अक्टूबर में 5 ग्रहों की बदलेगी चाल, इन राशियों के जीवन में आएगा बड़ा बदलाव

ज्योतिषशास्त्र में ग्रहों की चाल बदलने को बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ग्रहों की चाल बदलने से सभी 12 राशियां प्रभावित होती हैं। कुछ राशि वालों को शुभ तो कुछ राशि वालों को अशुभ फल की प्राप्ति होती है। अक्टूबर माह में 5 ग्रहों की चाल बदलने जा रही है। 

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 27 Sep 2025 06:20 PM
ज्योतिषशास्त्र में ग्रहों की चाल बदलने को बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ग्रहों की चाल बदलने से सभी 12 राशियां प्रभावित होती हैं। कुछ राशि वालों को शुभ तो कुछ राशि वालों को अशुभ फल की प्राप्ति होती है। अक्टूबर माह में 5 ग्रहों की चाल बदलने जा रही है। अक्टूबर में बुध, शुक्र, सूर्य, गुरु और मंगल की चाल बदलेगी। सबसे पहले बुध 3 अक्टूबर को तुला राशि में प्रवेश करेंगे। 9 अक्टूबर को शुक्र कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। 17 अक्टूबर को सूर्य तुला राशि में प्रवेश करेंगे। 19 अक्टूबर को गुरु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और 27 अक्टूबर को मंगल वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। इन 5 ग्रहों की चाल बदलने से कुछ राशियों के जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है। आइए जानते हैं, इन 5 ग्रहों की चाल बदलने से कैसा रहेगा सभी 12 राशियों का हाल...

मेष राशि- अक्टूबर में जब पांच ग्रह अपनी चाल बदलेंगे, तब मेष राशि वालों के करियर और प्रतिष्ठा में बदलाव संभव है। आप अपनी महत्वाकांक्षाएं पुनर्स्थापित करेंगे। पुराने प्रोजेक्ट जो रुके थे, उन्हें पुनर्जीवित करने का समय आएगा। पारिवारिक जीवन में सकारात्मक बदलाव होंगे। घर-परिवार का माहौल बेहतर होगा। आर्थिक मोर्चे पर अचानक आय हो सकती है, लेकिन खर्च पर नियंत्रण रखना जरूरी रहेगा। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। अत्यधिक तनाव और थकान से बचें।

वृषभ राशि- वृषभ राशि वालों को अक्टूबर में ग्रहों की चाल से स्थिरता और अवसर दोनों मिलेंगे। कामकाज में धीरे-धीरे सुधार दिखेगा। साझेदारी, नेटवर्किंग और सहयोगी प्रयास सफल होंगे। आपकी सामाजिक छवि अच्छी बनेगी। धन-लाभ के मामलों में बेहतर स्थिति आएगी। पुराने बकाया वसूल हो सकते हैं। प्रेम और संबंधों में मधुरता बढ़ेगी, गलतफहमियां कम होंगी। हल्का चिड़चिड़ापन या एलर्जी की समस्या हो सकती है। सावधानी रहें।

मिथुन राशि- मिथुन राशि वालों के लिए यह माह परिवर्तन और गति लेकर आएगा। नौकरी या व्यवसाय में अचानक अवसर आ सकते हैं, लेकिन उन्हें पहचानना जरूरी है। बड़े फैसले सोच-समझ कर लें। शिक्षा, यात्रा या संपर्क-संचार के क्षेत्र में लाभ होगा। परिवार का सहयोग मिलेगा। आर्थिक पक्ष पर पहले निवेशों का लाभ हो सकता है, लेकिन नए निवेश में सावधानी चाहिए। पाचन-संबंधी समस्या हो सकती है। संतुलित आहार लें।

कर्क राशि- कर्क राशि वालों को अक्टूबर का महीना आध्यात्मिक उन्नति और आंतरिक बदलाव लेकर आएगा। ग्रहों की चाल से मन का दृष्टिकोण बदल सकता है। संबंधों में समझ और ममता बढ़ेगी। सामाजिक जीवन और आत्मा से जुड़े कामों में सफलता मिलेगी। धन-आय स्थिर रहेगी, लेकिन खर्च बढ़ सकते हैं। पारिवारिक सुख बढ़ेगा। यदि दूरियां थीं, वे कम होंगी। थकान या मानसिक तनाव हो सकता है। विश्राम और ध्यान जरूरी है।

