Numerology: ये 4 मूलांक होते हैं सबसे खतरनाक, गलती से भी इनसे ना करें दुश्मनी
Most Dangerous Numerology Numbers: न्यूमेरेलॉजी यानी कि अंकशास्त्र में हर एक मूलांक के स्वभाव के बारे में बताया गया है। आज जानते हैं कि आखिर वो कौन से 4 मूलांक हैं, जिनके साथ सपने में भी दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए।
न्यूमेरेलॉजी यानी कि अंकशास्त्र में हर एक मूलांक को बेहद ही खास बताया गया है। कुछ मूलांक बाकियों से काफी अलग हैं। कुछ बेहद ही लकी होते हैं तो वहीं कुछ के साथ रहना अपने आप में ही वरदान जैसा है। कुछ ऐसे मूलांक भी हैं जिनके साथ दुश्मनी लेना सही साबित नहीं होता है। ये लोग काफी साहसी और मेहनती होते हैं। कुल मिलाकर ऐसे 4 मूलांक हैं जो अपनी बात पर अड़े रहते हैं। वहीं दुश्मनों को मात देना इनके लिए बाएं हाथ का खेल है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ऐसे 4 मूलांक कौन से हैं?
मूलांक 1: किसी भी महीने की 1, 10, 19 या फिर 28 तारीख को जन्मे हुए लोग मूलांक 1 के जातक होता है। इनका ग्रह स्वामी सूर्यदेव हैं यानी कि इनमें सूर्य जैसी ही एनर्जी होती है। जो लोग उनसे दुश्मनी पाल लेते हैं, उनका फिर भगवान ही मालिक होता है। दुश्मनी पालने वालों पर ये पूरी तरह से हावी हो जाते हैं। अपनी चीजों को सही साबित करने के लिए ये पूरा जोर लगा देते हैं। खुद की डिसरिस्पेक्ट को ये कभी नहीं भूल पाते हैं। इनकी लाइफ का साफ-साफ फंडा है कि अपने विराधियों से हमेशा ऊपर ही रहना है।
मूलांक 4: मूलांक 4 वालों से भी कभी भूलकर दुश्मनी मोल नहीं लेनी चाहिए। बता दें कि किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 4 होता है। ये अपनी चीजों को जल्दी शेयर नहीं करते हैं। इनके सीक्रेट्स इन तक ही रहते हैं। इनके अगले कदम की भनक किसी को भी नहीं होती है। इनसे दुश्मनी लेना खतरे से खाली नहीं है। इनकी रणनीति के आगे हर कोई सिर झुका लेता है।
मूलांक 8: किसी भी महीने की 8, 17 या फिर 26 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों का मूलांक 8 होता है। इस मूलांक का सीधा-सीधा संबंध शनि ग्रह से है। ऐसे में गलत और झूठ इनसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। इनसे भी दुश्मनी लेना सही नहीं होता है। मूलांक 8 वाले जिस चीज को ठान लेते हैं, फिर उसे पूरा करने में कोई और तो क्या ये खुद को भी नहीं रोक पाते हैं।
मूलांक 9: लिस्ट में आखिरी नंबर मूलांक 9 वालों का आता है। ये लोग काफी साहसी होते हैं। किसी भी महीने की 9, 18 और 27 तारीख को जन्म लोगों का मूलांक 9 होता है। मूलांक 9 वाले किसी से भी डरते नहीं हैं। ऐसे में इनसे भी दुश्मनी मोल नहीं लेनी चाहिए क्योंकि ये कभी भी पीछे नहीं हटते हैं।
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए अंकशास्त्र विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)
