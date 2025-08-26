On 27 August Ganesh Chaturthi Upay Ganesh Chaturthi par kya upaay karen 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी पर करें ये उपाय, बढ़ेगी सुख-समृद्धि, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Ganesh Chaturthi Upay, Ganesh Chaturthi 2025: 27 अगस्त से गणपति महाराज घर-घर विराजेंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, गणेश चतुर्थी के दिन कुछ उपाय करने से बप्पा को खुश करने के साथ धन संबंधी दिक्कतें भी दूर हो सकती हैं।

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 26 Aug 2025 07:51 PM
Ganesh Chaturthi Upay: हर साल बड़े ही उल्लास के साथ भाद्रपद महीने में गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाता है। घरों में 27 अगस्त से गणपति महाराज विराजेंगे और पूजा अर्चना होगी। इस खास दिन पर पूरे विधि-विधान के साथ गणेश जी की उपासना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, गणेश चतुर्थी के दिन कुछ उपाय करने से धन संबंधी दिक्कतें दूर हो सकती है। इस खास मौके पर गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए करें ये उपाय-

  • गणेश जी का पंचामृत से अभिषेक करें।
  • ॐ गणेशाय नमः और ॐ गं गणपतये नमः का 108 बार मंत्र जाप करें। इससे गणपति बप्पा की कृपा सदैव बनी रहेगी और घर में खुशियों का वास होगा।

  • प्रातः काल या मूर्ति स्थापना करने के बाद ऋणहर्ता गणेश स्त्रोत का पाठ जरूर करें। इससे आर्थिक दिक्कतें दूर होने लगेंगी। अगर आप कर्ज से परेशान हैं तो इस स्त्रोत का पाठ करने से लाभ होगा।
  • गणेश जी को दूर्वा बेहद प्रिय है। इसलिए भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए बप्पा के मस्तक पर दूर्वा घास जरूर चढ़ाएं। इस घास को 11 की संख्या में चढ़ाना शुभ माना जाता है।
  • गणेश चालीसा का पाठ करना अति पुण्यदायक माना जाता है। इससे सुख-समृद्धि में वृद्धि होगी।
  • गणेश जी का मोदक फेवरेट माना जाता है। इसलिए इन्हें मोदक या तिल के लड्डुओं का भोग लगाएं।
  • गणेश जी की असीम कृपा पाने के लिए हर रोज इन्हें पीले या लाल रंग के चन्दन का तिलक लगाएं और पीला पुष्प चढ़ाएं।

  • जीवन की मुश्किलें दूर करने के लिए गणेश जी का घी और शहद से अभिषेक कर सकते हैं।
  • प्रभु को पीले, सुनहरे, लाल, गुलाबी या रंग-बिरंगे वस्त्र पहनाएं। साथ ही इन्हें आभूषणों से सजाएं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

