हथेली पर चांद बनने से क्या होता है? जानिए इसके शुभ-अशुभ प्रभाव

हथेली पर चांद बनने से क्या होता है? जानिए इसके शुभ-अशुभ प्रभाव

संक्षेप:

हथेली पर चांद बनने से व्यक्ति के जीवन में सुख, यात्रा, कल्पना शक्ति और आध्यात्मिकता पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन यह चिह्न कहां और कैसे बना है, इस पर निर्भर करता है कि इसका प्रभाव शुभ होगा या अशुभ।

Dec 27, 2025 03:32 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
हस्तरेखा शास्त्र में हथेली की रेखाओं और चिह्नों का विशेष महत्व होता है। इनमें से एक प्रमुख चिह्न है चंद्रमा का आकार या अर्धचंद्र। यह चिह्न आमतौर पर चंद्र पर्वत यानी हथेली के निचले हिस्से में छोटी उंगली के नीचे का क्षेत्र पर बनता है। चंद्रमा कल्पना, भावनाएं, यात्रा और मन की शांति का प्रतीक है। हथेली पर चांद बनने से व्यक्ति के जीवन में सुख, यात्रा, कल्पना शक्ति और आध्यात्मिकता पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन यह चिह्न कहां और कैसे बना है, इस पर निर्भर करता है कि इसका प्रभाव शुभ होगा या अशुभ। हस्तरेखा विशेषज्ञों के अनुसार, यह चिह्न दुर्लभ है और इसके कई अर्थ होते हैं। आइए विस्तार से समझते हैं।

चंद्र पर्वत पर चांद का चिह्न

अगर हथेली के चंद्र पर्वत पर स्पष्ट अर्धचंद्र या चांद का चिह्न बना हो, तो यह बहुत शुभ माना जाता है। यह व्यक्ति को कल्पनाशील, रचनात्मक और संवेदनशील बनाता है। ऐसे लोग लेखन, कला, संगीत या फिल्म जैसे क्षेत्रों में सफल होते हैं। चंद्र पर्वत पर चांद का चिह्न सुख, वैभव और विदेश यात्रा के योग बनाता है। व्यक्ति को जीवन में मानसिक शांति और सौंदर्य प्रेम मिलता है। महिलाओं में यह चिह्न विशेष शुभ है - वैवाहिक जीवन सुखमय और संतान सुख अच्छा मिलता है। यह चिह्न चंद्रमा की कृपा दर्शाता है और मन को शांत रखता है।

शुभ प्रभाव - यात्रा, सौंदर्य और आध्यात्मिकता में सफलता

हस्तरेखा में चांद का चिह्न यात्रा और जल से जुड़े सुख का प्रतीक है। ऐसे लोग विदेश यात्रा या जल मार्ग से लाभ पाते हैं। व्यापार में पानी से जुड़े कार्य जैसे शिपिंग, टूरिज्म में सफलता मिलती है। यह चिह्न आध्यात्मिकता बढ़ाता है - व्यक्ति ध्यान, योग या धार्मिक कार्यों में रुचि लेता है। सौंदर्य और प्रेम में भी सफलता मिलती है। अगर चिह्न स्पष्ट और गहरा हो, तो व्यक्ति आकर्षक व्यक्तित्व वाला होता है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है। यह चिह्न मानसिक रोगों से रक्षा करता है और अंतर्ज्ञान शक्ति बढ़ाता है।

अशुभ प्रभाव - अगर चिह्न टूटा या गलत जगह पर हो

अगर चांद का चिह्न टूटा-फूटा, धुंधला या चंद्र पर्वत के अलावा अन्य जगह जैसे शनि पर्वत पर बना हो, तो अशुभ फल देता है। इससे मन अशांत रहता है, अनिद्रा या डिप्रेशन की समस्या हो सकती है। यात्रा में बाधा या जल से खतरा आ सकता है। टूटा चिह्न चंद्र दोष दर्शाता है - भावनात्मक अस्थिरता और रिश्तों में कलह बढ़ती है। अगर चिह्न बहुत गहरा या काला हो, तो नशे या गलत संगत की आदत पड़ सकती है। महिलाओं में यह चिह्न गलत जगह पर हो, तो वैवाहिक जीवन में परेशानी आती है।

उपाय और सावधानियां

चांद के चिह्न के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए सोमवार को चंद्रमा की पूजा करें। चांदी की अंगूठी या मोती धारण करें। बहते जल में दूध प्रवाहित करें। सफेद कपड़े पहनें और चंद्र मंत्र 'ॐ सोम सोमाय नमः' का जाप करें। अगर चिह्न शुभ है, तो इसकी शक्ति बढ़ाने के लिए अपने पास चंद्र यंत्र रखें।

हथेली पर चांद का चिह्न दुर्लभ और प्रभावशाली है। इसका सही विश्लेषण ज्योतिषी से करवाएं। शुभ चिह्न जीवन को सुखमय बनाता है, जबकि अशुभ से सावधानी बरतें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

