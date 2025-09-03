Numerology: इस मूलांक के लिए लकी साबित होगा सितंबर का महीना, पूरा हो सकता है ये सपना

Numerology Number 5 September: सितंबर का महीना मूलांक 5 वालों के लिए कई मायने में खास साबित हो सकता है। सितंबर का महीना अपने आप में ही खास है और ऐसे में मूलांक 5 वालों के लिए ये ढेर सारी खुशखबरी लेकर आने वाला है।

न्यूमेरेलॉजी यानी कि अंकशास्त्र में हर बर्थडेट के हिसाब से लोगों के स्वभाव को बताया गया है। हर एक डेट किसी ना किसी मूलांक (बर्थडेट का योग) में पड़ता है। जैसे कि किसी भी महीने की 5, 14 और 23 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 5 होता है। आज बात इसी मूलांक की करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में इस नंबर को काफी शुभ और लकी माना गया है। बुध के लिए शुक्र और सूर्य ग्रह सबसे खास है और ऐसे में मूलांक 5 वालों पर इन सबका थोड़ा-थोड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। सितंबर का महीना मूलांक 5 वालों के लिए काफी खास रहेगा।

ऐसे होते हैं मूलांक 5 वाले लोग मूलांक 5 वालों का ग्रह स्वामी बुध होता है। ऐसे में मूलांक 5 वाले बुध से काफी प्रभावित होते हैं। इस मूलांक के लोग दिमाग से खूब तेज होते हैं। अगर इस मूलांक के लोग बिजनेस करते हैं तो इन्हें हर मोड़ पर सफलता ही मिलती है। मूलांक 5 वाले लोग प्लानिंग करने के मामले में भी काफी तेजी दिखाते हैं। किसी भी चीज की शुरुआत से पहले ऐसे लोग काफी सोच-विचार करते हैं। साथ ही इस मूलांक के लोग बेकार काम में अपना समय नहीं बर्बाद करते हैं। समय को सही से उपयोग करना इन्हें खूब आतचा है। इन लोगों को ट्रैवलिंग का काफी शौक होता है।

मूलांक वालों के लिए लकी है सितंबर का महीना सितंबर के महीने में मूलांक 5 वालों के कई सपने पूरे होंगे। करियर में ये काफी आगे जाएंगे। वहीं काम के सिलसिले में ये ट्रैवल भी कर सकते हैं। ट्रैवल के जरिए मूलांक 5 वालों को कई लाभ भी मिलेंगे। अगर इस मूलांक के लोगों ने कभी कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका भी लाभ मिलेगा। जो लोग अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, वो इस महीने में पहला कदम उठा सकते हैं। वहीं जो लोग काफी समय से विदेश में नौकरी की तलाश में थे, उन्हें भी गुड न्यूज मिल सकती है।