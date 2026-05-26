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Padmini Ekadashi: 26 या 27 मई पद्मिनी एकादशी कब, जानें तारीख, समय, विधि, मंत्र, उपाय

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Padmini Ekadashi 2026 Date and Time : अधिक मास में पड़ने वाली एकदशी विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। आइए जानते हैं अधिक मास की पद्मिनी एकादशी का व्रत कब, और कैसे रखा जाएगा, उपाय, मंत्र समेत कुछ जरूरी डिटेल्स-

Padmini Ekadashi: 26 या 27 मई पद्मिनी एकादशी कब, जानें तारीख, समय, विधि, मंत्र, उपाय

Padmini Ekadashi 2026 Date and Time, पद्मिनी एकादशी : साल में एक बार पद्मिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस साल ये व्रत बुधवार के दिन मनाया जाएगा। पद्मिनी एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पद्मिनी एकादशी का विधि-विधान के साथ व्रत-पूजन करने से पापों का नाश होता है। पद्मिनी एकादशी को अधिक मास एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अधिक मास में पड़ने वाली एकदशी विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसे में आइए जानते हैं अधिक मास की पद्मिनी एकादशी का व्रत कब, और कैसे रखा जाएगा, उपाय, मंत्र समेत कुछ जरूरी डिटेल्स-

26 या 27 मई पद्मिनी एकादशी कब, जानें तारीख, समय, विधि, मंत्र, उपाय

हिंदू पंचांग के अनुसार, ज्येष्ठ अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 26 मई 2026 को सुबह में 05:10 मिनट से शुरू हो जाएगी। इस एकादशी तिथि का समापन 27 मई 2026 को सुबह में 06:21 मिनट पर होगा। उदया तिथि में पद्मिनी एकादशी का व्रत 27 मई के दिन रखा जाएगा।

कब होगा पद्मिनी एकादशी के व्रत का पारण?

28 मई के दिन व्रत का पारण सुबह में किया जाएगा। पारण करने का शुभ मुहूर्त सुबह में 05 बजकर 25 मिनट से 07 बजकर 56 मिनट तक रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय सुबह में 07 बजकर 56 मिनट रहने वाला है।

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पद्मिनी एकादशी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त

  • ब्रह्म मुहूर्त 04:03 ए एम से 04:44 ए एम
  • अभिजित मुहूर्त कोई नहीं
  • विजय मुहूर्त 02:36 पी एम से 03:31 पी एम
  • गोधूलि मुहूर्त 07:10 पी एम से 07:31 पी एम
  • अमृत काल 01:09 ए एम, मई 28 से 02:54 ए एम, मई 28
  • निशिता मुहूर्त 11:58 पी एम से 12:39 ए एम, मई 28
  • सर्वार्थ सिद्धि योग 05:25 ए एम से 05:56 ए एम
  • रवि योग 05:25 ए एम से 05:56 ए एम

पद्मिनी एकादशी के व्रत की विधि

श्रद्धालु प्रात: काल स्नान कर व्रत का संकल्प लेंगे तथा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा-अर्चना करेंगे। पुराणों में उल्लेख है कि पद्मिनी एकादशी का व्रत करने से अनेक यज्ञों के समान पुण्य फल मिलता है। इस दिन गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा दान करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। एकादशी के दिन सात्विक जीवन, संयम और भगवान के नाम का स्मरण विशेष फलदायी माना जाता है। श्रद्धालु दिनभर उपवास रखकर रात्रि में भगवान विष्णु के भजन और जागरण भी करते हैं।

मंत्र- ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

पद्मिनी एकादशी के दिन क्या उपाय करें?

पद्मिनी एकादशी के दिन विष्णु भगवान को गुड और चने की दाल का भोग लगाना चाहिए और हल्दी की गांठ चढ़ानी चाहिए।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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