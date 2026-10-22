हस्तरेखा शास्त्र: हाथ में राहु रेखा कहां होती है? जानें कब आती है बड़ी चुनौती
Rahu Rekha Sign in Palmistry: हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हाथ में बनी राहु रेखा कई तरह के संकेत देती है। एक-एक करके इनका मतलब समझिए और इनसे जुड़े आसान उपाय भी जानिए।
हस्तरेखा शास्त्र में हाथ की कुछ रेखाओं को बहुत ही अहम माना जाता है। कुछ रेखाएं जिंदगी में आने वाले अहम पड़ाव का संकेत देती हैं और राहु रेखा इन्हीं में से एक है। शास्त्र की मान्यता के अनुसार इस रेखा के जरिए ये संकेत मिलता है कि जिंदगी में कोई परेशानी आने वाली है या फिर किसी ना किसी तरह की रुकावट आएगी। कई बार बने-बनाए काम अचानक ही खराब होने लगते हैं या फिर कड़ी मेहनत के बाद भी कोई चीज नहीं मिलती है। राहु रेखा इन्हीं बातों की ओर संकेत देता है। चलिए समझते हैं कि हाथ में राहु रेखा कहां होती है और इसके अलग-अलग बनावट का क्या मतलब होता है?
राहु रेखा कहां होती है?
अब समझ लेते हैं कि आखिर राहु रेखा का स्थान हमारे हाथ में कहां होता है? अंगूठे के ठीक नीचे ऊपरी ओर मंगल क्षेत्र होता है। इसी से निकलकर बीच की ओर का जो हिस्सा होता है वहीं राहु रेखा होती है। राहु रेखा कई बार अहम रेखाओं को काटते हुए आगे बढ़ती है। हर किसी के हाथ में ये रेखा अलग हो सकती है और इसी वजह से इसे सही से पहचानना मुश्किल होता है।
राहु रेखा से जुड़ी खास और अहम बातें जानें-
राहु रेखा से जीवन रेखा कटे तो क्या होता है?
हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के हाथ में बनी राहु रेखा जीवन रेखा को काटे तो इसका खास मतलब होता है। शास्त्र के हिसाब से इस संकेत को जिंदगी में आने वाली किसी मुश्किल समय से जोड़कर देखते हैं। अगर किसी के हाथ में ये संकेत है तो ऐसे व्यक्ति को अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े फैसले बहुत ही सोच-समझकर लेने चाहिए।
राहु रेखा से मस्तिष्क रेखा कटे तो क्या होता है?
अगर किसी के हाथ में राहु रेखा आगे बढ़कर मस्तिष्क रेखा काट रही है तो इसे जिंदगी में आने वाले तनाव के संकेत के रूप में देखते हैं। शास्त्र के हिसाब से ऐसे व्यक्ति को हर परिस्थिति में शांत रहना चाहिए और ओवरथिंकिंग से बचने की कोशिश करनी चाहिए।
राहु रेखा से भाग्य रेखा कटे तो क्या होता है?
हस्तरेखा शास्त्र के हिसाब से अगर किसी के हाथ की राहु रेखा भाग्य रेखा को काटती है तो इसे काम में आने वाली बाधा के संकेत के रूप में देखते हैं। माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति की नौकरी या फिर बिजनेस में कोई ना कोई रुकावट जरूर आती है। शास्त्र के अनुसार ऐसे व्यक्ति को पैसों से जुड़े फैसले हड़बड़ी में नहीं लेने चाहिए।
राहु रेखा से एज पता की जा सकती है?
हाथ में बनी कुछ रेखाओं का अनुमान लगाकर कुछ लोग उम्र का अनुमान लगाते हैं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में राहु रेखा किसी अहम रेखा को काटती है तो माना जाता है कि जिंदगी में कोई बड़ा मोड़ आ सकता है। हालांकि उम्र के अनुमान को लेकर लोगों में कई तरह के मत हैं।
राहु रेखा के क्या उपाय करने चाहिए?
अगर आपके हाथ में राहु रेखा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार ऐसी स्थिति में कुछ उपाय किए जा सकते हैं जोकि बहुत ही आसान हैं। नीचे इस आसान उपायों को पढ़ें-
1. शिवजी की पूजा-अर्चना करें। कोशिश करें कि शिवलिंग पर आप रोज जल अर्पित करें। इसी के साथ रोजाना नियमित रूप से ॐ नमः शिवाय का जाप भी करें।
2. आप मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और भगवान हनुमान की नियमित रूप से पूजा भी करना शुभ होगा।
3. अपनी श्रद्धा के अनुसार घर के आसपास जानवरों को भोजन जरूर दें।
4. अगर आप जरूरतमंदों की सेवा करेंगे तो इससे भी फायदा होगा। अपनी सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार लोगों को भोजन और कपड़े दे सकते हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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