Palmistry: आपके हाथ में सूर्य रेखा क्या देती है लाभ, कहां होती है यह रेखा
सूर्य रेखा कोई मेन रेखा नहीं है। लेकिन आपके हाथ में इसे जरूर देखा जाता है। यहां हम इस रेखा के बारे में आपको बताएंगे।
हस्तरेखा से आपके बारे में काफी जानकारी मिल सकती है। आपकी लाइफ में कैसे रेखाओं चीजों का निर्धारणकरती हैं, इसके बारे में हस्तरेखा एक्सपर्ट आपको बता सकता है। इसी कड़ी में हम लोग आज सूर्य रेखा के बारे में बात करेंगे। ये कहां होती है और इसे क्यों देखा जाता है। इसससे आपकी लाइफ में क्या असर होता है?
कहां होती है सूर्य रेखा?
सूर्य रेखा आपके हाथ की अनामिका उंगली के ठीक नीचे से निकलती है। यहां अनामिका उंगली का मतलब रिंग फिंगर है। हस्तरेखा विज्ञान में सफलता, मान-सम्मान और प्रसिद्धि के लिए जाना जाता है। अगर आपके हाथ में सही है। आपको लाइफ में ऊंचा स्थान, धन, और नौकरी में एक अलग पहचान दिलाती है। छोटी सी रेखा होने के साथ-साथ इसके कारक बड़े हैं, इसलिए इसे खासतौर पर देखा जाता है।
कैसी होनी चाहिए सूर्य रेखा, जो देती है लाभ?
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर हथेली पर एक साथ दो सूर्य रेखाएं एक साथ आगे बढ़ती हैं तो इसे अच्छा कहा जाता है। ऐसे लोगों को बड़ा प्राशसनिक पद मिलता है। अगर आपके हाथ के सूर्य पर्वत से निकलने वाली रेखा की एक शाखा फेलकर मध्यमा उंगली और दूसरी शाखा छोटी उंगली में जाए तो आप बुद्धिमान माने जाते हैं।
सूर्य रेखा पर स्वास्तिक का निशान अगर बन रहा है तो इसे बहुत शुभ माना जाता है।ऐसा व्यक्ति लाइफ में सम्मान पाता है। आपको पता होना चाहिए कि सूर्य रेखा स्पष्ट और गहरी होनी चाहिए। आपको यह भी समझना चाहिए कि जिन व्यक्तियों के हाथ मे यह रेखा पाई जाती है उनमे क्रियात्मक शक्ति बहुत खास मानी जाती है। इसलिए इस रेखा का बहुत अधिक महत्व है, जिसे आपको समझना चाहिए। कई लोगों के हाथ में ये रेखा अनामिका उंगली के थोड़े नीचे से शुरू होती है, जिसे बहुत अधिक खास नहीं माना जाता है।
कैसी सूर्य रेखा मानी जाती है खराब
यदि रेखा पतली हो तो इसका पूरा असर आप पर नहींपड़ता है। जिन लोगों के हाथों में ये हल्की होती है, उन्हें थोडा सा मान, थोडी सी प्रतिष्ठा और थोडा ही धन मिलता है। अगर रेखा चौड़ी और उथली हो तो इस रेखा को कमजोर समझना चाहिए । अगर आपके हाथ में सूर्य रेखा कटी हो या फिर ये बीच-बीच मे लुप्त हो गई हो या अन्यदोषों से युक्त हो तो भी ये अपना प्रभाव खो बेठती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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