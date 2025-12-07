अंक ज्योतिष: सफल बिजनेसमैन बनते हैं इन तारीखों को जन्मे लोग, जीवन में खूब कमाते हैं नाम

संक्षेप: 5, 14 या 23 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 5 होता है। यह बुध ग्रह का अंक है। बुध बुद्धि, व्यापार, कम्युनिकेशन और रिस्क लेने की क्षमता का स्वामी है। ये वो लोग हैं, जो बिजनेस में बादशाह बनते हैं और नाम के साथ-साथ दौलत भी खूब कमाते हैं।

5, 14 या 23 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 5 होता है। यह बुध ग्रह का अंक है। बुध बुद्धि, व्यापार, कम्युनिकेशन और रिस्क लेने की क्षमता का स्वामी है। इसलिए मूलांक 5 वाले लोग जन्म से ही व्यापार की नस में पैदा होते हैं। इनका दिमाग इतना तेज और लचीला होता है कि ये हर स्थिति से पैसा निकाल लेते हैं। ये वो लोग हैं, जो बिजनेस में बादशाह बनते हैं और नाम के साथ-साथ दौलत भी खूब कमाते हैं।

मूलांक 5 वालों का स्वभाव मूलांक 5 वाले लोग बचपन से ही अलग सोच रखते हैं। इनमें रिस्क लेने की गजब की हिम्मत होती है। ये घूमना-फिरना, नए लोगों से मिलना और नई-नई चीजें ट्राई करना पसंद करते हैं। इनकी बातचीत इतनी प्रभावशाली होती है कि सामने वाला इनके जाल में फंस जाता है। ये कभी एक जगह टिककर नहीं रहते, इनके लिए बदलाव ही जीवन है। अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, विराट कोहली, रतन टाटा जैसे कई दिग्गज मूलांक 5 के ही हैं।

बुध की कृपा से बिजनेस में बादशाह मूलांक 5 वाले बिजनेस के लिए जन्मे होते हैं। ये वो लोग हैं, जो 9-5 की नौकरी में घुटन महसूस करते हैं। स्टॉक मार्केट, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट, ट्रैवल एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग, ई-कॉमर्स, मोबाइल-गैजेट्स, फूड बिजनेस, रियल एस्टेट ब्रोकरेज – इन क्षेत्रों में ये किंग बनते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत – ये रिस्क लेते हैं और जीतने के चांस भी ज्यादा होता है।

धन और प्रसिद्धि बुध धन और बुद्धि दोनों देता है। मूलांक 5 वालों के पास पैसा रुकता नहीं, बहता है, लेकिन कभी खत्म नहीं होता है। ये जितना कमाते हैं, उससे ज्यादा निवेश करना जानते हैं। इनकी मार्केटिंग स्किल इतनी शानदार होती है कि इनका ब्रांड खुद-ब-खुद फेमस हो जाता है। ये सोशल मीडिया, ट्रेडिंग, सेल्स – हर जगह टॉप पर रहते हैं। इनका नाम और दाम दोनों साथ-साथ बढ़ते हैं।

प्रेम और वैवाहिक जीवन प्यार में भी ये अलग होते हैं। इन्हें बंधन पसंद नहीं है। इनका पार्टनर इनकी तरह फ्री स्पिरिट वाला होना चाहिए। शादी देर से करते हैं, लेकिन एक बार कर ली, तो बहुत केयरिंग होते हैं। सबसे अच्छा मैच मूलांक 1, 3, 5 और 9 के साथ होता है। इनका वैवाहिक जीवन रोमांचक और खुशहाल रहता है।

बिजनेस में सफलता और दौलत के लिए बुध ग्रह को मजबूत करने के उपाय: हर बुधवार को गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं।

'ॐ ब्रां ब्रीं ब्रौं सः बुधाय नमः' 108 बार जपें।

पन्ना (5-7 रत्ती) चाँदी या सोने में दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार को पहनें।

हरा रंग ज्यादा पहनें, हरे मूंग का दान करें।

बुधवार को हरे कपड़े पहनकर कोई नया बिजनेस डील साइन करें। अंक ज्योतिष के मुताबिक, मूलांक 5 के जातकों को व्यापार की दुनिया का राजकुमार कहा जाता है। इनके लिए बिजनेस कोई काम नहीं, खेल है और ये इस खेल के बेताज बादशाह हैं।