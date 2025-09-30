october born people zodiac sign libra scorpio traits personality lucky color and number in hindi October Born People: अक्टूबर में जन्मे लोगों में होती है ये 2 कमियां, इस खूबी से जीत लेते हैं दिल, numerology in hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़अंक राशिoctober born people zodiac sign libra scorpio traits personality lucky color and number in hindi

October Born People: अक्टूबर में जन्मे लोगों में होती है ये 2 कमियां, इस खूबी से जीत लेते हैं दिल

October Born People Personality: न्यूमेरेलॉजी यानी कि अंकशास्त्र के हिसाब से अक्टूबर में जन्मे लोग काफी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी के होते हैं। चलिए जानते हैं इनकी खूबियों के बारे में…साथ ही जानेंगे कि आखिर इनमें कौन सी कमियां होती हैं?

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तानTue, 30 Sep 2025 12:25 PM
share Share
Follow Us on
October Born People: अक्टूबर में जन्मे लोगों में होती है ये 2 कमियां, इस खूबी से जीत लेते हैं दिल

October Born People: न्यूमेरेलॉजी यानी अंकशास्त्र के हिसाब से हर महीने जन्मे हुए लोगों का स्वभाव एक-दूसरे से काफी अलग होता है। जन्म के समय से लेकर महीने का किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी पर अलग ही छाप छोड़ते हैं। आज बात करेंगे अक्टूबर महीने में जन्म लेने वाले जातकों की। जानेंगे कि इनके अंदर कौन से गुण होते हैं। साथ ही इनका लकी नंबर और रंग भी जानेंगे। इनके अंदर सबसे बड़ी कमी कौन सी है? इस पर भी चर्चा करेंगे।

शुक्र और बुध का कॉन्बो

अक्टूबर में जन्मे लोगों पर शुक्र और बुध ग्रह का असर ज्यादा दिखता है। ऐसे में इन लोगों की पर्सनैलिटी मैग्नेटिक होती है। ये लोग काफी बुधिमान होते हैं और अपनी बातों से हर किसी का दिल जीत लेते हैं। साथ ही इनके शौक खूब होते हैं।

लवलाइफ होती है शानदार

अक्टूबर में जन्मे लोगों की लवलाइफ किसी फिल्म से कम नहीं होती है। इनका कम्यूनिकेशन स्किल काफी स्ट्रॉन्ग होता है और इसी वजह से ये हर किसी के दिल पर राज करते हैं। अपने पार्टनर को लेकर ये पजेसिव होते हैं।

ईर्ष्या से भरपूर

अक्टूबर में जन्म लोगों की एक कमी है कि इनमें जलनशीलता बहुत होती है। ये अपने से आगे किसी को भी बढ़ता हुआ नहीं देख सकते हैं। अगर इनसे कोई आगे हैं तो वो उसे पीछे छोड़ने के लिए कुछ भी कर सकते हैं।

लग्जरी लाइफ है पसंद

अक्टूबर में जन्मे लोगों को लग्जरी लाइफ जीना काफी पसंद होता है। इनके पास पैसा टिकता नहीं है क्योंकि ये घूमने-फिरने में काफी खर्चा करते हैं। शॉपिंग करना इन्हें खूब अच्छा लगता है। हमेशा नए स्टाइल को कैरी करना इन्हें पसंद है। इनकी कोशिश होती है कि हर महंगी चीज इनके पास हो। इन्हें सुख-सुविधाओं वाली जिंदगी काफी पसंद है।

लकी कलर और नंबर

अंकशास्त्र के हिसाब से अक्टूबर में जन्मे हुए लोगों का लकी नंबर 1 और 3 और 8 होता है। नंबर 1 और 6 अपने आप में पॉजिटिव और पॉवरफुल है और ये अक्टूबर में जन्मे लोगों की पर्सनैलिटी में भी दिखता है। वहीं बात की जाए लकी कलर की तो अक्टूबर वालों के लिए लकी कलर पिंक और लाइट ब्लू है।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए अंकशास्त्र विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)