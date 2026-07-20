Palmistry:मोती किसके लिए माना जाता है अशुभ
Pearl Gemstone : अगर आपको चंद्रमा के किसी दोष के कारण मोती पहनने की सलाह दी गई है। तो आपको पता होना चाहिए कि कैसा मोती पहनना चाहिए और किन लोगों को मोती नहीं पहनना चाहिए।
चंद्रमा के लिए मोती पहना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप इसे खरीदने जा रहे हैं तो दो चीजें इसमें देखें, पहला इसकी विशेष चमक और दूसरा इसके ऊपरी तल पर सतरंगी रंग। मोती अगर असली है तो यह हल्का होगा। इसका रंग श्वेत होगा, यह चिकना होगा और चन्द्रमा की किरण के समान निर्मल होगा। इसलिए अगर मोती खदीदने जा रहे हैं तो सच्चे मोती की परख ऐसे करें। मोती अगर आपको ज्योतिष ने पहनने के लिए बोला है तो आपको इसे चांदी में जड़कर पहनना चाहिए, तभी लाभ होता है।
यह रत्न जलीय है, इसलिए महिलाओं के लिए खास और किन्हें पहनना चाहिए मोती
कुछ विद्वान् तो यहां तक कहते हैं कि मोती को सिर्फ महिलाओं को ही पहनना चाहिए। आपको बता दें कि चन्द्र कर्क राशि का स्वामी है; सूर्य कर्क राशि में रहता है। इस अवधि में उत्पन्न व्यक्तियों पर चन्द्र ग्रह का प्रभाव रहता है। अंक ज्योतिषियों के अनुसार इस अवधि में उत्पन्न व्यक्तियों का मूल अंक 2 माना गया है। जिन व्यक्तियों को अपने जन्म समय को ठीक ज्ञान न हो उनको अंक विज्ञान की विधि से नाम के अक्षरों के अंक गिनकर अपना मूल अंक निकाल लेना चाहिए । दो मूल अंक वालों को चन्द्र ग्रह के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए 'मोती' धारण करना चाहिए ।
चंद्रमा से है संबंध
ज्योतिष में मोती को चंद्रमा के लिए पहना जाता है। अगर कुंडली में चंद्रमा को बल देना है तो इसे पहनाया जाता है। चंद्रमा मन, भावनाओं और मानसिक स्थिति का कारक है। इसको पहनने से मानसिक शांति, भावनात्मक संतुलन और आत्मविश्वास बढ़ता है। लेकिन इसके साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि मोती किन लोगों को नहीं पहनना चाहिए।
इन राशियों के लिए नहीं है सही
अपने मन से मोती पहनते हैं तो आपके लिए शुभ नहीं होगा। इसलिए कुंडली में शुक्र, बुध या शनि का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है, उन्हें यह रत्न सूट नहीं करता। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए जिन लोगों की राशि वृषभ, मिथुन, कन्या, मकर और कुंभ है, वो लोग मोती ना पहनें। वरना आपको इसका नकारात्मक असर भी झोलना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आपने पहले से ही हीरा, पन्ना, नीलम और गोमेद पहने हैं तो भी इसे ना पहनें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
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