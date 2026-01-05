Hindustan Hindi News
हस्तरेखा शास्त्र: हथेली पर मछली का निशान बनना क्या संकेत देता है?

संक्षेप:

हस्तरेखा शास्त्र में हथेली पर मछली का निशान सबसे शुभ और दुर्लभ चिह्नों में से एक है। मछली का निशान धन, समृद्धि, सफलता और सुख का प्रतीक है। यह व्यक्ति को राजसी जीवन और भाग्य का साथ देता है।

Jan 05, 2026 07:44 am ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
हस्तरेखा शास्त्र में हथेली पर बनने वाले विभिन्न चिह्न व्यक्ति के भाग्य, व्यक्तित्व और जीवन की घटनाओं के बारे में महत्वपूर्ण संकेत देते हैं। इनमें से 'मछली का निशान' सबसे शुभ और दुर्लभ चिह्नों में से एक है। आमतौर पर यह हथेली के निचले हिस्से में, शुक्र पर्वत (अंगूठे के नीचे) या चंद्र पर्वत पर बनता है। हस्तरेखा विशेषज्ञों के अनुसार, मछली का निशान धन, समृद्धि, सफलता और सुख का प्रतीक है। यह व्यक्ति को राजसी जीवन और भाग्य का साथ देता है। लेकिन इसका स्थान और स्पष्टता पर प्रभाव निर्भर करता है। आइए विस्तार से जानते हैं इसका अर्थ और महत्व।

मछली निशान का सामान्य अर्थ - धन और समृद्धि का प्रतीक

हस्तरेखा शास्त्र में मछली का निशान बहुत शुभ माना जाता है। यह लक्ष्मी और विष्णु जी का आशीर्वाद दर्शाता है। जिन लोगों की हथेली पर स्पष्ट मछली निशान होता है, वे जीवन में धन-समृद्धि प्राप्त करते हैं। यह निशान व्यक्ति को मेहनत से बड़ा मुकाम दिलाता है। मछली जल की रानी है और जल धन का प्रतीक है, इसलिए यह निशान धन प्रवाह बढ़ाता है। ऐसे लोग व्यापार, नौकरी या निवेश में सफल होते हैं। जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती और वैभवपूर्ण जीवन जीते हैं। महिलाओं में यह निशान विशेष शुभ है। मान्यता है कि इससे वैवाहिक सुख और संपत्ति मिलती है।

स्थान के अनुसार मछली निशान के अलग-अलग प्रभाव

मछली निशान का स्थान उसके फल को निर्धारित करता है:

शुक्र पर्वत पर: सबसे शुभ। सौंदर्य, प्रेम, वैभव और सुखमय वैवाहिक जीवन मिलता है। धन और संपत्ति की वृद्धि होती है।

चंद्र पर्वत पर: यात्रा, विदेश और कल्पना शक्ति से सफलता मिलती है। जल से जुड़े कार्यों में लाभ होता है।

गुरु पर्वत पर: ज्ञान, सम्मान और धार्मिक सफलता मिलती है। ऐसे लोग शिक्षक या नेता बनते हैं।

हथेली के बीच में: समग्र जीवन में सफलता और भाग्योदय। व्यक्ति बड़ा नाम कमाता है।

अगर निशान दोनों हथेलियों में हो, तो फल दोगुना होता है। लेकिन टूटा या अस्पष्ट निशान कम फल देता है।

मछली निशान वाले लोगों की विशेषताएं

मछली निशान वाले लोग बहुत भाग्यशाली, बुद्धिमान और आकर्षक होते हैं। इनमें नेतृत्व क्षमता, रचनात्मकता और धन कमाने की क्षमता होती है। ये धार्मिक, दयालु और परिवारप्रिय होते हैं। जीवन में रुकावटें कम आती हैं और सफलता आसानी से मिलती है। प्रेम और वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। ऐसे लोग समाज में सम्मान पाते हैं और धनवान बनते हैं। महिलाओं में यह निशान सौंदर्य और सुखी गृहस्थी का संकेत देता है। कुल मिलाकर यह निशान राजसी जीवन और भाग्य का साथ देता है।

मछली निशान कमजोर हो तो उपाय

अगर मछली निशान अस्पष्ट या टूटा हो, तो शुक्र और गुरु को मजबूत करें। शुक्रवार को लक्ष्मी पूजा करें, सफेद फूल और दूध चढ़ाएं। गुरुवार को विष्णु जी को पीले फूल अर्पित करें। हीरा या पुखराज धारण करें। मछली निशान को मजबूत करने के लिए मछली को दाना खिलाएं या जलाशय में मछली छोड़ें। नियमित पूजा से निशान का फल बढ़ता है और जीवन में समृद्धि आती है।

हस्तरेखा में मछली का निशान दुर्लभ और बहुत शुभ है। यह धन, सुख और सफलता का संकेत देता है। यदि आपकी हथेली पर है तो इसे आशीर्वाद समझें और उपायों से मजबूत करें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur
नवनीत राठौर को मीडिया के अलग-अलग संस्थानों में काम करने का 6 साल से ज्यादा का अनुभव है। इन्हें डिजिटल के साथ ही टीवी मीडिया में भी काम करने का तजुर्बा है। नवनीत फीचर लेखन के तौर पर कई सालों से काम कर रहे हैं और हेल्थ से जुड़ी खबरों को लिखने-पढ़ने का शौक है। और पढ़ें
