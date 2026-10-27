हस्तरेखा शास्त्र: हाथ में उलझी हुई या कटी-फटी हृदय रेखा का क्या मतलब है?
Heart Line in Palmistry: अगर किसी व्यक्ति के हाथ में हृदय रेखा कटी-फटी या फिर उलझी हुई है तो इसके अलग-अलग मतलब होते हैं। जानें ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए?
Heart Line Sign in Palmistry : हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हाथ की रेखा देखकर किसी भी व्यक्ति के नेचर को आसानी से समझा जा सकता है। साथ ही रेखाओं की बनावट के जरिए जिंदगी से जुड़े कई संकेत भी मिलते हैं। हाथ में भाग्य रेखा, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा होती है। इनमें सबसे अहम हृदय रेखा भी होती है। इस रेखा को रिश्तों और फीलिंग्स से जोड़कर देखते हैं।
हाथ में हृदय रेखा कहां होती है?
हृदय रेखा हमारी सबसे छोटी उंगली के नीचे से शुरू होकर बीच वाली उंगली की ओर जाने वाली रेखा होती है। हर व्यक्ति के हाथ में इसकी बनावट अलग-अलग होती है। हर एक बनावट का अपना एक अलग मीनिंग और महत्व है। आइए बारी-बारी से इनके बारे में समझते हैं।
कटी-फटी हृदय रेखा का क्या मतलब है?
हृदय रेखा कहीं से बीच में टूटी हुई हो या फिर कटी-फटी है तो हस्तरेखा शास्त्र में माना जाता है कि इमोशनल तौर पर कई अप्स एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं। वहीं ऐसा व्यक्ति अपने रिश्तों को लेकर बहुत ही ज्यादा सेंसेटिव होता है। ये सिर्फ नाम के लिए किसी से भी नहीं जुड़ते हैं। हालांकि ये हर किसी पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। वहीं इस रेखा को दिल या फिर भरोसे के टूटने के संकेत के रूप में भी देखा जाता है।
उलझी हुई हृदय रेखा का क्या मतलब है?
हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हृदय रेखा अगर क्लियर नहीं है और उलझी हुई कई और रेखाएं इसके आसपास से निकलती हैं तो ये भी ज्यादा अच्छा नहीं मानते हैं। रिश्ते में ऐसे व्यक्ति काफी उलझे होते हैं। कई बार ये इतने कन्फ्यूज हो जाते हैं कि रिश्ते में आगे किस तरह से बढ़ा जाए। ये अपने रिश्ते को लेकर जरूरत से ज्यादा ओवरथिंकिंग करने पर इन्हें बैचैनी भी हो सकती है। शास्त्र के अनुसार ऐसे व्यक्ति को अपने रिश्ते में तनाव की स्थिति से भी गुजरना पड़ सकता है।
स्वास्थ्य पर बुरा असर
अगर किसी व्यक्ति के हाथ में कटी-फटी या फिर उलझी हुई हृदय रेखा बनती है तो इसे स्वास्थ्य से भी जोड़कर देखते हैं। बहुत ज्यादा तनाव और ओवरथिंकिंग के चलते इसका असर सीधे तौर पर स्वास्थ्य पर पड़ता है।
उलझी और कटी-फटी रेखा हो तो करें ये काम
अगर आपके हाथ में हृदय रेखा उलझी हुई है या फिर बहुत ज्यादा कटी-फटी है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसे मामले में आप कुछ चीजों को लेकर सावधान रह सकते हैं।
1. किसी की भी बात हर बार दिल पर ना लें। इससे आपकी ओवरथिंकिंग बढ़ेंगी।
2. अगर मन में कोई बात है जो परेशान कर रही है तो किसी करीबी से शेयर करने की कोशिश करें।
3. बिजी शेड्यूल के बीच अपने लिए समय जरूर निकालें। अगर ओवरथिंकिंग हो तो मेडिटेशन करें और अपने आपको किसी हॉबी में बिजी रखें।
4. किसी की बात सुनकर अपने रिश्ते से जुड़ा कोई बड़ा फैसला ना लें। चीजों को ठंडे दिमाग से सोचने और समझने की कोशिश करें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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हस्तरेखा शास्त्र