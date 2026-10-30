हथेली की इन रेखाओं में छिपा है अमीर बनने का राज, कहीं आपके हाथ में भी तो नहीं ये निशान?

हस्तरेखा शास्त्र: जानें आपकी हथेली में कौन से शुभ निशान और रेखाएं आपको अमीर बना सकती हैं। पढ़ें मस्तिष्क रेखा पर त्रिकोण, मछली का निशान और भाग्य रेखा के धन योग।

हस्तरेखा शास्त्र में हथेली की रेखाओं और पर्वतों को व्यक्ति के जीवन, स्वभाव और भाग्य से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि हाथ में मौजूद कुछ खास निशान धन-दौलत, पैतृक संपत्ति और अचानक आर्थिक लाभ के संकेत देते हैं। किसी की हथेली में त्रिकोण का चिह्न शुभ माना जाता है, तो कहीं मछली या वर्ग का निशान विशेष महत्व रखता है। आइए जानते हैं हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, हथेली में कौन-से ऐसे संकेत बताए गए हैं, जिन्हें धन और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है।

मस्तिष्क रेखा और भाग्य रेखा पर त्रिकोण हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, हथेली में त्रिकोण का निशान कई शुभ संकेतों में गिना जाता है। अगर मस्तिष्क रेखा पर त्रिकोण बना हो, तो इसे पैतृक संपत्ति मिलने का संकेत माना जाता है। वहीं भाग्य रेखा पर त्रिकोण का चिह्न होना भी धन और संपत्ति के लिहाज से अच्छा माना जाता है। मान्यता है कि ऐसे लोगों को जीवन में आर्थिक उन्नति के अवसर मिलते हैं। उन्हें परिवार की ओर से संपत्ति का लाभ मिल सकता है या अपने प्रयासों से जमीन-जायदाद बनाने में सफलता मिलती है।

हथेली में मछली का निशान होना हथेली पर मछली का चिह्न होना हस्तरेखा शास्त्र में बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि जिन लोगों के हाथ में यह निशान होता है, उन्हें अचानक धन लाभ के अवसर मिलते हैं। अगर मछली का चिह्न चंद्र पर्वत पर बना हो, तो इसे विदेश से लाभ मिलने का संकेत माना जाता है। ऐसे लोगों को विदेश से जुड़े काम, यात्रा या व्यापार के माध्यम से तरक्की मिलने की संभावना बताई जाती है। हथेली में मछली का निशान स्पष्ट और पूरा हो, तो इसे विशेष शुभ फल देने वाला माना जाता है।

राहु और गुरु पर्वत के खास संकेत हस्तरेखा शास्त्र में राहु पर्वत पर त्रिकोण का निशान होने को अचानक आर्थिक लाभ से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि ऐसे लोगों को शेयर बाजार या निवेश से अच्छा मुनाफा मिल सकता है। वहीं गुरु पर्वत पर क्रॉस का चिह्न होने को विवाह के बाद धन लाभ का संकेत माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसे जातकों को जीवनसाथी या ससुराल पक्ष से आर्थिक सहयोग और संपत्ति का लाभ मिल सकता है। हालांकि, निवेश से जुड़े फैसले केवल ऐसे संकेतों के आधार पर नहीं लेने चाहिए।

कलाई की तीन मणिबंद रेखाएं हथेली के निचले हिस्से में कलाई के पास बनी रेखाओं को मणिबंद रेखाएं कहा जाता है। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, कलाई पर तीन साफ और स्पष्ट मणिबंद रेखाएं होना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसे लोगों को अच्छी शिक्षा, सुख-सुविधाएं और धन प्राप्त होता है। इन रेखाओं को जीवन में स्थिरता और समृद्धि से भी जोड़कर देखा जाता है। अगर ये रेखाएं बिना टूटे साफ दिखाई देती हैं, तो इसे अच्छे भाग्य का संकेत माना जाता है।

लंबी भाग्य रेखा से मिलती है तरक्की हथेली में भाग्य रेखा का सीधा और स्पष्ट होना भी शुभ संकेत माना जाता है। अगर यह रेखा कलाई से शुरू होकर बिना किसी बड़ी रुकावट के शनि पर्वत तक पहुंचती है, तो इसे जीवन में सफलता और धन प्राप्ति से जोड़ा जाता है। मान्यता है कि ऐसे लोगों को अपने काम में स्थिरता मिलती है और मेहनत का अच्छा परिणाम प्राप्त होता है। वहीं भाग्य रेखा का सूर्य पर्वत की ओर जाना अचानक धन लाभ और प्रसिद्धि का संकेत माना जाता है।

शुक्र पर्वत का उभरा होना अंगूठे के नीचे स्थित उभरे हुए हिस्से को शुक्र पर्वत कहा जाता है। हस्तरेखा शास्त्र में इसका संबंध प्रेम, आकर्षण और भौतिक सुखों से माना गया है। अगर शुक्र पर्वत अच्छी तरह उभरा हुआ हो, तो इसे सुख-सुविधाओं से भरपूर जीवन का संकेत माना जाता है। मान्यता है कि ऐसे लोगों को विवाह के बाद जीवनसाथी या ससुराल पक्ष से आर्थिक लाभ मिल सकता है। इनके जीवन में धन, संपत्ति और ऐश्वर्य से जुड़े सुख बने रहने के योग बताए जाते हैं।

शुक्र पर्वत पर वर्ग का निशान शुक्र पर्वत पर वर्ग यानी चौकोर निशान होना भी हस्तरेखा शास्त्र में शुभ माना जाता है। मान्यता है कि यह चिह्न व्यक्ति को वैवाहिक जीवन में आर्थिक सुख और संपन्न परिवार का साथ मिलने का संकेत देता है। ऐसे लोगों का विवाह धनी परिवार में होने या शादी के बाद भौतिक सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी होने की बात कही जाती है। अगर यह निशान स्पष्ट और चारों ओर से बंद हो, तो इसे अधिक प्रभावशाली माना जाता है। हथेली के इन संकेतों को पारंपरिक हस्तरेखा मान्यताओं के रूप में देखा जाता है।