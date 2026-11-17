पद्म पुराण के अनुसार गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी-देवताओं का वास होता है। जानिए गाय के सींग, मुख, पूंछ, खुर, गोबर और गोमूत्र सहित किस अंग में कौन से देवता विराजमान हैं।

हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। धार्मिक मान्यता है कि गौमाता के शरीर में देवी-देवताओं और पवित्र शक्तियों का निवास होता है। इसी वजह से उन्हें सर्वदेवमयी कहा जाता है। गाय की पूजा और सेवा को पुण्यदायी माना गया है। इस मान्यता का उल्लेख पद्म पुराण के सृष्टि खंड के अध्याय 48 में भी मिलता है। यहां भगवान ब्रह्मा और नारद के संवाद में गौमाता के शरीर के अलग-अलग अंगों में देवताओं के निवास का वर्णन किया गया है। इसमें मुख, सींग, आंख, कान, जीभ, पेट, रोमकूप और गोबर तक का धार्मिक महत्व बताया गया है। आइए जानते हैं इस पुराण में गौमाता के किस अंग में किन देवी-देवताओं का वास माना गया है।

गाय के मुख में विराजते हैं चारों वेद पद्म पुराण के सृष्टि खंड के श्लोक 157 में गौमाता के मुख में चारों वेदों के निवास का वर्णन मिलता है। इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के साथ उनके छह अंगों का भी उल्लेख है। हिंदू धर्म में वेदों को ज्ञान और धर्म का आधार माना गया है। ऐसे में गाय के मुख को वेदों का स्थान बताना उसके आध्यात्मिक महत्व को दर्शाता है। इसी श्लोक में गाय के दोनों सींगों में भगवान हरि और केशव यानी विष्णु के स्वरूप का निवास बताया गया है।

गाय के सिर और ललाट में किनका वास है? पद्म पुराण के श्लोक 158 के अनुसार, गाय के उदर में भगवान स्कंद और सिर में ब्रह्मा जी का निवास माना गया है। वहीं, उसके ललाट पर भगवान शिव विराजमान बताए गए हैं। इसी श्लोक में सींगों के अग्रभाग में देवराज इंद्र का वास बताया गया है। इस विवरण से स्पष्ट होता है कि पुराण में गौमाता के शरीर को अलग-अलग देवी-देवताओं का प्रतीक माना गया है। यही वजह है कि धार्मिक परंपरा में गाय के दर्शन और पूजन को विशेष पुण्य से जोड़कर देखा जाता है।

आंखों में सूर्य-चंद्रमा, कानों में अश्विनीकुमार गौमाता की आंखों और कानों का भी पुराण में विशेष उल्लेख है। श्लोक 159 के अनुसार, गाय की दोनों आंखों में सूर्य और चंद्रमा का निवास माना गया है। वहीं, उसके कानों में अश्विनीकुमार विराजमान बताए गए हैं। अश्विनीकुमारों को देवताओं का वैद्य कहा जाता है। सूर्य और चंद्रमा को क्रमशः प्रकाश और शीतलता का प्रतीक माना जाता है। इस धार्मिक वर्णन में गाय के अंगों को ब्रह्मांड की शक्तियों से जोड़कर उनकी महिमा बताई गई है।

गाय के दांत और जीभ में कौन विराजते हैं? पद्म पुराण के इसी श्लोक में गाय के दांतों में भगवान गरुड़ और जीभ में माता सरस्वती का निवास बताया गया है। देवी सरस्वती को ज्ञान, विद्या और वाणी की अधिष्ठात्री माना जाता है। वहीं गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार, गौमाता के शरीर के प्रत्येक अंग में किसी न किसी दिव्य शक्ति का वास है। इसीलिए गाय को केवल पशु नहीं, बल्कि पूजनीय और पवित्र स्वरूप के रूप में देखा जाता है।

रोमकूपों में निवास करते हैं ऋषि-मुनि पद्म पुराण के श्लोक 160 में गाय के शरीर के रोमकूपों में ऋषियों के निवास का वर्णन मिलता है। इसी श्लोक में उसके पिछले भाग में यमराज का स्थान बताया गया है। शरीर के रोमकूपों में ऋषियों का वास होने की मान्यता गौमाता को तप, ज्ञान और आध्यात्मिक परंपरा से जोड़ती है। धार्मिक दृष्टि से इसका भाव यह है कि गाय का पूरा शरीर पवित्र माना गया है। इसलिए उसकी सेवा और देखभाल को भी पुण्यकारी कर्म बताया गया है।

गाय के दाएं और बाएं हिस्से में किनका निवास है? श्लोक 161 में गौमाता के शरीर के दोनों पार्श्वों का उल्लेख मिलता है। इसके अनुसार, गाय के दाहिने हिस्से में धन के देवता कुबेर और जल के देवता वरुण का निवास है। वहीं, बाएं हिस्से में यक्षों का वास बताया गया है। कुबेर को धन और संपत्ति का अधिपति माना जाता है, जबकि वरुण देव जल और प्राकृतिक व्यवस्था से जुड़े हैं। इस तरह पुराण में गाय के शरीर को समृद्धि, प्रकृति और दैवीय शक्तियों का प्रतीक बताया गया है।

नाक और खुरों में किनका वास बताया गया है? पद्म पुराण के श्लोक 162 के अनुसार, गाय के मुख के मध्य भाग में गंधर्वों और नाक के अग्रभाग में नागों का निवास माना गया है। वहीं, खुरों के पिछले हिस्से में अप्सराओं का वास बताया गया है। श्लोक 163 में खुरों के अगले भाग में आकाश में विचरण करने वाले दिव्य जीवों का उल्लेख है। इन वर्णनों के माध्यम से पुराण गौमाता के शरीर के छोटे से छोटे हिस्से को भी धार्मिक महत्व प्रदान करता है।

गाय के गोबर और गोमूत्र में किस देवी का वास है? गाय के गोबर और गोमूत्र को हिंदू धर्म में पवित्र माना गया है। पद्म पुराण के श्लोक 163 में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि गौमाता के गोबर में माता लक्ष्मी का निवास है, जबकि गोमूत्र में सर्वमंगला का वास माना गया है। यही वजह है कि पारंपरिक पूजा-पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों में गोबर तथा गोमूत्र का इस्तेमाल किया जाता रहा है। इस मान्यता में इन्हें शुभता और पवित्रता का प्रतीक माना गया है।

गौमाता की पूजा और परिक्रमा का क्या है महत्व? पद्म पुराण के श्लोक 145 और 146 में गायों की परिक्रमा और उन्हें प्रणाम करने की महिमा बताई गई है। इसमें गौमाता की एक परिक्रमा करके उन्हें श्रद्धापूर्वक प्रणाम करने का विधान मिलता है। वहीं, अगले श्लोक में सात परिक्रमा करने का उल्लेख भी आता है। धार्मिक मान्यता है कि गौसेवा, गौपूजन और गायों को भोजन कराने से पुण्य की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि गोपाष्टमी, गोवर्धन पूजा और अन्य पर्वों पर गौमाता की विशेष पूजा की जाती है।