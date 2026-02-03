Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Offer these items to the fire during havan to increase happiness and prosperity
हवन के दौरान अग्नि में अर्पित करें ये चीजें, बढ़ेगी सुख-समृद्धि

हवन के दौरान अग्नि में अर्पित करें ये चीजें, बढ़ेगी सुख-समृद्धि

संक्षेप:

यह एक धार्मिक अनुष्ठान है, जिसमें पवित्र अग्नि के जरिए देवताओं को आहुति दी जाती है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है, जिसे आज तक निभाया जा रहा है। माना जाता है कि हवन करने के बाद ही पूजा-पाठ पूर्ण मानी जाती है।

Feb 03, 2026 01:01 pm ISTDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

हिंदू धर्म में हवन का खास महत्व होता है। यह एक धार्मिक अनुष्ठान है, जिसमें पवित्र अग्नि के जरिए देवताओं को आहुति दी जाती है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है, जिसे आज तक निभाया जा रहा है। माना जाता है कि हवन करने से पूजा-पाठ पूर्ण मानी जाती है। मान्यता है कि हवन करने से वातावरण शुद्ध रहता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हवन में अग्नि का खास महत्व होता है। इस दौरान अग्नि को कई चीजें अर्पित की जाती है और मन्त्र उच्चारित किए जाते हैं। मान्यता है कि इससे वातावरण शुद्ध होता है। चलिए जानते हैं कि हवन के दौरान अग्नि को कौन-कौन सी चीजें अर्पित की जाती है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

घी की आहुति
हवन की अग्नि में शुद्ध घी की आहुति दी जाती है। घी शुद्धता व पवित्रता का प्रतीक है। माना जाता है कि घी की आहुति से घर में सुख और शांति आती है। इसलिए लोग अग्नि में घी की आहुति दी जाती है। ज्योतिष शास्त्र में घी बृहस्पति का प्रतिनिधित्व करता है। मान्तया कि पूजा-पाठ में घी का उपयोग करने से व्यक्ति को सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही लोग घी का दीपक भी जलाते हैं।

अक्षत
हवन की अग्नि में अक्षत की भी आहुति दी जाती है। अक्षत यानी चावल को अन्न-समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। पूजा-पाठ से लेकर दान तक में इसका इस्तेमाल होता है। वहीं, हवन में अक्षत की आहुति देने से जीवन में अन्न की कमी और अभाव को दूर करता है। साथ ही इससे सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है।

आम की लकड़ी
हिंदू धर्म में आम की लकड़ी को पवित्रता, उर्वरता और देवत्व का प्रतीक है। इन्हीं कारणों से आम की लकड़ियों से हवन किया जाता है। हवन में आम की लकड़ी के इस्तेमाल से नए वर और वधू के जीवन में नकारात्मक शक्तियां खत्म होती है।

ये भी पढ़ें:मंगलवार व्रत रखने से पहले जान लें ये जरूरी नियम, मिलेगा मनवांछित फल
ये भी पढ़ें:हनुमान चालीसा की इन 5 चौपाइयों का रोज करें जाप, बिगड़े काम बनेंगे
ये भी पढ़ें:मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले करें ये काम, बजरंगबली होंगे खुश
ये भी पढ़ें:शनि दोष से चाहते हैं छुटकारा, तो शनिवार को इस विधि से करें हनुमान चालीसा का पाठ

अन्य चीजें
हवन में आम की लकड़ी के साथ धूप, देवदारों की लकड़ियां, कपूर, गुलाब की पंखुड़ी, चंदन, अक्षत, लोबान और फूल मिलाकर हवन किया जाता है। इसके अलावा हवन की अग्नि में तिल और गुड़ अग्नि को अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि इसे अर्पित करने से धन और सुख-समृद्धि की वृद्धि होती है। साथ ही अग्नि में नारियल डालना संपूर्णता और बलिदान का प्रतीक होता है। यह बड़े कार्यों में सफलता देता है।

डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal
डिजिटल जर्नलिजम में करीब 6 साल का अनुभव। एजुकेशन, स्पोर्ट्स, टेक-ऑटो और धर्म बीट पर मजबूत पकड़ है। यूट्यूब कंटेंट प्रोड्यूसर व रिपोर्टिंग का भी अनुभव। हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएट हैं। और पढ़ें
Astrology
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने