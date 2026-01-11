हस्तरेखा शास्त्र: हथेली पर मौजूद ऐसे निशान नहीं होते हैं शुभ, जीवन में बढ़ती हैं परेशानियां

संक्षेप: हाथ पर बने कुछ निशान बहुत शुभ होते हैं, जैसे मछली, त्रिशूल या कमल, लेकिन कुछ निशान अशुभ माने जाते हैं। ये निशान जीवन में परेशानियां, संघर्ष, आर्थिक हानि, स्वास्थ्य समस्या या रिश्तों में कलह का संकेत देते हैं।

हस्तरेखा शास्त्र में हथेली पर बनने वाले निशान व्यक्ति के भाग्य, स्वभाव और जीवन की घटनाओं के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। कुछ निशान बहुत शुभ होते हैं, जैसे मछली, त्रिशूल या कमल, लेकिन कुछ निशान अशुभ माने जाते हैं। ये निशान जीवन में परेशानियां, संघर्ष, आर्थिक हानि, स्वास्थ्य समस्या या रिश्तों में कलह का संकेत देते हैं। अगर ये निशान स्पष्ट और गहरे हों तो उनका प्रभाव और मजबूत होता है। हस्तरेखा विशेषज्ञों के अनुसार इन अशुभ निशानों को जानना बहुत जरूरी है ताकि व्यक्ति समय रहते उपाय कर सके और जीवन को बेहतर बना सके। आइए जानते हैं हथेली पर मौजूद 5 ऐसे प्रमुख अशुभ निशान और इनका प्रभाव।

क्रॉस का निशान क्रॉस (+) या × आकार का निशान हथेली पर बहुत आम है। यह दो रेखाओं का मिलन होता है। अगर क्रॉस शनि पर्वत, जीवन रेखा या भाग्य रेखा पर हो, तो यह अशुभ माना जाता है। क्रॉस निशान जीवन में अचानक बाधाएं, दुर्घटना, स्वास्थ्य हानि या मानसिक तनाव का संकेत देता है। शनि पर्वत पर क्रॉस होने से करियर में रुकावट और आर्थिक हानि होती है। जीवन रेखा पर क्रॉस दुर्घटना या गंभीर बीमारी का खतरा बताता है। यदि क्रॉस कई जगह हों तो जीवन में बार-बार संकट आते हैं।

काला तिल या काला धब्बा हथेली पर काला तिल या काला धब्बा बहुत अशुभ माना जाता है। यह नकारात्मक ऊर्जा, शत्रु बाधा और बुरी नजर का संकेत देता है। अगर यह तिल राहु-केतु के प्रभाव वाले क्षेत्र में हो, तो व्यक्ति को धोखा, धन हानि या स्वास्थ्य समस्या का सामना करना पड़ता है। काले धब्बे से व्यक्ति का भाग्य कमजोर होता है और जीवन में निराशा बढ़ती है। विशेष रूप से हथेली के बीच में या शुक्र पर्वत पर काला तिल होने से वैवाहिक जीवन में कलह और अलगाव की संभावना रहती है।

टूटी या विच्छेदित रेखाएं हथेली की मुख्य रेखाएं जैसे जीवन रेखा, हृदय रेखा, भाग्य रेखा या मस्तिष्क रेखा अगर टूटी, कटी या विच्छेदित हों, तो यह बहुत अशुभ होता है। टूटी जीवन रेखा स्वास्थ्य और दीर्घायु में कमी का संकेत देती है। टूटी हृदय रेखा प्रेम और वैवाहिक जीवन में परेशानी लाती है। भाग्य रेखा में टूटन से करियर में रुकावट और आर्थिक हानि होती है। ये टूटन जीवन में बार-बार अस्थिरता और असफलता का कारण बनती हैं।

ग्रिल या जालीदार निशान हथेली पर ग्रिल या जालीदार निशान (जैसे छोटी-छोटी रेखाओं का जाल) बहुत अशुभ माना जाता है। यह मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद और अनिद्रा का संकेत देता है। अगर ग्रिल शनि पर्वत या चंद्र पर्वत पर हो, तो व्यक्ति को मानसिक रोग या डिप्रेशन का खतरा रहता है। ग्रिल से व्यक्ति का मन अस्थिर रहता है और छोटी-छोटी बातों पर परेशान हो जाता है। यह निशान जीवन में निराशा और असफलता को बढ़ाता है।

इन अशुभ निशानों के उपाय और सावधानियां अगर हथेली पर ये अशुभ निशान हों, तो उपाय जरूर करें। राहु-केतु या शनि की शांति पूजा कराएं। हनुमान चालीसा, दुर्गा सप्तशती या महामृत्युंजय मंत्र का नियमित जाप करें। लाल किताब उपाय जैसे काले कपड़े में नमक बांधकर बहते पानी में प्रवाहित करना या शनिवार को काले तिल दान करना फायदेमंद है। हस्तरेखा में ये निशान स्थायी नहीं होते हैं। ऐसे में सही उपाय और सकारात्मक कर्मों से इन्हें कम किया जा सकता है। हस्तरेखा विशेषज्ञ से समय-समय पर जांच करवाएं और जीवन में सकारात्मकता बनाए रखें।

हथेली पर क्रॉस, काला तिल, टूटी रेखाएं और ग्रिल जैसे निशान अशुभ होते हैं। ये जीवन में परेशानियां बढ़ाते हैं। समय रहते उपाय करें, तो इनका प्रभाव कम हो सकता है और जीवन सुखमय बन सकता है।