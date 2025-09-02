Parivartini Ekadashi 2025: इस साल भाद्रपद, शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन परिवर्तिनी एकादशी का व्रत-पूजन किया जाता है। परिवर्तिनी एकादशी के दिन कुछ उपायों को करने से आर्थिक दिक्कतों को दूर करने के साथ जीवन में सुख-समृद्धि भी बढ़ती है।

Parivartini Ekadashi Upay: परिवर्तिनी एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है, जो साल में एक बार आती है। इस दिन पूरे विधि-विधान के साथ विष्णु भगवान की पूजा की जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन भगवान विष्णु की पूजा-अर्चना करने और व्रत रखने से पापों से मुक्ति मिलती है तथा जीवन में सुख समृद्धि आती है। पंचांग के अनुसार, 3 सितंबर के दिन परिवर्तिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन कुछ उपाय करने से आर्थिक दिक्कतों से राहत मिल सकती है। इसलिए विष्णु भगवान को प्रसन्न करने व धन-धान्य में वृद्धि के लिए राशि अनुसार करें उपाय-

3 सितंबर को परिवर्तिनी एकादशी पर मेष समेत 12 राशियां करें ये उपाय, बढ़ेगा धन-धान्य मेष राशि के जातकों को परिवर्तिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए श्री विष्णु चालीसा का पाठ करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन लाल रंग की चीजों का दान करने से सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है।

वृषभ राशि के जातकों को परिवर्तिनी एकादशी के दिन विष्णु भगवान को पीला फूल चढ़ाना चाहिए।

मिथुन राशि के जातक को इस दिन भगवान विष्णु को इलायची अर्पित करनी चाहिए व गंगाजल से अभिषेक करना चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं।

कर्क राशि के जातकों को परिवर्तिनी एकादशी के दिन गुड़ का दान करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए . मान्यता है कि खीर का भोग अर्पित करने से घर में खुशियां आती हैं.

सिंह राशि के जातक को परिवर्तिनी एकादशी के दिन घी का दान करें व पीले रंग का वस्त्र भगवान विष्णु को अर्पित करें।

कन्या राशि के जातकों को भगवान विष्णु को खीर का भोग अर्पित करना चाहिए।

तुला राशि परिवर्तिनी एकादशी के पावन पर्व पर भगवान को मिश्री का भोग लगाना चाहिए। कच्चे दूध और गंगाजल से विष्णु जी का अभिषेक करना चाहिए और उनकी विधिवत पूजा करना चाहिए।

वृश्चिक राशि के जातक भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करें। इससे नारायण की कृपा हमेशा बनी रहेगी।

धनु राशि के जातक परिवर्तिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को गुड़ का भोग लगाएं व पीले चंदन का दान करें।

मकर राशि वाले परिवर्तिनी एकादशी के दिन विष्णु जी का आशीर्वाद पाने के लिए श्री विष्णु चालीसा का पाठ करें।

कुंभ राशि के जातक परिवर्तिनी एकादशी के दिन दही और शहद से भगवान विष्णु का अभिषेक करें और ॐ नमोः भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें।

मीन राशि के जातक परिवर्तिनी एकादशी के दिन पीले फल का दान करें और गरीबों को भोजन कराएं।