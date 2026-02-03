हवन के दौरान अग्नि में अर्पित करें ये चीजें, बढ़ेगी सुख-समृद्धि

संक्षेप: यह एक धार्मिक अनुष्ठान है, जिसमें पवित्र अग्नि के जरिए देवताओं को आहुति दी जाती है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है, जिसे आज तक निभाया जा रहा है। माना जाता है कि हवन करने के बाद ही पूजा-पाठ पूर्ण मानी जाती है।

हिंदू धर्म में हवन का खास महत्व होता है। यह एक धार्मिक अनुष्ठान है, जिसमें पवित्र अग्नि के जरिए देवताओं को आहुति दी जाती है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है, जिसे आज तक निभाया जा रहा है। माना जाता है कि हवन करने से पूजा-पाठ पूर्ण मानी जाती है। मान्यता है कि हवन करने से वातावरण शुद्ध रहता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हवन में अग्नि का खास महत्व होता है। इस दौरान अग्नि को कई चीजें अर्पित की जाती है और मन्त्र उच्चारित किए जाते हैं। मान्यता है कि इससे वातावरण शुद्ध होता है। चलिए जानते हैं कि हवन के दौरान अग्नि को कौन-कौन सी चीजें अर्पित की जाती है।

घी की आहुति

हवन की अग्नि में शुद्ध घी की आहुति दी जाती है। घी शुद्धता व पवित्रता का प्रतीक है। माना जाता है कि घी की आहुति से घर में सुख और शांति आती है। इसलिए लोग अग्नि में घी की आहुति दी जाती है। ज्योतिष शास्त्र में घी बृहस्पति का प्रतिनिधित्व करता है। मान्तया कि पूजा-पाठ में घी का उपयोग करने से व्यक्ति को सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही लोग घी का दीपक भी जलाते हैं।

अक्षत

हवन की अग्नि में अक्षत की भी आहुति दी जाती है। अक्षत यानी चावल को अन्न-समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। पूजा-पाठ से लेकर दान तक में इसका इस्तेमाल होता है। वहीं, हवन में अक्षत की आहुति देने से जीवन में अन्न की कमी और अभाव को दूर करता है। साथ ही इससे सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है।

आम की लकड़ी

हिंदू धर्म में आम की लकड़ी को पवित्रता, उर्वरता और देवत्व का प्रतीक है। इन्हीं कारणों से आम की लकड़ियों से हवन किया जाता है। हवन में आम की लकड़ी के इस्तेमाल से नए वर और वधू के जीवन में नकारात्मक शक्तियां खत्म होती है।

अन्य चीजें

हवन में आम की लकड़ी के साथ धूप, देवदारों की लकड़ियां, कपूर, गुलाब की पंखुड़ी, चंदन, अक्षत, लोबान और फूल मिलाकर हवन किया जाता है। इसके अलावा हवन की अग्नि में तिल और गुड़ अग्नि को अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि इसे अर्पित करने से धन और सुख-समृद्धि की वृद्धि होती है। साथ ही अग्नि में नारियल डालना संपूर्णता और बलिदान का प्रतीक होता है। यह बड़े कार्यों में सफलता देता है।