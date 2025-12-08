अंक ज्योतिष: शनि देव की कृपा से इन तारीखों को जन्मे लोगों की चमकती है किस्मत, मेहनत से हासिल करते हैं बड़ी सफलता

Hindustan Hindi News
संक्षेप:

8, 17 या 26 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों का मूलांक 8 होता है। यह शनि देव का अंक है। शनि न्याय के देवता हैं – जो मेहनत करते हैं, उन्हें राजसी सुख देते हैं और जो आलस करते हैं, उन्हें कष्ट। इसलिए मूलांक 8 वाले लोग जन्म से ही मेहनत करने के लिए बने होते हैं।

Dec 08, 2025 Navaneet Rathaur
इनकी किस्मत शुरुआत में धीमी चलती है, लेकिन एक बार चमकी तो फिर रुकती नहीं है। ये वो लोग हैं जो अंत में सबसे ऊपर पहुंचते हैं।

मेहनत और न्यायप्रियता इनकी पहचान

मूलांक 8 वाले लोग बचपन से ही गंभीर, जिम्मेदार और मेहनती होते हैं। इनमें गजब का धैर्य होता है। ये जल्दबाजी में कोई काम नहीं करते हैं। इनका स्वभाव थोड़ा सख्त लगता है, लेकिन अंदर से बहुत नरम दिल होते हैं। ये अन्याय बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं। किरण बेदी, ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, सचिन तेंदुलकर, रतन टाटा जैसे कई दिग्गज मूलांक 8 के ही हैं। इनकी खासियत – ये मेहनत से कभी पीछे नहीं हटते हैं।

संघर्ष के बाद राजसी सुख

शनि शुरुआत में बहुत परीक्षा लेते हैं। मूलांक 8 वालों को 25-35 साल तक बहुत संघर्ष करना पड़ता है – नौकरी में रुकावटें, धन की कमी, लोग साथ छोड़ देते हैं। लेकिन 35-40 की उम्र के बाद शनि की पूरी कृपा बरसती है। अचानक किस्मत चमकती है। ये लोग जज, वकील, IAS-IPS, बड़े उद्योगपति, रियल एस्टेट किंग या NGO के बड़े लीडर बनते हैं। इनका जीवन अंत में राजसी ठाठ-बाट से भर जाता है।

मेहनत का फल देर से लेकिन ढेर सारा

मूलांक 8 वालों का पैसा देर से आता है, लेकिन जब आता है तो रुकता नहीं है। रियल एस्टेट, आयरन-स्टील, माइनिंग, लॉ, पॉलिटिक्स, ज्यूडिशरी – इन क्षेत्रों में ये बादशाह बनते हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत है कि ये कभी हार नहीं मानते हैं। एक बार लक्ष्य बना लिया, तो पूरी दुनिया खिलाफ हो जाए तब भी नहीं रुकते हैं। अंत में ये सबसे ऊपर पहुंचकर ही दम लेते हैं।

प्रेम और वैवाहिक जीवन

प्यार में भी ये बहुत गंभीर होते हैं। जल्दी किसी को दिल नहीं देते हैं। इनका पार्टनर इनके जैसा मेहनती और समझदार होना चाहिए। शादी देर से होती है, लेकिन एक बार हो जाए, तो ये अपने पार्टनर बहुत वफादार और जिम्मेदार होते हैं। इनका वैवाहिक जीवन स्थिर और सुखी रहता है। सबसे अच्छा मैच मूलांक 2, 4 और 8 के साथ होता है।

शनि को प्रसन्न करने के आसान उपाय:

  • हर शनिवार को शनि मंदिर में तेल चढ़ाएं
  • 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' रोज 108 बार जपें
  • नीला नीलम (शनि रत्न) केवल ज्योतिषी की सलाह से पहनें
  • काले तिल, काला कपड़ा, सरसों का तेल दान करें
  • शनिवार को पीपल में जल चढ़ाएं और 7 परिक्रमा करें

मूलांक 8 वाले लोग शनि देव के प्रिय होते हैं। इनका जीवन शुरुआत में कठिन होता है, लेकिन अंत में ये राजा बनते हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

