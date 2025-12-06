अंक ज्योतिष: किस्मत वाले होते हैं इन तारीखों को जन्मे लोग, मां लक्ष्मी की कृपा से बनते हैं धनवान

संक्षेप: 6, 15 या 24 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों का मूलांक 6 होता है। यह शुक्र ग्रह का अंक है और शुक्र को सौंदर्य, सुख, वैभव, प्रेम और सबसे बड़ी बात मां लक्ष्मी का सबसे प्रिय ग्रह माना जाता है। इसलिए मूलांक 6 वाले लोग जन्म से ही मां लक्ष्मी की कृपा पाते हैं। इनका जीवन सुख-समृद्धि और धन-वैभव से भरा होता है।

6, 15 या 24 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों का मूलांक 6 होता है। यह शुक्र ग्रह का अंक है और शुक्र को सौंदर्य, सुख, वैभव, प्रेम और सबसे बड़ी बात – मां लक्ष्मी का सबसे प्रिय ग्रह माना जाता है। इसलिए मूलांक 6 वाले लोग जन्म से ही मां लक्ष्मी की कृपा पाते हैं। इनका जीवन राजसी ठाठ-बाट, सुख-समृद्धि और धन-वैभव से भरा होता है।

जन्मजात आकर्षक और सुख-सुविधा प्रिय मूलांक 6 वाले लोग देखते ही दिल जीत लेते हैं। इनमें प्राकृतिक सौंदर्य, मधुर वाणी और सबको साथ लेकर चलने की कला होती है। ये जहां जाते हैं, वहां का माहौल खुशहाल बना देते हैं। इनका घर हमेशा मेहमानों से भरा रहता है। ये लग्जरी बहुत पसंद करते हैं – अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, अच्छी गाड़ी और सुंदर घर इनकी पहचान होती है। मां लक्ष्मी इनके ऊपर मेहरबान रहती हैं।

धन और वैभव – मां लक्ष्मी की विशेष कृपा शुक्र धन और सुख का कारक है। मूलांक 6 वाले लोग पैसा कमाने में माहिर होते हैं और उसे खर्च भी बड़े शान से करते हैं। फैशन, ब्यूटी, ज्वेलरी, होटल-रेस्टोरेंट, फिल्म-म्यूजिक, इंटीरियर डिजाइन, रियल एस्टेट – इन क्षेत्रों में ये बादशाह बनते हैं। इनके पास पैसा रुकता भी है और बढ़ता भी है। कई बड़े सेलिब्रिटी जैसे माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय, शाहरुख खान, रिलायंस के मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी – सब मूलांक 6 के ही हैं।

प्रेम और वैवाहिक जीवन प्यार में मूलांक 6 वाले नंबर-1 होते हैं। इनका प्रेम गहरा, रोमांटिक और लंबे समय तक चलने वाला होता है। ये अपने पार्टनर को राजा-रानी की तरह रखते हैं। इनकी शादीशुदा जिंदगी सुखमय और वैभवपूर्ण होती है। इनका घर हमेशा हंसी-खुशी और प्यार से भरा रहता है। सबसे अच्छा मैच मूलांक 2, 3, 6 और 9 के साथ होता है।

करियर और सफलता मूलांक 6 वाले जहां भी जाते हैं, अपना जलवा बिखेरते हैं। फैशन डिजाइनर, ब्यूटीशियन, होटलियर, एक्टर, इवेंट प्लानर, आर्किटेक्ट, ज्वेलरी डिजाइनर – इन फील्ड्स में ये टॉप पर होते हैं। इनके पास क्रिएटिविटी और पैसा कमाने की दोनों कला होती है। 30-40 की उम्र तक आते-आते ये करोड़पति से अरबपति बन जाते हैं।

शुक्र ग्रह को और प्रसन्न करने के उपाय हर शुक्रवार को मां लक्ष्मी की पूजा करें, खीर का भोग लगाएं।

'ॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः' 108 बार जपें।

हीरे या ओपल (6-8 रत्ती) सोने या चांदी में दाहिने हाथ की मिडिल फिंगर में शुक्रवार को पहनें।

सफेद या गुलाबी रंग के कपड़े ज्यादा पहनें।

गरीब कन्याओं को सफेद मिठाई या कपड़े दान करें। मूलांक 6 वाले लोग मां लक्ष्मी के बेहद प्रिय होते हैं। इनके जीवन में सुख, वैभव, प्रेम और धन की कभी कमी नहीं होती है।