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हस्तरेखा: आपकी हथेली में हैं ये 3 बड़े संकेत? अगर हां तो पक्की समझें सरकारी नौकरी

May 05, 2026 04:08 pm ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
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हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हथेली में कुछ ऐसे खास संकेत होते हैं जिनका कनेक्शन सरकारी नौकरी जोड़कर देखा जाता है। ऐसे 3 महत्वपूर्ण संकेत होते हैं। तो चलिए खुद समझने की कोशिश करें कि क्या आपके हाथ में ऐसा कोई संकेत है?

हस्तरेखा: आपकी हथेली में हैं ये 3 बड़े संकेत? अगर हां तो पक्की समझें सरकारी नौकरी

हस्तरेखा को अगर किस्मत का आईना कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हाथ की रेखाएं हमारी जिंदगी से जुड़ी अहम चीजों के राज खोल सकती हैं। ये हमारी पर्सनैलिटी के साथ-साथ करियर और भविष्य को लेकर भी कई संकेत देती हैं। इन संकेतों को समझकर हम सही दिशा में काम करें तो जिंदगी में काफी आगे बढ़ सकते हैं। अगर हथेली में दिख रही रेखाओं को देखकर आप कन्फ्यूज होते हैं तो कुछ चीजों को समझकर आप भी इन संकेतों का मतलब जान पाएंगे। हाथ में सरकारी नौकरी से जुड़े कुछ संकेत होते हैं। अगर कुछ रेखाएं या निशान साफ हो और सही हालात में तो समझिए ऐसे व्यक्ति की सरकारी नौकरी पक्की है। तो चलिए समझते हैं हाथ के इन संकेतों को।

ऐसी हो सूर्य रेखा

हाथ में जो हमारी रिंग फिंगर है उसे अनामिका उंगली कहते हैं। इसके ठीक नीचे सूर्य रेखा होती है। अगर ये उभरी हुई हो और साफ हो तो इसे शुभ संकेत के रूप में देखा जाता है। इसका साफ होने का मतलब है कि करियर में मान-सम्मान और ऊंचाई मिलने वाली है। माना जाता है जिसके हाथ में ये संकेत है, उनके लिए सरकारी नौकरी के योग अच्छे बन जाते हैं। इसे करियर में स्थिरता के रूप में भी देखा जाता है। ऐसे लोगों की नौकरी सुकून भरी होती है।

उभरा हुआ हो ये हिस्सा

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हमारी तर्जनी उंगली के ठीक नीचे वाले हिस्से में गुरु पर्वत होता है। अगर हथेली का ये हिस्सा उभरा हुआ और साफ हो तो इसे लीडरशिप का संकेत माना जाता है। शास्त्र के हिसाबसे ऐसे लोग अच्छे पद पर पहुंचकर लोगों की सेवा करते हैं। ऐसे लोगों में जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाने की भावना कूट-कूटकर भरी होती है।

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मजबूत होनी चाहिए ये रेखा

करियर में अहम रोल भाग्य रेखा करता है। हालांकि इसका भी सही दिशा और दशा में होना ही सही होता है। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार अगर भाग्य रेखा कलाई से शुरू होकर शनि पर्वत तक जाए और यहीं से इसकी एक शाखा सूर्य पर्वत की ओर जाए तो इसे काफी अच्छा संकेत माना जाता है। इसे बहुत लकी मानते हैं। कहते हैं कि ऐसा संकेत किस्मत के दरवाजे खोल देता है और फिर करियर में एक के बाद एक अच्छे मौके मिलते जाते हैं। वहीं इस संकेत को सरकारी नौकरी के रूप में भी देखा जाता है।

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सिर्फ रेखा ही बदलेगी किस्मत

अब समझने वाली बात ये है कि सिर्फ हाथ में रेखा होने से ही सफलता मिलने की गारंटी नहीं है। सफलता तभी मिलती है जब सही दिशा में लगातार मेहनत की जाए। अगर आपके हाथ में ये निशान है तो इसे पॉजिटिव साइन मानकर आगे बढ़ें और अपनी तैयारी शुरु करें। अगर रेखा नहीं भी है तो घबराने की जरूरत नहीं है। सही दिशा में लगातार मेहनत करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। कई लोगों को इस रेखा के बिना भी सफलता मिली है। ऐसे में हर एक चीज को पॉजिटिव लेकर ही चलें।

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डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो: गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।

परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।

करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।

व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
फेंगशुई
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