अंक ज्योतिष: देर से लेकिन सफल जरूर होते हैं इन तारीखों को जन्मे लोग, खूब कमाते हैं मान-सम्मान

अंक ज्योतिष में मूलांक 1 को सबसे शुभ और नेतृत्वकारी अंकों में गिना जाता है। यह अंक सूर्य ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, जो आत्मविश्वास, सम्मान, नेतृत्व और सफलता का कारक है। 1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 1 होता है। ऐसे लोग जन्म से ही महत्वाकांक्षी, स्वतंत्र और दृढ़ निश्चयी होते हैं। सूर्य की कृपा इन पर विशेष रहती है, इसलिए जीवन में देर से ही सही, लेकिन बड़ी सफलता और खूब मान-सम्मान इनको मिलता है। ये लोग जहां भी जाते हैं, अपनी अलग पहचान बनाते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं इनके बारे में।

स्वभाव और व्यक्तित्व मूलांक 1 वाले लोग जन्मजात नेतृत्व कर्ता होते हैं। इनमें आत्मविश्वास कूट-कूट कर भरा होता है। ये स्वतंत्र सोच वाले, ईमानदार और साहसी होते हैं। सूर्य की कृपा से इनका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक और प्रभावशाली होता है। लोग इनकी बातों से प्रभावित हो जाते हैं और इनका सम्मान करते हैं।

अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 1 के जातक किसी के अधीन रहना पसंद नहीं करते, इसलिए अपना व्यवसाय या उच्च पद इनके लिए सबसे अच्छा होता है। इनमें रचनात्मकता और नई शुरुआत करने की क्षमता होती है। हालांकि, कभी-कभी इनमें अहंकार या जल्दबाजी आ सकती है, लेकिन सूर्य मंत्र जप से यह नियंत्रित हो जाता है। ये लोग जीवन में कभी हार नहीं मानते और मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़ते हैं।

करियर और सफलता सूर्य राजसी ग्रह है। मूलांक 1 वालों को शुरुआती जीवन में संघर्ष करना पड़ सकता है, लेकिन एक बार सफलता मिली, तो ये पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। ये सरकारी नौकरी, राजनीति, प्रशासन, व्यापार, फिल्म, खेल या नेतृत्व वाले क्षेत्रों में खूब नाम कमाते हैं। कई बड़े नेता, अधिकारी, उद्योगपति और कलाकार इसी मूलांक के होते हैं।

सूर्य की कृपा से इनको पद, प्रतिष्ठा और मान-सम्मान खूब मिलता है। देर से सफलता मिलने का कारण इनका पूर्णतावादी स्वभाव है, क्योंकि ये आधा-अधूरा काम नहीं करते हैं। एक बार सफल हुए, तो ये समाज में बहुत सम्मान प्राप्त करते हैं और धन-वैभव भी भरपूर आता है।

प्रेम और वैवाहिक जीवन प्रेम में मूलांक 1 वाले बहुत रोमांटिक और वफादार होते हैं। ये जीवनसाथी को बहुत सम्मान देते हैं। इनका वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। जीवनसाथी भी समझदार और सम्मान करने वाला मिलता है। सूर्य की कृपा से संतान सुख अच्छा मिलता है और बच्चे गुणी व सफल होते हैं।

लड़कियों में यह अंक विशेष शुभ है, क्योंकि इनकी शादी उच्च घर में होती है और ससुराल में बहुत मान-सम्मान मिलता है। बस इनको अहंकार से बचना चाहिए, वरना छोटी बातें बड़ा रूप ले सकती हैं।

स्वास्थ्य और सावधानियां स्वास्थ्य में इनको सिर, आंखें, हृदय या हड्डियों की समस्या हो सकती है। सूर्य कमजोर होने पर आत्मविश्वास की कमी या मानसिक तनाव होता है। सूर्य को मजबूत करने के लिए तांबे का छल्ला पहनें, गुड़ या गेहूं का दान करें और लाल कपड़े पहनें। सूर्योदय के समय ध्यान करें। अहंकार और क्रोध से दूर रहें। रविवार का व्रत रखें, सूर्य देव को जल अर्पित करें और 'ॐ घृणिः सूर्याय नमः' मंत्र का जाप करें।

मूलांक 1 के जातकों पर सूर्य देव की कृपा होती है। इनका जन्म ही नेतृत्व और सम्मान लेकर आता है। इन्हें देर से सफलता मिलती है, लेकिन जब मिलती है, तो स्थायी और बड़ी होती है। श्रद्धा और नियमितता से ये जीवन में राजा जैसे सम्मान पाते हैं।