Palmistry: हाथ में कहां होती है मस्तिष्क रेखा, नौकरी, बिजनेस में तरक्की कौन सी रेखा से?

मस्तिष्क रेखा का कोई निकलने का स्थान नहीं है। यह कईबार जीवन की रेखा से निकलकर जीवन रेखा को ही काटती हुई हथेली के दूसरी ओर जाती है। कई बार यह रेखा जीवन रेखा के पास से निकल कर हथेली के बीच में ही खत्म हो जाती है। कई बार यह जीवन रेखा के बराबर चलती हुई काफी आगे चलकर यह अपना रास्ता बदल लेती है। कई बार यह जीवन रेखा के पास से चलकर हथेली को दो भागों में बांटती हुई दूसरे छोर पर पहुंच जाती है।

अगर आपकी मस्तिष्क रेखा से कोई पतली रेखा गुरु पर्वत की ओर जा रही हो, तो वह व्यक्ति प्लानिंग से काम करने वाला और बुद्धिमान होता है। अगर आपके हाथ में मस्तिष्क रेखा सीधी, स्पष्ट, और निर्दोष हो तो वह व्यक्ति तुरन्त फैसले करने वाला और एक्टिव माइंड वाला शख्स होता है। अगर मस्तिष्क रेखा तथा लाइफलाइन दो अलग-अलग जगह से आ रही हो तो व्यक्ति अपने तरीके से काम करता है और किसी के दबाव में कार्य नहीं करता। अगर मस्तिष्क रेखा से कोई शाखा निकल कर गुरु पर्वत के अन्त तक पहुंच जाती है तो वह व्यक्ति देश का बेल्ट आर्टिस्ट बनता है। अगर मस्तिष्क रेखा हथेली के बीच में जाकर नीचे की ओर झुक जाती है तो ऐसा व्यक्ति पैसों को लेकर बहुत अधिक मोह रखने वाला होता है।

अगर आपकी हृदय रेखा से पतली-पतली छोटी-छोटी रेखाएं मस्तिष्क रेखा की ओर बढ़ती हों तो ऐसा व्यक्ति जीवन-भर मानसिक टेंशन से परेशान रहता है। इस प्रकार का इंसान डिप्रेशन आदि से जूझता है।

हाथ में ये छोटी सी रेखा कराती है तरक्की



हस्तरेखा में सूर्य की छोटी रेखा भी होती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके हाथ में यह रेखा है, तो आपको धन योग का लाभ मिलेगा। आपको बिजनेस से लेकर नौकरी तक में तरक्की इसी रेखा के कारण मिलती है। जिन लोगों के हाथ में यह रेखा होती है, ऐसे लोग नए अवसरों को जल्दी पहचानते हैं और समय पर लाभ उठाते हैं।