Palmistry: मछली से लेकर त्रिभुज तक का निशान, हाथ में क्या है इनका है मलतब
Palmistry in hindi: अगर आपके हाथ में मछली से लेकर त्रिभुज तक का निशान है तो इसका अर्थ अलग-अलग होता है। ऐसा कहा जाता है कि इसके कई मायने होते हैं।
हाथों की लकीरों के अलावा कुछ निशान भी होते हैं जिनका अर्थ अलग निकलता है। यहां हम आपको हाथों के कुछ निशानों के बारे में बताएंगे। कैसे आपके हाथों के निशान आपकी लाइफ में असर डालते हैं, क्या असर पड़ता है। यहां जानें उन निशानों के बारे में
तारे का निशान
अगर आपके एक हाथ में एक तारे का निशान हो तो इसे अच्छा कहा जाता है। मनुष्य को बहुत परिश्रम करने पर धन या सफलता प्राप्त होती है लेकिन अगर आपके दोनो हाथो में ऐसा निशान हो तो इसे अच्छा लक्षण नहीं कहा जाता है। एक हाथ में निशान अच्छा कहा जाता है। अगर आपकी हेल्थ-रेखा के पास त्रिकोण के अंदर तारे का निशान हो तो ऐसा व्यक्ति अंधा हो जाता है। अगर आपके हाथ में तारे का चिह्न स्पष्ट न हो आपको लवलाइफ में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
गोले का निशान
अगर आप रिंग फिंगर के नीचे गोल निशान दिखाई दे रहा है तो सरकारी नौकरी में आपके लिए अच्छे योग हैं। आपको समाज में सम्मान मिलेगा। अगर आपकी मध्यमा उंगली के नीचे गोला हो, तो यह अचानक धन लाभ का इशारा करता है। ऐसा कहा जाता है कि इससे भाग्य में भी बदलाव आता है। कलाई के पास वाले हिस्से पर गोला व्यक्ति एस्ट्रोनॉमी में जाता है।
त्रिकोण का निशान
अगर आपके हाथ में जीवन-रेखा और भाग्य-रेखा के बीच ग्रे हो तो फौजी जीवन मिलता है, इसके अलावा यश, प्रतिष्ठा प्राप्त होती है।शुक्र पर्वत पर त्रिभुज का निशान है तो कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति सभी का मनमोह लेता है। ऐसा भी कहा जाता है कि ऐसे लोग सुख-सुविधाओं में रहते हैं। अगर किसी व्यक्ति के मंगल पर्वत पर त्रिभुज बनता है तो व्यक्ति साहसी होता है।
मछली का निशान
ऐसा कहा जाता है कि जिन लोगों के हाथों में मछली का निशान है तो ऐसा व्यक्ति बहुत पैसा पाता है।ऐसे व्यक्ति के पास धन दौलत बहुत होती है और उसे पिता से भी अथाह पैसा मिलता है।हाथ में मछली का निशान बहुत खास माना जाता है।
जाल का निशान
यदि हाथ मे अन्य लक्षण अच्छे हो तो यह प्रकट होता है कि ऐसे व्यक्ति के बहुत से गुप्त दुश्मन होते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति को राजनीति में हो तो खास तौर पर ध्यान देना चाहिए।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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