अंक ज्योतिष: सूर्य देव के प्रभाव से इन तारीखों को जन्मे लोग होते हैं धनी, मान-सम्मान के साथ जीते हैं जिंदगी

संक्षेप: अंक ज्योतिष में 1, 10, 19 और 28 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों का मूलांक 1 होता है। यह सूर्य का अंक है – सूर्य जो राजा है, आत्मा है, तेज है, नेतृत्व है। जिसके ऊपर सूर्य की कृपा होती है, वह कभी साधारण नहीं रहता है।

अंक ज्योतिष में 1, 10, 19 और 28 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों का मूलांक 1 होता है। यह सूर्य का अंक है – सूर्य जो राजा है, आत्मा है, तेज है, नेतृत्व है। जिसके ऊपर सूर्य की कृपा होती है, वह कभी साधारण नहीं रहता है। ऐसे लोग जन्म से ही राजसी ठाठ-बाट, आत्मविश्वास और चमक लिए होते हैं। ये धनवान बनते हैं, मान-सम्मान पाते हैं और जीवन में हमेशा आगे रहते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मूलांक 1 वालों का स्वभाव मूलांक 1 वाले लोग बचपन से ही अलग दिखते हैं। इनमें नेतृत्व की जन्मजात क्षमता होती है। ये जहां जाते हैं, लोग इनकी तरफ खिंचे चले आते हैं। इनका आत्मविश्वास इतना प्रबल होता है कि मुश्किल से मुश्किल स्थिति में भी ये हार नहीं मानते हैं। ये मेहनती भी होते हैं और किस्मत भी इनका साथ देती है। सूर्य की तरह ये भी चमकते हैं – चाहे नौकरी करें या बिजनेस, टॉप पर पहुंचकर ही दम लेते हैं।

सूर्य की कृपा से धन और वैभव सूर्य धन का कारक है। मूलांक 1 वाले लोग जीवन में धन की कमी नहीं देखते हैं। इनके पास पैसा अपने आप खिंचा चला आता है। रियल एस्टेट, गोल्ड-ज्वेलरी, सरकारी ठेके, पॉलिटिक्स, स्टार्टअप – इन क्षेत्रों में ये बादशाह बनते हैं। कई बड़े उद्योगपति, नेता और सेलिब्रिटी जैसे अमिताभ बच्चन, मुकेश अंबानी, रतन टाटा, विराट कोहली – सब मूलांक 1 के ही हैं। 35-40 की उम्र तक आते-आते इनकी तिजोरी भर जाती है और नाम भी गूंजने लगता है।

मान-सम्मान और प्रसिद्धि सूर्य सम्मान का कारक है। मूलांक 1 वाले जहां भी जाते हैं, लोग इनका सम्मान करते हैं। ये सरकारी अफसर बनें तो IAS-IPS, सेना में जाएं तो जनरल, बिजनेस करें तो इंडस्ट्री के किंग। इनका व्यक्तित्व इतना दमदार होता है कि लोग इनके सामने झुकते हैं। ये कभी चापलूसी नहीं करते, फिर भी इनका रुतबा अपने आप बना रहता है। समाज में इनकी बात सुनी जाती है, इनका नाम रोशनी की तरह चमकता है।

प्रेम और वैवाहिक जीवन मूलांक 1 वाले प्यार में भी राजा जैसे होते हैं। ये देर से शादी करते हैं, क्योंकि इनका स्तर बहुत ऊंचा होता है। इनका पार्टनर इनका बहुत सम्मान करता है। इनके घर में राजसी वैभव होता है। इनकी पत्नी या पति इनके साथ गर्व महसूस करते हैं। सबसे अच्छा मैच मूलांक 2, 3, 5 और 9 के साथ होता है। इनका वैवाहिक जीवन सुखी और शानदार रहता है।

सूर्य को मजबूत करने के आसान उपाय मूलांक 1 के जातक अगर सूर्य देव को प्रसन्न रखें, तो इनकी किस्मत और भी चमकेगी। आइए जानते हैं सूर्य को मजबूत करने के उपाय:

हर रविवार को सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं।

ॐ घृणि सूर्याय नमः 108 बार रोज जपें।

लाल या नारंगी रंग के कपड़े रविवार को पहनें।

गेहूं, गुड़, तांबा और लाल चंदन दान करें।

सुबह सूर्योदय के समय 10 मिनट सूर्य को देखकर प्रणाम करें। मूलांक 1 वाले लोग सूर्य की तरह हैं – एक बार चमक गए, तो अंधेरा इनके पास फटक भी नहीं सकता हैं। ये धन, मान, सम्मान और शान के साथ जीवन जीते हैं।