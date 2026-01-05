Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़palmistry cross sign on palm is auspicious or not meaning significance and effects
हस्तरेखा शास्त्र: हथेली पर क्रॉस का निशान बनना शुभ होता है या अशुभ, जानिए इसके बारे में सबकुछ

हस्तरेखा शास्त्र: हथेली पर क्रॉस का निशान बनना शुभ होता है या अशुभ, जानिए इसके बारे में सबकुछ

संक्षेप:

हस्तरेखा शास्त्र में हथेली पर बनने वाले विभिन्न चिह्न व्यक्ति के भाग्य, व्यक्तित्व और जीवन की घटनाओं के बारे में महत्वपूर्ण संकेत देते हैं। इनमें से क्रॉस का निशान बहुत आम है। यह निशान शुभ या अशुभ दोनों हो सकता है, जो इसके स्थान, स्पष्टता और आसपास की रेखाओं पर निर्भर करता है।

Jan 05, 2026 10:12 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

हस्तरेखा शास्त्र में हथेली पर बनने वाले विभिन्न चिह्न व्यक्ति के भाग्य, व्यक्तित्व और जीवन की घटनाओं के बारे में महत्वपूर्ण संकेत देते हैं। इनमें से 'क्रॉस का निशान' (Cross Sign या X Shape) बहुत आम है। क्रॉस दो रेखाओं का मिलन है जो + या × जैसा दिखता है। यह निशान शुभ या अशुभ दोनों हो सकता है, जो इसके स्थान, स्पष्टता और आसपास की रेखाओं पर निर्भर करता है। सामान्य तौर पर क्रॉस रहस्यमय घटनाओं, संघर्ष या आध्यात्मिकता का प्रतीक है। अगर अच्छी जगह पर हो, तो शुभ फल देता है, जबकि बुरी जगह पर अशुभ। हस्तरेखा विशेषज्ञों के अनुसार, क्रॉस का निशान दुर्लभ नहीं है, लेकिन इसका सही विश्लेषण जरूरी है। आइए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

क्रॉस निशान का सामान्य अर्थ

हस्तरेखा में क्रॉस निशान जीवन में अचानक बदलाव या चुनौतियों का संकेत देता है। यह रहस्यमय घटनाओं, आध्यात्मिक जागृति या संघर्ष का प्रतीक है। अगर क्रॉस स्पष्ट और गहरा हो, तो इसका प्रभाव मजबूत होता है। टूटा या अस्पष्ट क्रॉस कम फल देता है। क्रॉस राहु-केतु या शनि के प्रभाव को भी दर्शाता है। यह निशान व्यक्ति को जीवन में सतर्क रहने का संदेश देता है। शुभ स्थान पर होने से सफलता के बाद संघर्ष जीतने की शक्ति मिलती है, जबकि अशुभ स्थान पर बाधाएं बढ़ती हैं।

शुभ स्थान पर क्रॉस

कुछ जगहों पर क्रॉस बहुत शुभ होता है:

  • गुरु पर्वत (जूपिटर माउंट) पर: नेतृत्व, सम्मान और आध्यात्मिक सफलता मिलती है। व्यक्ति धार्मिक या बड़ा पद प्राप्त करता है।
  • चंद्र पर्वत पर: कल्पना शक्ति और यात्रा से लाभ। विदेश या रहस्यमयी ज्ञान मिलता है।
  • सूर्य पर्वत पर: अचानक यश और कीर्ति। कला या राजनीति में नाम।
  • हृदय रेखा पर स्पष्ट क्रॉस: सच्चा प्रेम और वैवाहिक सुख।

शुभ क्रॉस व्यक्ति को संघर्ष के बाद बड़ी सफलता देता है। यह आध्यात्मिक जागृति का भी संकेत है।

अशुभ स्थान पर क्रॉस

कुछ जगहों पर क्रॉस अशुभ फल देता है:

  • शनि पर्वत पर: करियर में रुकावट, कर्ज या मानहानि।
  • जीवन रेखा पर: स्वास्थ्य समस्या या दुर्घटना का खतरा।
  • भाग्य रेखा पर: भाग्य में बाधा, अप्रत्याशित हानि।
  • विवाह रेखा पर: वैवाहिक जीवन में कलह या देरी।

अशुभ क्रॉस संघर्ष बढ़ाता है और मानसिक तनाव देता है। अगर कई क्रॉस हों, तो जीवन में बार-बार चुनौतियां आती हैं।

क्रॉस निशान के उपाय और सावधानियां

अगर क्रॉस अशुभ हो तो उपाय करें:

  • राहु-केतु या शनि की शांति पूजा कराएं।
  • हनुमान चालीसा या दुर्गा मंत्र जपें।
  • लाल किताब उपाय - काले कपड़े में नमक बांधकर बहाएं।

शुभ क्रॉस को मजबूत करने के लिए गुरु या सूर्य मंत्र जपें। हस्तरेखा में क्रॉस का पूरा विश्लेषण स्थान और अन्य रेखाओं से होता है। विशेषज्ञ से सलाह लें।

हथेली पर क्रॉस निशान शुभ-अशुभ दोनों हो सकता है। स्थान के अनुसार यह सफलता या बाधा देता है। सही समझ और उपाय से इसका फल शुभ बनाया जा सकता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur
नवनीत राठौर को मीडिया के अलग-अलग संस्थानों में काम करने का 6 साल से ज्यादा का अनुभव है। इन्हें डिजिटल के साथ ही टीवी मीडिया में भी काम करने का तजुर्बा है। नवनीत फीचर लेखन के तौर पर कई सालों से काम कर रहे हैं और हेल्थ से जुड़ी खबरों को लिखने-पढ़ने का शौक है। और पढ़ें
Palmistry Reading Hast Rekha
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने