हस्तरेखा: कैसी उंगली वाले व्यक्ति होते हैं धनी और सौभाग्यशाली?
हस्तरेखा: आपके हाथों की रेखाओं के अलावा आपके हाथों की उंगलियां भी आपके बारे में काफी कुछ बता सकती हैं।
आपकी उंगलियां भी आपके बारे में काफी कुछ बता सकती हैं। हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार आपके हाथों की उंगलियां आपके बारे में विवाह, धन आदि से जुड़ी जानकारी देती हैं।उंगलियों के पोरवे भी काफी कुछ आपके बारे में बयां करते हैं। अगर आपकी उंगलियों के पोरवे अंगूठे की जड़ पर शुक्रस्थान पर रेखाएं हो तो ऐसे व्यक्ति के कई पुत्र होते है और वह लंबी आय वाला और धनी भी होता है। इसके अलावा हम आपको यहां उंगलियों की लंबाई और आकारों से भी बताएंगे कि कैसी उंगली वाला व्यक्ति कैसा होगा।
कैसी उंगली वाले व्यक्ति होते हैं धनी
अगर उंगलियों के सभी पर्व यानी भाग लंबे हों तो व्यक्ति धनवान होता है। यदि अनामिका उंगली सीधी हो और एकदम से लंबी दिखती है तो ऐसा कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति के पास खूब धन आता है। वो भाग्य से भी धन पाता है। अगर उंगलियों के सभी पर्व यानी भाग लंबे हों तो व्यक्ति धनवान होता है। सामृद्र-तिलक के मतानुसार यदि चिटली उंगली इतनी लंबी हो कि अ्रनामिका के तृतीय पर्व तक पहुंचे तो प्राय मनुष्य अ्रधिक धनी होता है। अगर उगलियां लंबी हो और उनके पोरवे भी लंबे हो तो ऐसा पुरुष सौभाग्यशाली होता है । उसे सौभाग्य से सब कुछ मिलता है उंगलियों के विरल, कुटिल तथा सूखे होने से मनुष्य निर्धन होता।
कैसी उंगली वाले व्यक्ति होते है परेशान
अगर किसी व्यक्ति की सबसे छोटी उंगली और अनामिका बीच में गैप बहुत है तो ऐसा कहा जाता है कि ये लोग बुढ़ापे में परेशान रहते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर मध्यमा और अनामिका उंगली के बीच बहुत जगह है तो यंग एज में परेशान रहते हैं। अगर आपकी मध्यमा और तर्जनी के बीच में जगह है तो आप बचपन में आर्थिक तौर पर परेशान रह सकते हैं।
कैसे उंगली वाले होते हैं कलाकार
आपको बता दें कि अगर मध्यमा उंगली मिडिल फिंगर के तीसरे भाग के पास ही अनामिका उंगली हो तो व्यक्ति कलाकार बनता है, इसके अलावा वो बुद्धिमान भी होता है। यह भी कहा जाता है कि जिन लोगों की हथेलियों में उंगलियों के बीच खाली जगह नहीं होती है, तो इसे अच्छा माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति सभी सुख-सुविधाएं प्राप्त कर सकता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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