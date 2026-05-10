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हस्तरेखा शास्त्र: लक्ष्मी कृपा के संकेत देते हैं हथेली के ये 5 चिन्ह, ऐसे लोगों के जीवन में नहीं रहती है धन-दौलत की कमी

Navaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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Palmistry: हस्तरेखा शास्त्र में हथेली के ये 5 चिन्ह लक्ष्मी कृपा के मजबूत संकेत हैं। जानिए ऐसे शुभ निशान क्या हैं जिनके कारण व्यक्ति के जीवन में कभी धन-दौलत की कमी नहीं होती और सफलता मिलती है।

हस्तरेखा शास्त्र: लक्ष्मी कृपा के संकेत देते हैं हथेली के ये 5 चिन्ह, ऐसे लोगों के जीवन में नहीं रहती है धन-दौलत की कमी

हस्तरेखा शास्त्र केवल रेखाओं तक सीमित नहीं है। हथेली पर मौजूद विभिन्न चिह्न भी व्यक्ति के भाग्य, धन-समृद्धि और जीवन की दिशा के बारे में महत्वपूर्ण संकेत देते हैं। इनमें कुछ विशेष चिह्न लक्ष्मी कृपा के प्रतीक माने जाते हैं। इन्हें अखंड लक्ष्मी योग कहा जाता है। इन चिह्नों वाले व्यक्ति को जीवन में धन-धान्य, सम्मान और सुख की प्राप्ति होती है।

अखंड लक्ष्मी योग क्या है?

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, जब हथेली या पैर के तलवे पर कुछ विशेष चिह्न होते हैं, तो उन्हें अखंड लक्ष्मी योग माना जाता है। इस योग में व्यक्ति को आर्थिक परेशानी का सामना बहुत कम करना पड़ता है। धन आता रहता है, भले ही रास्ते अलग-अलग हों। शास्त्रों में इन चिह्नों को बेहद शुभ बताया गया है।

क्या कहते हैं शास्त्र?

सामुद्रिक शास्त्र में इन चिह्नों का वर्णन एक श्लोक में किया गया है:

कुम्भ: स्तम्भो वा तुरंगो मृदंग: पाणावंघ्रौ वा द्रुमौ यस्य पुंस:।

चंचद्दण्डो अखंडलक्ष्मया परीत: किंवा सोअयं पंडित: शौण्डिको वा।।

इसका अर्थ है - जिस पुरुष या महिला की हथेली या पैर पर कलश, खंभा, घोड़ा, वृक्ष या लाठी का चिह्न हो, वह व्यक्ति अखंड लक्ष्मी योग वाला होता है। उसे धन, सम्मान और सुख की प्राप्ति अवश्य होती है।

हथेली पर मौजूद 5 शुभ चिह्न

  1. कलश का चिह्न - हथेली पर कलश जैसा निशान होना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह धन-धान्य और घर में सुख-समृद्धि का प्रतीक है।
  2. खंभा या स्तंभ का चिह्न - मजबूत खंभा जैसा चिह्न व्यक्ति को स्थिरता और दीर्घकालिक सफलता देता है।
  3. घोड़े का चिह्न - तेज गति और प्रगति का प्रतीक। यह चिह्न व्यक्ति को सामाजिक प्रतिष्ठा और आर्थिक उन्नति प्रदान करता है।
  4. वृक्ष का चिह्न - हथेली पर वृक्ष का निशान विकास, स्थिरता और निरंतर बढ़ती हुई समृद्धि दर्शाता है।
  5. लाठी या दंड का चिह्न - यह चिह्न व्यक्ति को अधिकार, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता प्रदान करता है।

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ये चिह्न कहां-कहां हो सकते हैं?

ये चिह्न हथेली के किसी भी भाग पर हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से कुंडलिनी क्षेत्र, मंगल क्षेत्र या शनि पर्वत पर इनका होना अत्यधिक शुभ होता है। कुछ लोगों के पैर के तलवे पर भी ये चिह्न दिखाई देते हैं, जो और भी मजबूत योग माना जाता है।

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इन चिह्नों वाले लोगों की विशेषताएं

ऐसे लोग आमतौर पर मेहनती, बुद्धिमान और दूरदर्शी होते हैं। उन्हें जीवन में धन की कमी बहुत कम महसूस होती है। भले ही शुरुआत में संघर्ष हो, लेकिन समय के साथ उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती जाती है। ये लोग सामाजिक रूप से सम्मानित होते हैं और परिवार में सुख-शांति बनी रहती है।

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हस्तरेखा शास्त्र में ये 5 चिह्न लक्ष्मी की कृपा के स्पष्ट संकेत हैं। अगर आपकी हथेली पर इनमें से कोई चिह्न है, तो समझिए कि मां लक्ष्मी आप पर विशेष कृपा कर रही हैं। लेकिन याद रखें, चिह्नों के साथ मेहनत, ईमानदारी और सही कर्म भी जरूरी हैं। शुभ चिह्न केवल संभावनाएं देते हैं, उन्हें साकार करने का जिम्मा व्यक्ति का खुद का होता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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