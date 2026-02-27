हस्तरेखा शास्त्र: करियर से लेकर सुखी जीवन के लिए हथेली में गुरु पर्वत देता है खास संकेत, जानें इसके बारे में

हथेली के पर्वतों को ग्रहों का प्रतिनिधित्व माना जाता है। इनमें गुरु पर्वत सबसे महत्वपूर्ण है। यह तर्जनी उंगली के मूल और मंगल पर्वत के ऊपर स्थित होता है। हथेली में गुरु पर्वत व्यक्तित्व, वैवाहिक जीवन और भाग्य के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है।

हस्तरेखा शास्त्र में हथेली के पर्वतों को ग्रहों का प्रतिनिधित्व माना जाता है। इनमें गुरु पर्वत (बृहस्पति पर्वत) सबसे महत्वपूर्ण है। यह तर्जनी उंगली के मूल और मंगल पर्वत के ऊपर स्थित होता है। गुरु पर्वत बुद्धि, ज्ञान, सौभाग्य, नेतृत्व, शिक्षा, धर्म, न्याय और समृद्धि का कारक है। हथेली में गुरु पर्वत की स्थिति, ऊंचाई, आकार और झुकाव से व्यक्ति के करियर, व्यक्तित्व, वैवाहिक जीवन और भाग्य के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। आइए विस्तार से समझते हैं कि गुरु पर्वत हमें क्या संकेत देता है।

गुरु पर्वत का स्थान और महत्व गुरु पर्वत तर्जनी उंगली के नीचे स्थित होता है। यह बृहस्पति ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। हस्तरेखा में इसे अच्छी तरह विकसित (उभरा हुआ, गोल और चिकना) होने पर बहुत शुभ माना जाता है। यह व्यक्ति में उच्च बुद्धि, नैतिकता, न्यायप्रियता और नेतृत्व क्षमता का संकेत देता है। गुरु पर्वत जितना मजबूत और उभरा होता है, उतना ही व्यक्ति का भाग्य और करियर उन्नत होता है। कम विकसित या दबा हुआ गुरु पर्वत व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी या निर्णय लेने में दुविधा दिखाता है।

अच्छी तरह विकसित गुरु पर्वत वाले लोगों के गुण जब गुरु पर्वत पूरी तरह उभरा हुआ, गोल, चिकना और उंगली के साथ संतुलित होता है, तो ऐसे लोग देव तुल्य गुणों से युक्त होते हैं। ये लोग जीवन में उन्नति करते हैं और दूसरों की मदद करने में आगे रहते हैं। इनमें न्याय का भाव प्रबल होता है और ये अपने वचन का पालन करते हैं। करियर में ये उच्च पदों पर पहुंचते हैं, जैसे न्यायाधीश, प्रशासक, शिक्षक, नेता या प्रबंधक। ऐसे लोग कठिन परिस्थितियों में भी साहस से सामना करते हैं। धर्म-कर्म में रुचि रहती है और स्वाभिमान की रक्षा सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं।

अल्पविकसित या अविकसित गुरु पर्वत वाले लोगों के लक्षण अगर गुरु पर्वत कम उभरा हुआ या दबा हुआ हो, तो ऐसे लोग स्वभाव से हंसमुख, दयालु और परोपकारी होते हैं। इनमें स्वतंत्रता, अधिकार और नेतृत्व की भावना रहती है। ये लोग यश और सम्मान को धन से ज्यादा महत्व देते हैं। विपरीत लिंग के प्रति कोमल भावनाएं रखते हैं। प्रेम जीवन मधुर रहता है। शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। ये लोग जीवन को स्वतंत्रता से जीना पसंद करते हैं और कार्यक्षेत्र में अपनी नेतृत्व क्षमता से सम्मान पाते हैं।

गुरु पर्वत का झुकाव और प्रभाव अगर गुरु पर्वत का झुकाव शनि पर्वत की ओर हो, तो व्यक्ति अपने कार्यों में बहुत व्यस्त रहता है। ये लोग चिंतनशील होते हैं, लेकिन कई बार अपेक्षित सफलता न मिलने से निराशा महसूस कर सकते हैं। स्वभाव गंभीर हो जाता है। अगर गुरु पर्वत नीचे की ओर खिसका हो, तो सम्मान की हानि का खतरा रहता है। लेकिन ऐसे लोग साहित्य, लेखन या रचनात्मक क्षेत्र में सफलता पाते हैं।

सामान्य या अत्यधिक विकसित गुरु पर्वत का फल अगर गुरु पर्वत सामान्य रूप से उभरा हुआ हो, तो व्यक्ति में आगे बढ़ने की प्रबल इच्छा रहती है। इनका विवाह जल्दी हो सकता है और गृहस्थ जीवन सुखमय रहता है। अत्यधिक विकसित गुरु पर्वत वाले लोग पहले अपने कार्यों को पूरा करने पर ध्यान देते हैं। ये अपने लाभ और सुख के लिए मेहनत करते हैं। लेकिन अगर गुरु पर्वत का अभाव हो, तो आत्म-सम्मान में कमी आ सकती है और माता-पिता से दूर रहना पड़ सकता है।

गुरु पर्वत मजबूत करने के सरल उपाय गुरुवार को पीले वस्त्र पहनें और 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' मंत्र का जाप करें।

केले का दान करें और हल्दी का तिलक लगाएं।

पीले फूल या चने की दाल का दान करें।

गुरु पर्वत पर हल्का पीला तिलक लगाएं।

पुस्तकें पढ़ें और ज्ञान प्राप्ति पर ध्यान दें। गुरु पर्वत हथेली में मजबूत हो तो जीवन में बुद्धि, दया, साहस और सफलता मिलती है। अपनी हथेली जांचें और गुरु के उपाय अपनाएं।