सिंह राशि- सिंह राशि वालों को ग्रहों की चाल में बदलाव से नेतृत्व और छवि को मजबूती मिलेगी। आप समाज में अपनी आवाज पहचानेंगे। करियर में महत्वपूर्ण अवसर मिल सकते हैं, प्रमोशन या सम्मान की ओर वृद्धि संभव है। धन-सम्पत्ति में बढ़ोतरी होगी। रिश्तों में समझ बढ़ेगी, लेकिन अहंकार को नियंत्रित रखें। विवाद न बढ़ने दें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हृदय या रक्तचाप संबंधी देखभाल जरूरी है।

कन्या राशि- कन्या राशि वालों के लिए अक्टूबर में ग्रहों की चाल बदलने से व्यवस्था, योजनाएं और विवेक बढ़ेंगे। नौकरी और व्यवसाय में सुधार संभव है, खासतौर पर विश्लेषण, लेखन या सेवा क्षेत्र में। धन-लाभ आ सकता है, लेकिन अनपेक्षित खर्चों से सावधान रहें। संबंधों में छोटी-छोटी कलह संभव है। संवाद जरूर रखें।

तुला राशि- तुला राशि वालों को ग्रहों की चाल में बदलाव से साझेदारी और संतुलन का समय मिलेगा। आप कई मामलों में मध्यस्थ की भूमिका निभा सकते हैं। प्रयासों का फल धीरे-धीरे दिखेगा। धन-सम्पत्ति में वृद्धि होगी, लेकिन निवेश सावधानी से करना चाहिए। प्रेम और दांपत्य जीवन में मिठास आएगी।

वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना तीव्रता और बदलाव लेकर आएगा। आप अपने लक्ष्य पर अधिक केंद्रित होंगे। कार्यक्षेत्र में चुनौतियां होंगी, लेकिन साहस और दृढ़ इच्छाशक्ति से पार पाएंगे। धन के मामले में सावधानी जरूरी है। जोखिम ले सकते हैं, लेकिन सोच-समझ कर। संबंधों में भावुकता बढ़ेगी। स्पष्ट संवाद रखें। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें।

धनु राशि- धनु राशि वालों को ग्रहों की चाल में बदलाव से विस्तार, यात्रा और दर्शन की प्रेरणा मिलेगी। नए अवसरों की प्राप्ति होगी। धन-लाभ के मार्ग खुलेंगे, निवेश लाभलाभदायक होंगे। संबंधों में आपने जो चाहा वह साकार हो सकता है। स्वास्थ्य में हल्की थकान हो सकती है। आराम जरूरी है।

मकर राशि- मकर राशि वालों के लिए यह महीना कर्म, धैर्य और पारिश्रमिक लाएगा। आप अपने लंबे समय के लक्ष्यों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे। धन-लाभ स्थिर रहेगा। सामाजिक सम्मान बढ़ेगा। संबंधों में सहयोग बढ़ेगा, विशेष रूप से पारिवारिक स्तर पर। जीवन में नियमित व्यायाम और संतुलन आवश्यक है।

कुंभ राशि- कुंभ राशि वालों को ग्रह चाल के बदलाव से नवाचार और बदलाव का समय मिलेगा। आप नए विचारों, टेक्नोलॉजी या सामाजिक पहल में आगे आएँगे। धन कमाने के उपाय विविध होंगे। संबंधों में मित्रों से सहयोग मिलेगा।

मीन राशि- मीन राशि वालों को अक्टूबर में ग्रह-चालों का असर गहन और रोमांचक रहेगा। आपका आंतरिक दृष्टिकोण मजबूत होगा और रचनात्मकता बढ़ेगी। कामकाज में नई दिशा मिलेगी। धन-लाभ संभव है, विशेषकर अप्रत्याशित स्रोतों से। संबंधों में गहराई आएगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

