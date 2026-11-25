उंगलियों की ये रेखाएं आपकी लाइफ के खोलती हैं ऐसे राज, कैसी लाइन वाले पाते हैं सम्मान
अगर आपके हाथों की उंगलियों में कई रेखाएं हैं तो हर रेखा कुछ अलग संकेत करती है। आइए जानें इन रेखाओं के क्या मायने हैं।
आपकी हाथों की रेखाएं तो आपके बारे में काफी जानकारी देती हैं, वहीं आपके हाथों की उंगलियों की रेखाएं भी काफी कुछ बताती हैं। आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। इसके बारे में काफी कुछ अंदाजा आप इनके जरिए लगा सकते हैं। आपकी लाइफ में आड़ी रेखाएं बताती हैं कि आपके विरोधी कितने हैं, वहीं अनामिका उंगली में कोई रेखाएं तो यह बताती हैं कि आपको लाइफ में दोस्त आसानी से मिलेगें।
अगर आपके हाथों की उंगलियों में रेखाएं हैं वो आड़ी हैं तो समझ लें कि आपकी लाइफ में विरोधियों की कमी नहीं है। आपकी लाइफ में विरोधी बहुत अधिक हैं तो चैलेंज भी बहुत अधिक होंगे। आपके काम बनते बनते रह जाएंगे। आपकी तरक्की या खुशियों के रास्ते में रोड़े खड़े रहते जाएंगे। जिस कारण आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
अनामिका उंगली की रेखाएं क्या कहती हैं?
अगर आपके हाथ में अनामिका उंगली में सीधी रेखाएं हैं तो ये आपकी लाइफ में समाज में आपके रुतबे और मान सम्मान को दिखाती हैं। अगर इस उंगली पर खड़ी रेखाएं हो तों आपके लिए अच्छा संकेत हैं। आपकी दोस्ती भी ऐसे लोगों से होगी, जो समाज में सम्मानजनक स्थिति रखते हैं। इसलिए आप भी की स्थिति भी पहले से बहुत अच्छी हो जाती है।
आपके हाथ में मंगल पर्वत पर रेखा क्या बताती है?
आपके हाथ में अगर मंगल पर्वत पर रेखा है तो यह बहुत खास मानी जाती है। यह रेखा आपके संघर्ष को बताती है। बताती है कि आपकी लाइफ में आपके कितने दुश्मन हैं और इनके कारण आपकी लाइफ में क्या-क्या परेशानियां आ सकती हैं।
छोटी उंगली की खड़ी रेखाएं देती हैं खास संकेत
अगर आपकी हाथ की सबसे छोटी उंगली पर कोई निसान है तो यह शुभ माना जाता है। अगर आपकी उंगली में आडी और खड़ी रेखाएं हैं तो माना जाता है कि आपकी दोस्ती जिससे भी होगी, वो आपकी मदद करेगा। आपको हर तरह से सपोर्ट करेगा, फिर चाहे वो बिजनेस हो या फिर घर।
हाथ में ना हों रेखाएं
अगर आपकी उंगली में रेखाएं ही नहीं हैं तो ऐसा व्यक्ति सामाजिक नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति को किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति अकेले रहना पसंद करता है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति को किसी का साथ पसंद नहीं होता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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