हस्तरेखा शास्त्र: क्या आपके हाथ में हैं ये 3 लकी निशान? रातों रात बदल जाती है किस्मत
3 Lucky Sign in Palm: हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हाथ में कुछ ऐसे लकी निशान होते हैं, जो किसी की भी किस्मत रातों रात चमका सकते हैं। नीचे विस्तार से जानें इन निशानों के बारे में…
हस्तरेखा शास्त्र के हिसाब से हमारे हाथ में बनी हुई रेखाएं और निशान सिर्फ एक संयोग नहीं होते हैं। इनका संबंध हमारे भविष्य से भी होता है। हाथ की रेखाओं और निशान को देखकर समझा जा सकता है कि भविष्य में हमारे साथ क्या होगा? हर किसी के हाथ में रेखाएं और निशान अलग-अलग होते हैं। रेखाओं और निशान के अलावा हाथ पर पर्वत बने होते हैं, जिनके आधार पर किसी भी व्यक्ति की शादी, हेल्थ और करियर से जुड़ा भविष्य देख सकते हैं। वहीं हाथ में कुछ ऐसे निशान भी होते हैं जोकि बहुत ही लकी माने जाते हैं। हालांकि ये हर किसी के हाथ में नहीं होते हैं। जिन लोगों के हाथ में ये निशान होते हैं, उन्हें जिंदगी में तरक्की, मान-सम्मान के साथ-साथ आगे बढ़ने के कई अवसर मिलते हैं। इसी वजह से हस्तरेखा शास्त्र में इन निशानों को बेहद ही खास माना जाता है। नीचे विस्तार से जानें कि आखिर वो 3 वकी निशान कौन से हैं, जो रातों रात किसी की भी किस्मत चमका सकते हैं?
हाथ के 3 लकी निशान
1. क्रॉस का निशान- हाथ में क्रॉस का निशान बहुत ही शुभ माना जाता है। हालांकि इसका सही जगह पर होना भी जरूरी है। अगर ये निशान शनि पर्वत पर होता है तो ये काफी लकी होता है। वहीं अगर ये निशान जीवन रेखा समेत भाग्य और मस्तिष्क रेखा पर होता है तो इसे शुभ नहीं माना जाता है। वहीं अगर ये गुरु पर्वत पर होता है तो माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति को बड़ा पद मिलता है। साथ ही समाज में खूब मान-सम्मान मिलता है। अगर ये निशान चंद्र पर्वत पर होता है तो माना जाता है कि ऐसे लोगों को ट्रैवल करने से खूब लाभ मिलता है। क्रॉस का निशान अगर सूर्य पर्वत पर होता है तो ऐसे लोगों को राजनीति में खूब नाम मिलता है। हृदय रेखा पर बना क्रॉस का निशान इस बात का संकेत है कि इसे लोगों की शादी बहुत अच्छी चलती है।
2. चतुर्भुज का निशान- कई लोगों के हाथ में चतुर्भुज का निशान होता है। हस्तरेखा शास्त्र में इसे काफी शुभ माना जाता है। हाथ के किसी भी पर्वत पर इस निशान का होना अच्छा होता है। माना जाता है कि ऐसे लोगों को जिंदगी के तमाम क्षेत्र में कई लाभ मिलते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि ऐसे लोगों को पैतृक संपत्ति का भी लाभ मिलता है।
3. मछली का निशान- ये निशान बहुत ही कम लोगों के हाथ में पाया जाता है। इस निशान को हस्तरेखा शास्त्र की दुनिया में सबसे ज्यादा लकी माना जाता है। शास्त्र के हिसाब से जिसके हाथ में ये निशान होता है, उनके पास धन-धान्य की कमी नहीं होती है। इनकी जिंदगी में धन का अभाव कभी नहीं होता है।
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए हस्तरेखा विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता
वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफलऔर पढ़ें