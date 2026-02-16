Hindustan Hindi News
हस्तरेखा शास्त्र: कलाई पर बनने वाली मणिबंध रेखाएं खोलती हैं धन और सुख से जुड़े राज, जानिए इसके बारे में सबकुछ

Feb 16, 2026 02:22 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
मणिबंध रेखाएं तीन या दो होती हैं और इनकी संख्या, आकार, स्थिति तथा उन पर बने चिन्ह व्यक्ति के भाग्य और व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। पुरुषों और महिलाओं में इन रेखाओं का अर्थ अलग-अलग होता है।

हस्तरेखा शास्त्र में हथेली की मुख्य रेखाओं के साथ-साथ कलाई पर बनी मणिबंध रेखाओं का भी बहुत महत्व है। ये रेखाएं व्यक्ति के जीवन में धन, सुख, स्वास्थ्य, वैवाहिक जीवन, संतान और आयु से जुड़े गहरे राज खोलती हैं। मणिबंध रेखाएं तीन या दो होती हैं और इनकी संख्या, आकार, स्थिति तथा उन पर बने चिन्ह व्यक्ति के भाग्य और व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। पुरुषों और महिलाओं में इन रेखाओं का अर्थ अलग-अलग होता है। आइए विस्तार से जानते हैं मणिबंध रेखाओं के रहस्य।

पुरुष और महिला में मणिबंध रेखाओं का अंतर

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, पुरुषों की कलाई पर सामान्यतः तीन मणिबंध रेखाएं होती हैं, जबकि महिलाओं की कलाई पर दो रेखाएं अधिक शुभ मानी जाती हैं। पुरुषों की तीन रेखाएं क्रमशः धन रेखा, व्यापार रेखा और धर्म रेखा कहलाती हैं। अगर पुरुष की कलाई पर तीन स्पष्ट और गहरी रेखाएं हों तो वह धन, व्यापार और धर्म में सफल माना जाता है। वहीं महिलाओं की दो रेखाएं सौभाग्य रेखा और संतान सुख रेखा कहलाती हैं। दो रेखाएं होने पर महिला सौभाग्यवती और संतान सुख से युक्त होती है। अगर महिला की कलाई पर केवल एक रेखा हो, तो सौभाग्य तो मिलता है लेकिन संतान सुख में कमी रह सकती है।

मणिबंध रेखाओं की संख्या और जीवन पर प्रभाव

तीन मणिबंध रेखाएं पुरुष के लिए उत्तम मानी जाती हैं। इससे व्यक्ति लंबी आयु, धन और सफलता प्राप्त करता है। अगर पुरुष की कलाई पर दो या कम रेखाएं हों, तो जीवन में संघर्ष अधिक रहता है। महिलाओं के लिए दो रेखाएं आदर्श हैं। इससे वैवाहिक सुख, संतान और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। एक रेखा होने पर वैवाहिक जीवन में कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं। चार या इससे अधिक रेखाएं होने पर स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं। मणिबंध रेखाओं की गहराई, स्पष्टता और सीधी होना शुभ होता है। टूटी या जंजीर जैसी रेखाएं जीवन में बाधाएं दर्शाती हैं।

मणिबंध रेखाओं पर बने चिन्हों का रहस्य

मणिबंध रेखाओं पर बने चिन्ह व्यक्ति के भाग्य को और स्पष्ट करते हैं। अगर रेखा के ऊपर त्रिकोण बना हो, तो वृद्धावस्था में धन, मान और सम्मान की प्राप्ति होती है। तारे का चिन्ह होने पर अचानक किसी अजनबी से धन लाभ होता है। क्रॉस का निशान जीवन में कई समस्याएं और संघर्ष दर्शाता है। जंजीर जैसी रेखाएं लगातार परेशानियां और स्वास्थ्य हानि का संकेत देती हैं। अगर रेखा ऊपर की ओर मुड़ी हो, तो व्यक्ति विदेश यात्रा या उच्च पद प्राप्त करता है।

मणिबंध रेखा से आयु और धन का आकलन

मणिबंध रेखाओं से आयु का भी आकलन किया जाता है। पुरुषों में तीन स्पष्ट रेखाएं होने पर व्यक्ति लंबी आयु प्राप्त करता है। चार रेखाएं होने पर स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं। धन लाभ के लिए मणिबंध रेखा से उठकर मंगल पर्वत की ओर जाने वाली रेखा बहुत शुभ मानी जाती है। इससे व्यक्ति को अच्छा धन लाभ होता है। अगर रेखा शनि पर्वत की ओर जाती है तो पिछले जन्म का बिछड़ा प्रेमी या जीवनसाथी वापस मिल सकता है।

मणिबंध रेखाएं व्यक्ति के भाग्य का आईना हैं। इनका अध्ययन कर जीवन में सही दिशा पाई जा सकती है। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार इन रेखाओं का ध्यान रखकर उपाय करने से जीवन सुखमय बनता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise)

अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष

