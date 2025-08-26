27 अगस्त को गणेश चतुर्थी पर करें ये उपाय, बढ़ेगी सुख-समृद्धि

Ganesh Chaturthi Upay: हर साल बड़े ही उल्लास के साथ भाद्रपद महीने में गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाता है। घरों में 27 अगस्त से गणपति महाराज विराजेंगे और पूजा अर्चना होगी। इस खास दिन पर पूरे विधि-विधान के साथ गणेश जी की उपासना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, गणेश चतुर्थी के दिन कुछ उपाय करने से धन संबंधी दिक्कतें दूर हो सकती है। इस खास मौके पर गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए करें ये उपाय-