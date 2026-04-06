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हस्तरेखा शास्त्र: हथेली में भाग्य रेखा कहां होती है और यह क्या संकेत देती है? जानें सबकुछ

Apr 06, 2026 04:45 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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भाग्य रेखा व्यक्ति के भविष्य, सफलता, बाधाओं, उन्नति और अवनति के बारे में महत्वपूर्ण संकेत देती है। भाग्य रेखा स्थिर नहीं रहती, व्यक्ति के कर्मों और जीवनशैली के अनुसार यह बदलती रहती है। आइए विस्तार से जानते हैं कि हथेली में भाग्य रेखा कहां होती है और इसके संकेत।

हस्तरेखा शास्त्र: हथेली में भाग्य रेखा कहां होती है और यह क्या संकेत देती है? जानें सबकुछ

हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) में भाग्य रेखा को सबसे महत्वपूर्ण रेखाओं में से एक माना जाता है। यह रेखा व्यक्ति के भविष्य, उन्नति, बाधाओं, सफलता और जीवन की दिशा के बारे में गहराई से बताती है। इसे धन रेखा, शनि रेखा, प्रारब्ध रेखा और उर्ध्व रेखा के नाम से भी जाना जाता है। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, भाग्य रेखा हमारे कर्मों का दर्पण है। यह स्थिर नहीं रहती, बल्कि व्यक्ति के कर्मों और जीवन की घटनाओं के साथ बदलती रहती है। आइए विस्तार से जानते हैं कि हथेली में भाग्य रेखा कहां होती है और यह क्या-क्या संकेत देती है।

भाग्य रेखा हथेली में कहां स्थित होती है?

भाग्य रेखा आमतौर पर हथेली के निचले भाग यानी कलाई (मणिबंध) के मध्य से शुरू होकर ऊपर की ओर बढ़ती है और मध्यमा उंगली के नीचे स्थित शनि पर्वत पर समाप्त होती है। यह रेखा हथेली को दो भागों में बांटती हुई दिखाई देती है। कभी-कभी यह रेखा बहुत पतली, टूटी हुई या बिल्कुल गायब भी हो सकती है। हस्तरेखा विशेषज्ञों के अनुसार, इस रेखा की उपस्थिति, गहराई, लंबाई और दिशा व्यक्ति के भाग्य और जीवन की घटनाओं को दर्शाती है।

भाग्य रेखा कब और कैसे बनती है?

हस्तरेखा शास्त्र में यह मान्यता है कि भाग्य रेखा जन्म के समय से ही शुरू नहीं होती है। यह व्यक्ति के कर्मों, प्रयासों और जीवन अनुभवों के साथ बनती और बदलती रहती है। बचपन में यह रेखा बहुत पतली या अनुपस्थित हो सकती है, लेकिन जैसे-जैसे व्यक्ति मेहनत करता है, संघर्ष करता है और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ता है, वैसे-वैसे यह रेखा गहरी और स्पष्ट होती जाती है। अगर व्यक्ति आलसी, नकारात्मक या गलत मार्ग पर चलता है, तो यह रेखा कमजोर, टूटी हुई या विकृत हो सकती है। इसलिए कहा जाता है कि 'कर्म ही भाग्य बनाते हैं'।

सबसे अच्छी और शुभ भाग्य रेखा के लक्षण

सबसे शुभ भाग्य रेखा वह मानी जाती है, जो कलाई से शुरू होकर सीधी, गहरी और बिना किसी रुकावट के शनि पर्वत तक जाती है। ऐसी रेखा वाले व्यक्ति भाग्यशाली माने जाते हैं। उन्हें जीवन में सफलता, सम्मान और आर्थिक उन्नति आसानी से प्राप्त होती है। यह रेखा बाधाओं को दूर करती है और व्यक्ति को सही मार्ग पर ले जाती है। अगर यह रेखा मध्यमा उंगली के ठीक नीचे शनि पर्वत पर समाप्त होती है, तो व्यक्ति को समाज में अच्छा स्थान और स्थिर जीवन मिलता है।

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भाग्य रेखा से जुड़े विभिन्न संकेत

  1. सीधी और गहरी रेखा: भाग्यशाली जीवन, सफलता और स्थिरता का संकेत।
  2. चंद्र क्षेत्र से शुरू होना: जीवनसाथी की ओर से सुख, सौभाग्य और सहयोग मिलने की संभावना।
  3. गुरु पर्वत की ओर जाना: ज्ञान, सम्मान और बुद्धिमत्ता से सफलता। ऐसे व्यक्ति समाज में सम्मानित होते हैं।
  4. बहुत लंबी रेखा: अगर रेखा शनि पर्वत से आगे निकलकर उंगली को छूने लगे, तो यह अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। इससे अत्यधिक महत्वाकांक्षा या असंतुलन का संकेत मिलता है।
  5. टूटी या कटी हुई रेखा: जीवन में बाधाएं, आर्थिक हानि या बदलाव का संकेत।

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भाग्य रेखा को मजबूत बनाने के उपाय

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, भाग्य रेखा को मजबूत बनाने के लिए सकारात्मक कर्म, मेहनत और कुछ सरल उपाय किए जा सकते हैं। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ, शनिवार को शनि मंदिर में तेल का दान और पीपल के वृक्ष की सेवा करना लाभकारी होता है। साथ ही, अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखकर निरंतर प्रयास करना चाहिए। याद रखें, अच्छी भाग्य रेखा बनाना हमारे हाथ में है - सही कर्म और दृढ़ इच्छाशक्ति से हम अपना भाग्य स्वयं लिख सकते हैं।

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हस्तरेखा विज्ञान हमें सिखाता है कि भाग्य और कर्म एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। भाग्य रेखा केवल संकेत देती है, लेकिन असली नियंता हमारे कर्म हैं। इसलिए सकारात्मक सोच, मेहनत और नैतिक मूल्यों के साथ जीवन जीने से हम अपनी भाग्य रेखा को और मजबूत बना सकते हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

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नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


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डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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