरूर मिलती है।

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चंद्र पर्वत और भाग्य रेखा पर त्रिशूल

चंद्र पर्वत से निकलने वाली भाग्य रेखा पर त्रिशूल विदेश यात्रा और विदेश से लाभ का योग बनाता है। अगर इसकी एक शाखा गुरु पर्वत की ओर जाए, तो प्रशासनिक क्षेत्र में सफलता मिलती है। वहीं अगर शाखा सूर्य पर्वत की ओर हो तो कला, संगीत या क्रिएटिव क्षेत्र में नाम कमाने का योग बनता है। यह संयोजन व्यक्ति को विदेश में सम्मान और धन दोनों दिलाता है।

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त्रिशूल की दिशा का महत्व

त्रिशूल का चिह्न सही फल तभी देता है, जब यह उंगलियों की दिशा में हो। अगर त्रिशूल उल्टी दिशा में है, तो इसका पूरा फल नहीं मिलता है। इसलिए हस्तरेखा विशेषज्ञ हमेशा चिह्न की दिशा देखकर भविष्यफल बताते हैं। सही दिशा में त्रिशूल होना भाग्य का बड़ा संकेत माना जाता है।

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हस्तरेखा शास्त्र में त्रिशूल का निशान हथेली पर होना सौभाग्य का प्रतीक है। अगर सही जगह और सही दिशा में हो तो व्यक्ति को राजसी सुख मिलता है। हालांकि, जीवन में सफलता पाने के लिए भाग्य के साथ कर्म की भी प्रधानता बताई गई है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise)

अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
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