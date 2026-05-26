कल सुबह 06:21 बजे के बाद लग जाएगी द्वादशी, जानें पद्मिनी एकादशी व्रत का मान्य आज या कल?
Padmini ekadashi 2026: हिंदू कैलेंडर के अनुसार, हर महीने के कृष्ण व शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत का विधान है। जानें अधिकमास में पद्मिनी एकादशी व्रत 26 या 27 मई कब किया जाएगा।
Padmini ekadashi vrat kab hai 2026: हिंदू धर्म में एकदशी व्रत का बहुत महत्व है। लेकिन जब यह व्रत अधिकमास या मलमास में आता है, तो इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, ज्येष्ठ (अधिकमास) के शुक्ल पक्ष में पद्मिनी एकादशी व्रत किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, 26 मई को एकादशी तिथि पूरे दिन रहेगी और उसके बाद 27 मई को सुबह 06 बजकर 22 मिनट पर द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। ऐसे में लोगों के बीच कंफ्यूजन है कि पद्मिनी एकादशी व्रत का मान्य 26 या 27 मई को होगा। जानें पद्मिनी एकादशी व्रत कब रखा जाएगा।
क्या एकादशी तिथि प्रारंभ होने के साथ ही व्रत का पालन करना चाहिए-
एकादशी तिथि प्रारंभ होने के साथ ही व्रत नियमों का पालन नहीं किया जाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार, एकादशी व्रत के लिए तिथि के प्रारंभ समय की आवश्यकता नहीं होती है। एकादशी व्रत हमेशा सूर्योदय से शुरू होता है। एकादशी व्रत आमतौर पर सूर्योदय से लेकर अगले सूर्योदय तक यानी 24 घंटे के लिए किया जाता है।
आज या कल पद्मिनी एकादशी का मान्य कब:
एकादशी तिथि 26 मई 2026 को सुबह 05 बजकर 10 मिनट से 27 मई को सुबह 06 बजकर 21 मिनट तक रहेगी। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, उदया तिथि मान्य होने के कारण पद्मिनी एकादशी का व्रत 27 मई को करना उत्तम रहने वाला है।
द्वादशी तिथि का महत्व:
एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के भीतर करना जरूरी होता है। मान्यता है कि द्वादशी तिथि के अंदर व्रत का पारण नहीं करना पाप के समान होता है। द्वादशी तिथि 27 मई को सुबह 06 बजकर 22 मिनट पर शुरू होगी और 28 मई को सुबह 07 बजकर 56 मिनट तक द्वादशी रहेगी।
पद्मिनी एकादशी व्रत पारण का समय:
पद्मिनी एकादशी व्रत का पारण 28 मई 2026 को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ समय सुबह 05 बजकर 25 मिनट से सुबह 07 बजकर 56 मिनट तक रहेगा।
इस समय नहीं करना चाहिए एकादशी व्रत का पारण:
ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार, एकादशी व्रत करने वाले भक्तों को दोपहर में व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। अगर किसी कारण वश व्रत का पारण सुबह के समय नहीं पर पाते हैं तो दोपहर बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए।
पद्मिनी एकादशी व्रत का फल:
पद्मिनी एकादशी व्रत करने से भक्त को पापों से मुक्ति, सुख-सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि पद्मिनी एकादशी व्रत अश्वमेध यज्ञ और समस्त तीर्थों के दर्शन के बराबर पुण्य फल प्रदान करता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
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सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
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सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
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