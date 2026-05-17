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हाथों की ये रेखाएं चमकाती हैं किस्मत, व्यक्ति बन सकता है करोड़पति, जानें अपनी हथेली के राज

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Palmistry lucky palm lines: कुछ रेखाएं और निशान ऐसे होते हैं, जिन्हें बेहद दुर्लभ और भाग्यशाली माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में ये रेखाएं मौजूद हों, तो उसे जीवन में धन-दौलत, मान-सम्मान और हर तरह का ऐशो-आराम मिलता है।

हाथों की ये रेखाएं चमकाती हैं किस्मत, व्यक्ति बन सकता है करोड़पति, जानें अपनी हथेली के राज

Palmistry, हस्तरेखा : हस्तरेखा शास्त्र में हथेलियों की लकीरों को देखकर किसी भी व्यक्ति के स्वभाव, करियर और उसकी आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगाया जाता है। कुछ रेखाएं और निशान ऐसे होते हैं, जिन्हें बेहद दुर्लभ और भाग्यशाली माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में ये रेखाएं मौजूद हों, तो उसे जीवन में धन-दौलत, मान-सम्मान और हर तरह का ऐशो-आराम मिलता है। आइए जानते हैं हाथों की उन खास रेखाओं और निशानों के बारे में, जो व्यक्ति को बहुत धनवान बना सकती हैं-

हाथों की ये रेखाएं चमकाती हैं किस्मत, व्यक्ति बन सकता है करोड़पति, जानें अपनी हथेली के राज

धन रेखा

हथेली में सबसे छोटी उंगली (बुध पर्वत) के नीचे की ओर जाने वाली रेखा को धन रेखा कहा जाता है।

अगर यह रेखा बिल्कुल साफ, गहरी और कटी न हो, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही दिमाग वाला और बिजनेस माइंडेड होता है।

ये लोग अपनी बुद्धि के बल पर बहुत कम उम्र में ही अच्छा-खासा पैसा कमाना शुरू कर देते हैं।

मणिबंध से निकलने वाली भाग्य रेखा

हथेली में कलाई के पास (मणिबंध) से शुरू होकर जो रेखा सीधे मध्यमा उंगली (शनि पर्वत) तक जाती है, उसे भाग्य रेखा कहते हैं।

अगर भाग्य रेखा बिना टूटे सीधे शनि पर्वत तक पहुंच जाए, तो इसे राजयोग की तरह माना जाता है।

ऐसे लोगों को जीवन में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती। इन्हें पैतृक संपत्ति का लाभ मिलता है और ये जिस भी काम में हाथ डालते हैं, उसमें इन्हें बंपर मुनाफा होता है।

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हथेली में 'M' का निशान बनना

जब आपकी जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और भाग्य रेखा मिलकर हथेली के बीच में अंग्रेजी के 'M' अक्षर का आकार बनाती हैं, तो यह बहुत शुभ होता है।

'M' निशान वाले लोग बहुत ही सकारात्मक, मेहनती और पैदाइशी लीडर होते हैं। माना जाता है कि ऐसे लोग शादी के बाद या 30 साल की उम्र के बाद बहुत तेजी से तरक्की करते हैं और करोड़पति बनते हैं।

भाग्य रेखा से त्रिकोण निशान बनना

अगर आपकी भाग्य रेखा के पास से कोई छोटी रेखा निकलकर एक साफ त्रिकोण (त्रिकोण का निशान) बना रही हो, तो इसे गुप्त धन या अचानक धन लाभ का संकेत माना जाता है।

ऐसे लोगों को लॉटरी, शेयर मार्केट, पुश्तैनी जमीन या किसी बिजनेस की बड़ी डील से अचानक बहुत सारा पैसा मिलता है। ये लोग पैसे बचाने और उसे सही जगह इन्वेस्ट करने में माहिर होते हैं।

सूर्य पर्वत पर 'X' या चक्र का निशान

अनामिका उंगली के नीचे के हिस्से को सूर्य पर्वत कहा जाता है। यह क्षेत्र नाम, प्रसिद्धि और पैसे को दर्शाता है।

अगर यहां कोई सीधी रेखा हो या कोई शुभ निशान (जैसे त्रिशूल या स्टार) बना हो, तो व्यक्ति सरकारी नौकरी या बड़े ऊंचे पद पर बैठता है।

ऐसे लोगों को समाज में खूब मान-सम्मान मिलता है और ये अपने दम पर खूब धन और नाम कमाते हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

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Shrishti Chaubey

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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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