Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़palmistry budh parvat placement in palm meaning types and effects budh parvat kahan hota hai
Palmistry: चालाक और धूर्त व्यक्ति की निशानी होता है ऐसा बुध पर्वत, जान लें हस्तरेखा से जुड़े ये गहरे राज

Palmistry: चालाक और धूर्त व्यक्ति की निशानी होता है ऐसा बुध पर्वत, जान लें हस्तरेखा से जुड़े ये गहरे राज

संक्षेप:

हमारी हथेली पर बनी रेखाएं और निशान हमारे बारे में काफी कुछ कहते हैं। आज जानेंगे कि आखिर बुध पर्वत का क्या मतलब होता है और इसके अलग-अलग बनावट के पीछे क्या रहस्य है?

Feb 05, 2026 04:38 pm ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Budh Parvat Details: हस्तरेखा शास्त्र में हाथ की लकीरों और पर्वतों को देखकर भविष्य के कई संकेत मिल जाते हैं। हाथ में विवाह से लेकर भाग्य और स्वास्थ्य समेत कई रेखाएं होती हैं। वहीं सूर्य, शुक्र और बुध पर्वत भी होते हैं। अगर इनका अध्ययन ठीक से किया जाए तो किसी भी व्यक्ति स्वभाव और सोच के साथ-साथ ये भी जाना सकता है कि उसकी जिंदगी की दिशा किस ओर जाने वाली है। आज बात करेंगे बुध पर्वत की। इस पर्वत को व्यक्ति की वाणी, व्यवहार और चतुरता से जोड़कर देखा जाता है।हर किसी के हाथ में बुध पर्वत एक से नहीं होते हैं। इसकी बनावट हर इंसान में अलग -अलग होती है। हर बनावट के पीछे कई राज छिपे हैं, जिसका वर्णन हस्तरेखा शास्त्र में होते हैं। आज जानेंगे बुध पर्वत हमें क्या-क्या संकेत देता है और ये कितने तरीके के होते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

हथेली में कहां होता है बुध पर्वत?

शास्त्र के हिसाब से बुध पर्वत हमारी सबसे छोटी उंगली यानी कनिष्ठा के ठीक नीचे होती है। ये कनिष्ठा के मूल से ही उभरा हुआ हिस्सा होता है। अगर ये उभरा हुआ होता है तो इसे शुभ माना जाता है। वहीं अगर ये दबा हुआ या फिर चपटा होता है तो इसे अच्छा नहीं माना जाता है। जिस किसी के भी हाथ में बुध पर्वत के आसपास कई रेखाओं के जाले बने होते हैं, वो भी सही संकेत नहीं होते हैं। इस पर्वत की मदद से समझा जा सकता है कि कोई व्यक्ति कितना बुद्धिमान है और उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं? साथ ही ये पर्वत भौतिक समृद्धि का भी प्रतीक होता है।

ये भी पढ़ें:हस्तरेखा शास्त्र: हथेली पर बना सूर्य पर्वत खोलता है आपके कई राज
ये भी पढ़ें:हस्त रेखा: हाथ में हो ये रेखा तो बार-बार मिलता है धोखा, हमेशा बरतें इस चीज में स
ये भी पढ़ें:हाथ में कहां होती है मस्तिष्क रेखा, नौकरी, बिजनेस में तरक्की कौन सी रेखा से?
ये भी पढ़ें:हस्तरेखा: अगर कटी है हाथ की ये रेखा तो नहीं मिलेगा मन मुताबिक पार्टनर
ये भी पढ़ें:हस्तरेखा शास्त्र: लव या फिर अरैंज? हाथ की ये रेखा बताती है कैसी होगी आपकी शादी

बुध पर्वत के संकेत

1. जिन लोगोंं की हथेली में बुध पर्वत विकसित होता है, वो लोग सफल वक्ता बनते हैं। ऐसे लोग साइंस और मैथ जैसे सब्जेक्ट्स में भी बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। साथ ही ये लोग अच्छे वकील और अभिनेता भी बनते हैं। इन्हें हर चीज को अच्छे से मैनेज करना आता है।

2. वहीं जिन लोगों के हाथ में बुध पर्वत थोड़ा चपटा हुआ होता है तो ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा अंधविश्वासी होते हैं। ऐसे लोग काफी कमजोर होते हैं और इन्हें फालतू के कामों में बहुत मन लगता है।

3. अगर बुध पर्वत के आसपास रेखाओं का जाल हो तो ऐसे व्यक्ति को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। साथ ही ऐसे लोग मानसिक रूप से भी कमजोर होते हैं। न्यूमेरेलॉजी के अनुसार अगर बुध पर्वत बहुत ही ज्यादा उभरा हुआ होता है तो ऐसे लोग चालाक और धूर्त होते हैं।

सोर्स: कीरो हस्तरेखा विज्ञान, आबिद रिजवी

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए हस्तरेखा विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो


गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।


परिचय और अनुभव

गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।


करियर

गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।


एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच

गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।


व्यक्तिगत रुचियां

काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।


विशेषज्ञता

वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफल

और पढ़ें
Hast Rekha Palmistry Reading
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने