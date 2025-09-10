Palm reading jeevan rekha hath mein kahan per hoti hai palmistry life line in hand Palmistry: हाथ में जीवन रेखा कहां पर होती है? जानें इससे जुड़ी 5 खास बातें, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Palm reading jeevan rekha hath mein kahan per hoti hai palmistry life line in hand

Palmistry: हाथ में जीवन रेखा कहां पर होती है? जानें इससे जुड़ी 5 खास बातें

Life line in hand: हथेली में कई तरह की रेखाएं पाई जाती हैं, जिनमें से एक है जीवन रेखा। जीवन रेखा का स्पष्ट व गहरा होना अच्छा माना जाता है, जबकि टूटी हुई जीवन रेखा स्वास्थ्य संकट व दुर्घटनाओं का संकेत देती है। जानें जीवन रेखा हाथ में कहां पर होती है व खास बातें।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानWed, 10 Sep 2025 12:51 PM
Jeevan rekha hath mein kahan per hoti hai: व्यक्ति की हथेली में कई तरह की बनती हैं, जिनमें एक है जीवन रेखा। हाथ में जीवन रेखा तर्जनी यानी इंडेक्स फिंगर और अंगूठे के बीच से शुरू होकर अंगूठे के निचले हिस्से को घेरे हुए कलाई की तरफ जाती है, इसे जीवन रेखा या लाइफ लाइन कहा जाता है। कहते हैं कि अगर हथेली में जीवन रेखा गहरी व स्पष्ट हो तो व्यक्ति स्वस्थ जीवन बिताना है। इस रेखा पर त्रिभुज का बनना अत्यंत शुभ माना गया है। जानें जीवन रेखा से जुड़ी खास बातें।

1. हस्त रेखा शास्त्र के अनुसार, हथेली में अगर जीवन रेखा की शुरुआत में कई रेखाएं हों, तो इसका मतलब होता है कि व्यक्ति संघर्ष करने वाला है और उसके जीवन में स्थिरता कम रहती है। ऐसे लोगों को दुर्घटनाओं का भी सामना करना पड़ता है।

2. अगर किसी व्यक्ति की जीवन रेखा कटी हुई होती है, तो इसका अर्थ है कि व्यक्ति सेहत के मामले में परेशान रहता है। ऐसे लोगों को कई बार शारीरिक संकटों का भी सामना करना पड़ता है।

3. हस्त रेखा शास्त्र के अनुसार, अगर गुरु पर्वत के नीचे जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा का पूर्ण मिलन होता है, तो यह शुभ माना जाता है। ऐसा व्यक्ति परिश्रमी, सतर्क और प्लानिंग के अनुसार काम करने वाला है।

4. हस्त रेखा शास्त्र के अनुसार, अगर जीवन रेखा चलते-चलते अचानक बीच में समाप्त हो जाती है, तो यह आकस्मिक मृत्यु की ओर संकेत करती है। अगर इस रेखा में शनि रेखा आकर मिल जाए तो वह व्यक्ति भाग्यवान और तेजस्वी होता है।

5. जीवन रेखा पर अगर आड़ी तिरछी लकीरें दिखाई दें तो, यह व्यक्ति के कमजोर स्वास्थ्य का संकेत देता है। हस्त रेखा शास्त्र में जीवन रेखा जितनी ही ज्यादा गहरी स्पष्ट और बिना टूटी हुई होती है उतनी ही वह ज्यादा अच्छी मानी जाती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

