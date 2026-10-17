अक्टूबर के आखिरी 15 दिन में बढ़ेंगी 3 राशियों की मुश्किलें, ऐसे रहें सतर्क
October End Last 15 Days Horoscope : अक्टूबर के आखिरी 15 दिनों में तीन राशियों को सबसे ज्यादा सतर्क रहना है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय से जानें आखिर ये 3 राशियां कौन सी हैं और इन्हें किन बातों का खास ध्यान रखना है?
October End Kark, Vrishchik, Meen Horoscope 2026 : अक्टूबर के आखिरी 15 दिनों में कुल 3 राशियों को थोड़ा सतर्क रहना है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार आज से अगले 15 दिन कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि वालों के लिए थोड़ा मुश्किल भरा होगा। इन तीनों राशियों के जातकों के अगले कुछ दिन तक अपने काम, आर्थिक स्थिति और पर्सनल लाइफ को लेकर खास सावधानी बरतनी होगी। साथ ही हड़बड़ी में आकर कोई ऐसा बड़ा फैसला नहीं लेना है जो हर चीज को और भी उलझा दे। कर्क, वृश्चिक और मीन के लिए एक छोटी सी लापरवाही भी परेशानी को बढ़ा सकती है। चलिए जानते हैं कि इन राशियों को इस महीने के आखिरी 15 दिनों में किस तरह से सतर्क रहने की जरूरत है?
अक्टूबर के आखिरी 15 दिन इन 3 राशियों के लिए मुश्किल भरे-
कर्क राशि वालों के लिए अक्टूबर के आखिरी 15 दिन कैसे होंगे?
कर्क चंद्रमा की राशि है और अक्टूबर के आखिरी 15 दिन इस राशि के जातकों के लिए काफी सेंसेटिव रहने वाले हैं। बहुत ही छोटी बात परेशान कर सकती है। परिवार में तनाव की स्थिति बनी रहेगी। किसी भी बात पर गुस्से में रिएक्शन ना दें। शांत रहकर स्थिति को समझने की कोशिश करें। सही समय पर ऑफिस के सारे जरूरी काम भी खत्म कर लें। चीजों को टालते रहना सही नहीं होगा। किसी भी तरह की बहसबाजी से दूर ही रहें। वहीं पैसों के मामले में सोच-समझकर ही फैसले लें।
वृश्चिक राशि वालों के लिए अक्टूबर के आखिरी 15 दिन कैसे होंगे?
अक्टूबर के आखिरी 15 दिनों में मंगल की वृश्चिक राशि वालों को फूंक-फूंककर कदम रखने हैं। अपने बात-व्यवहार पर पूरी तरह से ध्यान रखना है। किसी चीज को लेकर परेशानी महसूस हो सकती है। काम में सही रिजल्ट ना मिलने से हो सकता है कि चिड़चिड़ापन महसूस हो। बस गुस्से में आकर किसी भी तरह का फैसला ना लें। बिजनेस से जुड़े लोग किसी भी नए प्रोजेक्ट पर काम करने से पहले हर जानकारी लें। नौकरी कर रहे लोगों को अपने काम में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करनी है। गुस्से में आकर किसी भी तरह का ऐसा रिएक्शन ना दें जिससे खुद को ही नुकसान पहुंच जाए। थोड़ा शांत रहें और धैर्य रखें।
मीन राशि वालों के लिए अक्टूबर के आखिरी 15 दिन कैसे होंगे?
गुरु की मीन राशि वालों को आज से अगले 15 दिन तक पैसों से जुड़े फैसलों को लेते वक्त सावधान रहना है। इस दौरान पैसों का लेनदेन करने से बचें। अगर किसी को उधार देना इतना ही जरूरी है तो अपनी शर्ते सामने रख दें और स्थिति को सही तरीके से समझने की कोशिश करें। इसी तरह किसी नए इन्वेस्टमेंट के लिए भी पूरी जांच-पड़ताल कर लें। कोई भी बड़ा खर्चा करने से पहले आपको सावधान रहना है। पार्टनर से बात खुलकर करें। गलतफहमी से बचना है। अगर कोई बात है जिसे लेकर ओवरथिंकिंग हो रही है तो शांति से अपनी बात सामने रखें। बात करते वक्त अपने शब्दों का ध्यान रखें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
फेंगशुई
हस्तरेखा शास्त्र