अंक ज्योतिष: करियर में अपनी अलग पहचान बनाते हैं इन तारीखों को जन्मे लोग

अंक ज्योतिष: करियर में अपनी अलग पहचान बनाते हैं इन तारीखों को जन्मे लोग

संक्षेप:

2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 2 होता है। मूलांक 2 के जातकों पर चंद्र देव की विशेष कृपा बनी रहती है, जिससे ये करियर में अपनी अलग पहचान बनाते हैं और समाज में सम्मान प्राप्त करते हैं।

Dec 16, 2025 11:04 am ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
अंक ज्योतिष में मूलांक 2 को सबसे संवेदनशील, कल्पनाशील और सहयोगी अंकों में गिना जाता है। यह अंक चंद्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, जो मन, भावनाएं, सौंदर्य और मातृत्व का कारक है। 2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 2 होता है। ऐसे लोग जन्म से ही कोमल हृदय, रचनात्मक और दूसरों की भावनाओं को समझने वाले होते हैं।

मूलांक 2 के जातकों पर चंद्र देव की विशेष कृपा बनी रहती है, जिससे ये करियर में अपनी अलग पहचान बनाते हैं और समाज में सम्मान प्राप्त करते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं इनके गुण और भाग्य के रहस्य।

स्वभाव और व्यक्तित्व

मूलांक 2 वाले लोग बहुत संवेदनशील और भावुक होते हैं। इनमें कल्पना शक्ति बहुत प्रबल होती है और ये दूसरों की मदद करने में सबसे आगे रहते हैं। इनका स्वभाव शांत, विनम्र और सहयोगी होता है। ये अकेले में ज्यादा खुश रहते हैं, लेकिन लोगों के साथ भी अच्छे से घुलमिल जाते हैं। चंद्र देव की कृपा से इनमें कला, संगीत, लेखन या डिजाइन की प्रतिभा जन्मजात होती है।

अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 2 के जातक जल्दी निर्णय नहीं लेते, बल्कि सोच-समझकर काम करते हैं। इनकी सबसे बड़ी खूबी है धैर्य और समझदारी। हालांकि, कभी-कभी ज्यादा सोचने से भी अवसर चूक जाते हैं। चंद्रमा के प्रभाव के कारण इनका मन चंचल हो सकता है, लेकिन यही गुण इन्हें रचनात्मक बनाता है। ये लोग जहां भी जाते हैं, अपनी मीठी बोली और सहानुभूति से सबका दिल जीत लेते हैं।

करियर और सफलता

चंद्र ग्रह रचनात्मकता और कल्पना का कारक है। मूलांक 2 वाले लोग करियर में अपनी अलग और अनोखी पहचान बनाते हैं। ये कला, फिल्म, लेखन, फैशन, होटल, टूरिज्म, मनोविज्ञान, शिक्षण, नर्सिंग या सोशल वर्क जैसे क्षेत्रों में खूब सफल होते हैं। कई बड़े कलाकार, लेखक, काउंसलर और डिजाइनर इसी मूलांक के होते हैं।

ये लोग टीम वर्क में बेहतरीन होते हैं और दूसरों के साथ मिलकर बड़ा काम कर लेते हैं। चंद्र देव की कृपा से इनको जनता का प्यार और सम्मान मिलता है। सफलता इनको देर से लेकिन स्थायी रूप से मिलती है। ये लोग नेतृत्व नहीं करते, बल्कि सलाहकार या सहयोगी की भूमिका में चमकते हैं। व्यापार में भी पार्टनरशिप इनके लिए शुभ होती है।

प्रेम और वैवाहिक जीवन

मूलांक 2 वाले लोग प्रेम में बहुत रोमांटिक और समर्पित होते हैं। ये जीवनसाथी को बहुत प्यार करते हैं और परिवार के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। इनका वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। जीवनसाथी भी संवेदनशील और समझदार मिलता है। चंद्र की कृपा से इनको संतान सुख खूब मिलता है और बच्चे बहुत प्यारे एवं गुणी होते हैं।

लड़कियों में यह अंक विशेष शुभ होता है। मूलांक 2 वाली लड़कियों की शादी अच्छे घर में होती है और ससुराल में मान-सम्मान मिलता है। बस इनको ज्यादा भावुक होने से बचना चाहिए, वरना छोटी बातें बड़ा रूप ले सकती हैं।

स्वास्थ्य और सावधानियां

अंक ज्योतिष के मुताबिक, मूलांक 2 के जातकों की सेहत की बात करें, तो इनको मानसिक तनाव, पेट, फेफड़े या पानी से जुड़ी समस्या हो सकती है। अगर चंद्र कमजोर होंगे, तो डिप्रेशन या अनिद्रा की शिकायत होती है। हालांकि, ज्यादा चिंता करने से बचें और ध्यान-योग करें। चंद्र ग्रह को मजबूत करने के लिए दूध, चावल, चांदी या मोती का दान करें। सफेद कपड़े पहनें और मां दुर्गा या लक्ष्मी की पूजा करें। सोमवार का व्रत रखें और ॐ सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करें।

मूलांक 2 के जातक चंद्र देव के प्रिय होते हैं। अंक ज्योतिष के अनुसार, इनका जन्म ही रचनात्मकता और भावनाओं से भरा होता है। करियर में ये अपनी अलग पहचान बनाते हैं और समाज में सम्मान पाते हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur
नवनीत राठौर को मीडिया के अलग-अलग संस्थानों में काम करने का 6 साल से ज्यादा का अनुभव है। इन्हें डिजिटल के साथ ही टीवी मीडिया में भी काम करने का तजुर्बा है। नवनीत फीचर लेखन के तौर पर कई सालों से काम कर रहे हैं और हेल्थ से जुड़ी खबरों को लिखने-पढ़ने का शौक है। और पढ़ें
